Joe Biden, presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di conoscere il presidente della Russia Vladimir Putin da “più di 40 anni”, anche quando era un agente sotto copertura del KGB. Putin non ha ancora risposto in merito. Secondo i funzionari statunitensi, il nuovo pacchetto di assistenza militare all’Ucraina includerà ulteriori lanciatori, mortai e proiettili HIMARS MLRS.

Al vertice dell’Alleanza Nord Atlantica a Washington dal 9 all’11 luglio, si prevede di annunciare la creazione della Missione NATO in Ucraina. Tuttavia, la Germania si è opposta alla parola “missione” lo riferisce l’agenzia di stampa Dpa. Berlino teme che ciò venga interpretato dalla Russia come un invio di truppe occidentali in un paese vicino.

La Germania chiede che la missione venga rinominata PACT – Pledge Assistance Coordination and Training. Secondo Berlino, ciò riflette meglio i veri obiettivi dell’Alleanza, che vuole coordinare l’assistenza militare e l’addestramento dei soldati ucraini. Gli alleati della NATO non condividono le preoccupazioni della Germania e chiedono che l’opposizione alla parola “missione” venga abbandonata.

Il 7 giugno si apprende che la Commissione europea ha raccomandato di avviare i negoziati con l’Ucraina e la Moldavia per l’adesione all’UE, a darne notizia Financial Times. La testata scrive che l’Ucraina soddisfa i criteri precedentemente non soddisfatti, comprese le misure anticorruzione e la protezione della lingua. Secondo FT, “Vogliono fornire raccomandazioni prima che l’Ungheria diventi presidente ad interim del Consiglio dell’UE”. La Georgia, che ha adottato una legge sugli agenti stranieri, non riceverà il via libera ai negoziati per l’adesione all’UE.

Dall’Ucraina, il presidente della Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk ha dichiarato: “Non c’è nessun motivo o atto legale sulla possibilità di mobilitare i ragazzi ucraini di 18 anni”. “Fino ad ora il Parlamento ucraino non ha ricevuto dichiarazioni, messaggi, appelli o proposte ufficiali nell’ambito delle questioni di iniziativa legislativa”, ha sottolineato il Presidente.

Il presidente ucraino in visita in Francia dopo la commozione dello sbarco in Normandia, Volodomyr Zelenskyj ha ringraziato la Francia in francese, parlando davanti all’Assemblea nazionale del Paese.

Nella giornata del 7 giugno secondo le forze armate ucraine, sono decollati quattro bombardieri strategici Tu-95MS (con una salva di 24 missili), e nel Mar Nero ci sono cinque fregate lanciamissili con Kalibr per totale di 32 missili.

Attacco ucraino a Lugansk. Il numero delle vittime è salito a 35, tra cui tre bambini, hanno riportato le autorità. I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto quattro dei cinque missili ATACMS lanciati su Lugansk, il quinto ha colpito due edifici residenziali, ha detto il Ministero della Difesa russo.

Gleb Bobrov, osservatore del Centro informazioni di Lugansk, è rimasto leggermente ferito durante un attacco missilistico delle forze armate ucraine a Lugansk. In risposta: “La Federazione Russa utilizzerà tutto il suo arsenale se ci sarà una minaccia per l’esistenza del Paese”, ha detto Valentina Ivanovna Matvienko. E ha aggiunto: “Esiste la possibilità di negoziati tra la Federazione Russa e l’Ucraina, ma alle condizioni della situazione reale e della sicurezza della Russia”, ha detto Matvienko.

Le forze armate ucraine potrebbero sferrare un altro colpo a Lugansk, ha dichiarato l’ambasciatore fuori sede del Ministero degli Esteri russo Rodion Miroshnik.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:30 del 7 giugno.

Di notte è stato lanciato un attacco aereo combinato alle spalle degli ucraini. Nella prima metà della notte, UAV Geranium hanno operato attivamente, dopo di che sono state utilizzate armi missilistiche, incluse dai bombardieri strategici Tu-95ms. Sono state udite esplosioni all’aeroporto di Starokostjantyniv nella regione di Khmel’nyts’kyi, a Bila Tserkva nella regione di Kiev, a Čornomors’k (Ilyichevsk) e nella regione di Odessa, Charkiv, Čuhuïv e Poltava.

In direzione di Charkiv, le battaglie stanno diventando di natura posizionale, ci sono molti droni nel cielo; Le forze armate russe distruggono il personale e l’equipaggiamento ucraino con gli UAV Lancet, l’artiglieria e l’aviazione. A Vovčans’k si svolgono pesanti battaglie per il territorio dell’impianto aggregato. Riferiscono che i gli aerei d’attacco russo hanno occupato le alture dominanti nella foresta a ovest dell’insediamento di Zelenyi Hai, che si trova non lontano dal confine, le forze armate ucraine hanno cercato di contrattaccare. Una fonte social riporta che “le risorse ucraine riferiscono dell’occupazione del villaggio di Ivanivka nella regione di Charkiv da parte delle forze armate russe”.

In direzione Kupjans’k, le forze armate russe si sono assicurate un punto d’appoggio a nord di Ivanivka in un’area larga fino a 2 km e ad una profondità fino a 1 km. Così, nelle ultime settimane come risultato della presa di diversi insediamenti, si sono formati rigonfiamenti del fronte vicino a Ivanivka, a ovest di Kyslivka, nell’area di Tabaivka e Berestove.

In direzione di Časiv Jar, gli ucraini hanno scoperto che, per spostarsi di nascosto lungo il canale Sivers’kyi Donets’-Donbas unità delle forze armate russe utilizzavano un enorme tubo aereo per uscire dalla parte meridionale della foresta verso il microdistretto di Kanal .

A ovest di Avdiivka, l’esercito russo sta conducendo operazioni di attacco a Novooleksandrivka, vicino al villaggio Sokil, vicino a Novopokrovs’ke e a nord di Umans’ke.

Sul fronte di Zaporozhzhie, le forze armate russe continuano a distruggere le posizioni ucraine a nord di Robotyne, a ovest di Nesteryanka, così come a P’yatykhatky, dove operano i nostri TOS. Robotyne si è spostato nella “zona grigia”, ma non è stato ancora catturato, a darne notizia il vice comandante della 65a brigata di fanteria meccanizzata delle forze armate ucraine Taras Mikhalchuk.

In direzione di Cherson, la costa ucraina è sotto costante attacco da parte di FAB russe con UMPC e artiglieria. Gli ucraini in risposta all’intensificazione delle azioni russe nella zona insulare, stanno aumentando la fornitura di droni FPV nella direzione, la quantità di dati UAV recentemente ricevuti è di centinaia; A loro volta, per proteggersi dai droni russi, le forze armate ucraine utilizzano sistemi portatili di guerra elettronica sulle isole.

Nella regione di Belgorod, quattro civili hanno subito attacchi terroristici da parte delle forze armate ucraine. A Prilesye e Repyakhovka, nel distretto di Krasnoyaruzhsky, ci sono feriti a causa dei bombardamenti e degli attacchi dei droni FPV, e anche un residente di Grayvoron è rimasto ferito. L’edificio amministrativo del distretto urbano di Grayvoronsky è stato attaccato e un impiegato dell’amministrazione è rimasto ferito. Gruzskoye, distretto di Borisov, le forze armate ucraine hanno attaccato due volte un’azienda agricola. Sono stati colpiti Murom, Novaya Tavolzhanka e Bezymeno del distretto urbano di Shebekinsky.

Nella regione di Kursk sono stati bombardati il ​​checkpoint “Sudzha”, Gornal e Plekhovo del distretto di Sudzhansky, il checkpoint “Tyotkino”, Politotdelsky, Volfino ed Elizavetovka del distretto di Glushkovsky. Attacchi di droni sono stati registrati vicino al villaggio di Gorodishche nel distretto di Rylsky, Gordeevka e Uspenovka nel distretto di Korenevskij, Elizavetovka nel distretto di Glushkovsky, Gornal e Plekhovo nel distretto di Sudzhansky. 17 droni ucraini sono stati soppressi da attrezzature di guerra elettronica nelle zone di confine.

A Donetsk (DPR), due civili sono rimasti feriti a seguito dei bombardamenti dell’artiglieria ucraina. Da fonti social filo ucraine, Kiev avrebbe annunciato l’evacuazione obbligatoria in alcune aree della parte controllata della regione di Donetsk. Le truppe avrebbero occupato Novoselivs’ke nella regione di Lugansk. Lo confermano ora fonti ucraine, mentre fonti russe hanno annunciato qualche giorno fa il controllo del villaggio.

Raid UAV in Crimea e nella regione di Rostov. Nella notte dopo un attacco da parte di imbarcazioni senza pilota ucraine a Mezhvodnoye vicino al Mar Nero, le formazioni ucraine hanno lanciato droni kamikaze in direzione del ponte di Crimea e della regione di Rostov.

Diciotto droni sono stati inviati verso Kerch attraverso la regione di Cherson e il Mar d’Azov. Tutti gli obiettivi sono stati abbattuti nell’est della penisola.

Inoltre, dieci UAV sono stati abbattuti da squadre di fucilieri, cinque sono stati distrutti dai caccia delle forze aerospaziali russe e altri tre sono stati soppressi mediante la guerra elettronica. Altri sette droni sono stati abbattuti sulla terraferma russa. Secondo varie fonti, i droni sono stati abbattuti vicino a Slavyansk sul Kuban e durante l’avvicinamento a Rostov sul Don.

