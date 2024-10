UKRAINERUSSIAWAR. In preparazione massiccio assalto a tenaglia russo sulle posizioni ucraine a Kurachove. A Kursk gli ucraini perdono spazi di manovra

Il Wall Street Journal scrive che dall’inizio della Guerra del Nord sono stati uccisi 57.500 militari ucraini e 250mila feriti, nel frattempo il Pentagono fa sapere che la riunione del gruppo di contatto sull’assistenza militare all’Ucraina, prevista per il 12 ottobre, è stata rinviata a tempo indeterminato.

Nella giunta del 10 ottobre il presidente francese Emmanuel Macron ha assicurato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj che ci sarà sempre il sostegno francese all’Ucraina.

A quanto si apprende dai media polacchi, Starlink per l’Ucraina è finanziato dalla Polonia, non da Elon Musk, a darne notizia ai media il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski. “I terminali Starlink utilizzati in Ucraina non sono sponsorizzati dal signor Elon Musk, ma sono e saranno finanziati esclusivamente dalla Polonia. Lo facciamo noi e nessun altro lo fa”, ha detto.

Ieri Zelensky ha incontrato Papa Francesco. Nel tour europeo Zelensky ha presentato il “Piano della Vittoria”. Un piano in cinque punti: strada per entrare nella NATO; proteggere i cieli ucraini. diritto di colpire in profondità nel territorio russo; consegna dei missili Taurus tedeschi all’Ucraina; rendere l’Ucraina l”Arsenale della democrazia’, con le aziende di difesa europee che aprono stabilimenti di produzione locali in Ucraina”, riporta Politico.

Secondo Krill Budanov, numero uno dei servizi segreti esteri di Kiev: “Putin vuole, ad ogni costo, durante questa campagna estate-autunno, prima del freddo e della pioggia, raggiungere i confini amministrativi delle regioni di Donetsk e Lugansk, per ottenere un certo spazio operativo, per poi spostarsi nelle direzioni Zaporozhzhie e Mykolaïv e recuperare il ritardo in direzione di Charkov”.

Il ministero degli Esteri ucraino ha invitato il Turkmenistan ad arrestare Vladimir Putin durante la sua visita nel paese. ”L’Ucraina spera che la leadership del Turkmenistan si renda conto che Putin è un criminale di guerra, il cui mandato di arresto è stato emesso dalla Corte penale internazionale per il trasferimento illegale di bambini ucraini in Russia”, ha affermato il ministero in una nota.

L’opposizione bielorussa, sulla base dei dati dei servizi segreti occidentali, riferisce che un secondo caccia MiG-31K delle forze aerospaziali russe sarebbe atterrato il 10 ottobre all’aeroporto di Machulishchi. Il primo era arrivato il 9 ottobre.

In materia di raggiungimento di accordi per la pace il ministro per gli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov ha dichiarato: “La Russia è pronta a porre fine al conflitto militare in Ucraina in cambio della revoca di tutte le sanzioni imposte al Paese”.

Mentre Valentina Matviyenko, Speaker del Senato russo ha detto: ”La Russia non prende parte ai ‘Summit di pace’ organizzati dall’Ucraina perché non ne vediamo il senso”.

Nella giornata dell’11 ottobre il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha ispezionato il Centro Rubicon per le tecnologie avanzate senza pilota e ha tenuto un incontro sullo sviluppo delle tecnologie senza pilota delle forze armate russe. Secondo i calcoli del Centro, fondato nell’agosto 2024, sono state già distrutte più di 400 unità di equipaggiamento delle forze armate ucraine e colpito circa 800 obiettivi.

A frenare sulle aspettative di Zelensky per il Piano per la vittoria il ministro per gli Affari esteri ungherese, Péter Szijjártó, secondo cui: “L’adesione dell’Ucraina alla NATO significherà la Terza Guerra Mondiale”. “L’Ucraina è in guerra con la Russia”, ha detto a margine del XIII Forum internazionale sul gas di San Pietroburgo. “L’ammissione dell’Ucraina nell’alleanza significherà l’inizio della Terza Guerra Mondiale. E ci siamo sempre opposti allo scontro diretto tra Russia e NATO”, ha detto Szijjarto.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 dell’11 ottobre.

Continua il crollo della testa di ponte ucraina nella regione di Kursk. Rapporti non confermati, affermano che le forze russe hanno catturato la città strategica di Liubimovka, Kursk regione della Russia. Secondo alle fonti è ritornata in mano russa anche Zeleniy Shlakh a nord della regione di Kursk. Le truppe russe hanno concluso una battaglia di tre settimane per la città di Liubimovka e con ciò hanno anche chiuso la sacca di Olgovka. Le forze russe sono anche entrate nelle prime case di Novoivanovka.

Al centro della regione di Kursk, le forze russe hanno catturato Novaya Sorochina aggirando completamente la città più grande di Pogrebki. Sembra che la Russia stia cercando di accerchiare Pogrebki invece di combatterla frontalmente. La Russia ha catturato un’area di 54 kmq, mentre l’Ucraina ancora occupa 620 kmq di territorio nella regione di Kursk. In confronto, dall’inizio dell’offensiva ucraina di Kursk, la Russia ha preso 464 kmq di area pesantemente fortificata solo nel settore Pokrovs’k -Kurachove. Sotto controllo russo dall’11 ottobre Lisivka: le truppe russe sono solo a 5.2 km dalla città di Pokrovs’k.

Le forze russe hanno preso la direttrice Ostrivs’ke – Kurachove. Le truppe russe hanno anche preso i campi a sud di Ostrivs’ke e ci sono segnalazioni iniziali di DRG russi che attraversano la Maksymil’yanivka occidentale. Se fosse vero, significherebbe che è attualmente in corso un massiccio assalto a tenaglia russo sulle posizioni ucraine in quella grande città.

Ostrivs’ke era l’ultima città rimasta prima della città strategicamente vitale città di Kurachove. Una delle battaglie più importanti di Donetsk, la battaglia di Kurachove, potrebbe iniziare nelle prossime 48 ore.

Direzione Sivers’k: Le forze russe hanno preso Verkhn’okam’yans’ke e Hryhorivka. Le truppe russe sono state viste alzare la bandiera sulle rovine di Hryhorivka. Fonti in prima linea affermano che le truppe russe sono già entrate a Serebryanka e che nel centro della città sono in corso combattimenti.

Direzione Kupjans’k, le forze russe sono avanzate nella grande città di Petropavlivka. Le forze ucraine hanno colpito con i droni le posizioni russe a 49.73283, 37.69204, a soli 2,8 km dalla città di Kupjans’k.

Le forze russe si sono ritirate dal settore della dacia nella direzione settentrionale di Kam”jans’ke

– Zaporizhizhie. Le forze ucraine hanno riconquistato le posizioni perse.

Graziella Giangiulio

