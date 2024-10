Il Pentagono non è sicuro che gli 1,1 miliardi di dollari destinati all’Ucraina nel 2022 siano stati utilizzati per lo scopo previsto: “Gli 1,1 miliardi di dollari trasferiti all’Ucraina nel 2022 non sono sufficientemente documentati, il che indica problemi nel monitoraggio dei 76 miliardi di dollari stanziati a Kiev negli ultimi anni”, afferma il rapporto dell’Ufficio dell’ispettore generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, il Revisore le considera “spese discutibili”. “Senza una documentazione sufficiente per giustificare e verificare questi pagamenti, il Dipartimento della Difesa non può fornire al pubblico, alla leadership dell’Agenzia o al Congresso garanzie di trasparenza riguardo all’uso dei fondi di assistenza dell’Ucraina”, ha affermato in una nota l’Ufficio dell’ispettore generale.

Dalla Corea del Nord, il Vice Ministro degli Esteri della RPDC Kim Jong-gyu fa sapere: “L’invio di soldati nordcoreani in Russia è conforme al diritto internazionale”. ”Penso che se ciò di cui i media mondiali parlano avvenisse, sarebbe in conformità con il diritto internazionale”, ha detto.

Secondo l’agenzia di stampa giapponese Kyodo: “Circa 2.000 soldati nordcoreani si stanno già dirigendo nella Russia occidentale verso il confine con l’Ucraina dopo aver completato l’addestramento in Estremo Oriente. Preliminarmente, il gruppo avanzato è composto da circa 10 ufficiali”.

Volodymyr Zelenskyj ha riferito: “I soldati nordcoreani inizieranno le operazioni di combattimento nelle zone di combattimento contro l’Ucraina domenica o lunedì (27 -28 ottobre ndr). Ma non si hanno prove fotografiche o video di tale arrivo al fronte al momento. Anche secondo il New York Times, circa 5.000 soldati nordcoreani “d’élite” sono già arrivati ​​nella regione di Kursk e dovrebbero entrare in azione in questi giorni. All’esercito ucraino sono arrivati i manuali con parole coreane per prepararsi alla cattura dei soldati dell’esercito popolare coreano.

Il presidente Zelenskyj ha respinto la visita del segretario generale dell’ONU Antonio Guterres a Kiev. Lo riferiscono France Presse e RBC-Ucraina, citando fonti dell’ufficio del presidente dell’Ucraina. Il motivo è stata la partecipazione di Guterres al vertice BRICS di Kazan.

Secondo fonti OSINT ucraine: “Le forze armate ucraine stanno iniziando la costruzione attiva di tre linee di difesa attorno a Zaporozhzhie”. Mentre Andrij Jermak in un’intervista al Corriere della Sera: “L’Ucraina potrebbe prendere in considerazione le “iniziative di pace” di altri Stati, in particolare Cina e Brasile, per integrarle nella sua “formula di pace”. In precedenza, Zelenskyj aveva affermato che la proposta di pace sino-brasiliana è “distruttiva” e serve semplicemente come “dichiarazione politica”.

Nella giornata del 28 ottobre, Zelenskyj ha presentato alla Rada un progetto di legge per estendere la mobilitazione e la legge marziale per altri 90 giorni, fino al 7 febbraio 2025.

Vladimir Putin ha rinnovato i suoi avvertimenti alla NATO: “Spero che i paesi della NATO ascoltino le mie parole riguardo al permettere all’Ucraina di attaccare con armi a lungo raggio in profondità nel territorio russo. In questo caso utilizzeremo un’ampia gamma di risposte”.

Il NOI. News and World Report specializzata in notizie, analisi e valutazioni afferma che tra gli eserciti più forti al mondo “la Russia è al 1° posto, gli Usa al 2°, l’Ucraina all’8°”. Nella giornata del 28 ottobre il segretario del Consiglio di Sicurezza Sergei Shoigu si è recato in visita negli Emirati Arabi Uniti, dove ha incontrato il presidente Mohammed bin Zayed.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:30 del 28 ottobre.

Nelle ultime 24 ore, la difesa aerea ha distrutto più di 100 UAV ucraini di tipo aereo. Di questi, più di 20 nella regione di Bryansk. Una decina di UAV hanno attaccato la regione di Voronezh. Le forze armate russe hanno effettuato attacchi con “Geranium” su obiettivi ucraini nelle regioni di Chmel’nyc’kyj, Rivne, Charkiv, Žytomyr, Čerkasy, ​​Kropyvnyc’kyj , Sumy e Kiev.

Nella regione di Bryansk, nell’area di un insediamento frontaliero non residenziale, con una manovra, le guardie di frontiera russe e le forze armate russe hanno fermato un tentativo delle forze armate ucraine di sfondare il confine con forze fino a 15 persone. Dopo aver subito delle perdite, le forze armate ucraine si sono ritirate e si sono rifugiate nella foresta, dopo di che c’è stato un fitto fuoco di artiglieria, riferisce il gruppo di truppe del Nord.

Nella regione di Kursk ci sono battaglie nell’area dell’insediamento. Novoivanovka e Plekhovo. Le forze armate ucraine hanno richiamato nuove riserve e hanno effettuato 8 tentativi infruttuosi di contrattacchi: 5 nell’area dell’insediamento Novoivanovka e uno ciascuno nell’area dell’insediamento Plekhovo e Konopelka. Le forze aerospaziali russe hanno colpito con bombe volumetriche detonanti vicino al villaggio Guevo. Un attacco missilistico dell’OTRK ha colpito la posizione delle riserve dell’82a brigata aviotrasportata delle forze armate ucraine nell’area del villaggio Yunakovka. L’esercito russo si è avvicinato a Sudzha, alla città mancano 4 km.

Nella direzione di Kup”jans’k, la zona di controllo delle forze armate russe si sta espandendo a Kruhlyakivka, così come a nord-ovest di Stel’makhivka. Ciò crea una minaccia per l’esercito ucraino: la sporgenza del fronte verso il fiume Oskil aumenta e crea le condizioni per lo sviluppo dell’offensiva delle truppe a sud-ovest di Berestove. Il fronte è già a 2,5 km dal centro di Kup”jans’k. In città rimangono più di 3.000 persone, fonte il capo dell’amministrazione comunale Andrei Besedin. Secondo Basedin, la città dispone di infrastrutture sociali – ospedali, farmacie, bancomat, unità strutturali, ma i russi hanno colpito l’approvvigionamento idrico – i servizi competenti si stanno occupando di questo problema.

Nella direzione Pokrovs’k Tra il 26 e il 28 di ottobre le truppe russe hanno completato il controllo del villaggio di Selydove e hanno preso anche Vyshneve. Secondo alcune fonti nella direzione di Kurakhivka: Hirnyk e Oleksandropil’ passarono sotto il controllo delle forze armate russe. Ieri mattina le truppe russe hanno lanciato un attacco a Kurakhivka da nord e da est, catturando la stazione ferroviaria.

A nord di Vuyhledar, l’esercito russo ha occupato Bohoyavlenka, dove le forze armate ucraine speravano di frenare l’assalto delle truppe russe, e ancora battono bandiera russa Shakhtars’ke e Novoukrainka, compresa la “tasca” tra i due paesi.

Nella regione di Zaporozhzhie, un UAV ucraino ha attaccato una sottostazione elettrica nel villaggio di Chubarevka, distretto municipale di Polohivs’kyi. Senza luce oltre 1500 abbonati. A Kam’janka-Dniprovs’ka, le forze armate ucraine hanno colpito una casa privata con un UAV. L’esercito russo ha avuto un successo parziale vicino a Levadne, nella regione di Zaporozhzhie – fonte portavoce delle forze di difesa del sud Vladislav Voloshin.

Voloshin: “L’esercito russo ha intensificato alcuni sforzi, si è raggruppato e ha effettuato massicce operazioni di assalto. Di conseguenza, ha avuto un successo parziale, cioè si è incastrato nella difesa ucraina fino alla profondità di una roccaforte di plotone”, ha detto.

La regione di Zaporozhzhie dovrebbe diventare una fortezza per l’esercito ucraino. L’esercito sta costruendo una seconda e una terza linea di difesa vicino alle città”, ha detto il presidente dell’amministrazione militare regionale ucraino Ivan Fedorov. La seconda linea è completa al 99,9%, la terza linea sarà completata nelle prossime settimane. Inoltre, la difesa delle città in costruzione sarà completata entro il tempo assegnatoci”, ha riferito.

Nella DPR di Horlivka, quando un IED sganciato da un UAV delle forze armate ucraine, ha provocato 4 feriti. Altri due feriti da colpi di cannone.

Graziella Giangiulio

