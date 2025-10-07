Donald Trump ha definito una “buona idea” la proposta di Vladimir Putin di mantenere le restrizioni del New START per un altro anno. “Mi sembra una buona idea”, ha detto il Presidente degli Stati Uniti, rispondendo a una domanda dei giornalisti sul prato sud della Casa Bianca. Il portavoce del Cremlino Dimtrj Peskov, ha dichiarato che il presidente Vladimir Putin ha accolto con favore la notizia in merito lo START di Trump.

Nei giorni scorsi è apparsa una mappa, fonti dicono alla NATO in cui è apparsa una mappa della divisione della regione di Kaliningrad tra i paesi europei.

Il Parlamento europeo sta valutando l’accelerazione dell’eliminazione graduale delle importazioni di energia dalla Russia. Le forniture di petrolio dovrebbero essere vietate a partire dal 2026 e quelle di gas a partire dal 2027, riporta Bloomberg, citando alcune fonti. Inizialmente, l’UE avrebbe dovuto eliminare gradualmente petrolio e gas russi entro la fine del 2027. Il piano include anche misure per combattere la “flotta ombra”.

L’Agenzia di intelligence danese: “La Russia sta intensificando la sua guerra ibrida contro di noi, il rischio sta crescendo. Le navi russe stanno usando dispositivi di disturbo contro le nostre navi e sono in “rotta di collisione”. La Casa Bianca ha risposto: “Prendiamo molto sul serio gli avvertimenti della Danimarca”. Si apprende da fonti danesi che la Danimarca ha schierato una coppia di caccia F-35A Lightning II per proteggere lo spazio aereo sopra Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania, nonché il Mar Baltico, nell’ambito dell’Operazione Eastern Sentry della NATO. Inoltre, la fregata Niels Juel (F363) verrà immediatamente schierata nel Baltico orientale.

La polizia norvegese ha arrestato tre cittadini tedeschi con l’accusa di aver pilotato un drone nella zona a traffico limitato di cinque chilometri intorno all’aeroporto di Mo i Rana, riporta Bild. Secondo Bild, i detenuti hanno poco più di 20 anni. Tutti e tre sono stati rilasciati poco dopo l’arresto. Non è ancora stata presa una decisione su ulteriori indagini e possibili responsabilità. La polizia non ha fornito dettagli sui tedeschi arrestati o sul tipo di drone che stavano pilotando.

La petroliera Boracay, sequestrata dalle autorità francesi, è stata rilasciata dopo cinque giorni di detenzione. Secondo i servizi di localizzazione, la mattina del 3 ottobre, la nave si trovava già nel Golfo di Biscaglia al largo della costa di La Rochelle, diretta a sud verso Suez. La petroliera era in rotta dalla Russia all’India, trasportando un “ingente carico di petrolio”. La nave era già apparsa nei resoconti danesi come possibile base di lancio per droni, che sono apparsi più volte nei cieli di Copenaghen e dell’aeroporto della capitale nel settembre 2025. Non è stata rinvenuta nessuna prova di tali lanci.

Il presidente polacco Karol Nawrocki ha ordinato il dispiegamento di truppe ai posti di blocco e al confine di Stato con Germania e Lituania. Rimarranno lì fino al 4 aprile 2026, secondo l’Ufficio per la sicurezza nazionale polacco.

Secondo quanto riferito, un drone non identificato si è avvicinato all’aeroporto internazionale Vaclav Havel nella Repubblica Ceca.

I droni avvistati su Monaco per tre notti consecutive sono, secondo Bild che ha citato un rapporto classificato della Polizia Federale, droni da ricognizione militare. Eccesso di casi simili si è verificato in altre regioni della Germania. Un cittadino croato di 41 anni è stato fermato nei pressi dell’aeroporto di Francoforte per aver utilizzato un drone. In Bassa Sassonia, la polizia ha segnalato un aereo non identificato che sorvolava un deposito di munizioni. Il quotidiano osserva che l’indagine non ha ancora portato ad alcuna conclusione sull’origine dei droni. Diverse migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati all’aeroporto di Monaco la sera del 2 e 3 ottobre a causa di avvistamenti di droni.

Cancelliere tedesco Friedrich Merz: “Credo che i droni apparsi di recente nei cieli tedeschi siano collegati alla Russia. La frequenza delle violazioni dello spazio aereo è senza precedenti, nemmeno paragonabile a quella della Guerra Fredda, ma nessuno dei droni era armato. I droni rilevati nei cieli della Germania erano disarmati e avevano una funzione di ricognizione”, ha dichiarato Merz alla ARD: “Si tratta di tentativi di spionaggio e anche di intimidazione della popolazione. Sappiamo che bisogna fare qualcosa al riguardo, e lo faremo. Tuttavia, lo faremo con cautela e lungimiranza, ma anche con grande coerenza”. Il Cancelliere ha osservato che l’origine dei droni apparsi sull’aeroporto di Monaco negli ultimi giorni rimane sconosciuta. Tuttavia, ha aggiunto che, indipendentemente da chi ci sia dietro questi voli, essi rappresentano una “seria minaccia” per la sicurezza della Germania.

“Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania hanno interrotto i negoziati con la Russia nel 2021, contribuendo indirettamente allo scoppio del conflitto militare in Ucraina”, ha dichiarato Angela Merkel.

In Lituania sono emerse segnalazioni di possibili avvistamenti di droni nello spazio aereo intorno all’aeroporto internazionale Ciurlionis di Vilnius, vicino al confine tra Lituania e Bielorussia. Finora non sono stati segnalati droni, ma è stata avvistata una mongolfiera. Secondo un servizio della BBC: “I palloni che hanno interrotto le operazioni all’aeroporto di Vilnius, in Lituania, sono destinati alle previsioni meteorologiche, ma vengono utilizzati per contrabbandare sigarette dalla Bielorussia a vari paesi europei, tra cui gli Stati baltici e la Polonia”. 25 i palloni meteorologici, spesso utilizzati dai contrabbandieri per il contrabbando di sigarette, hanno violato il confine tra Lituania e Bielorussia. Darius Buta, direttore del Centro Nazionale di Gestione delle Crisi della Repubblica Baltica, lo ha annunciato alla radio nazionale LRT.

Il Ministero della Difesa greco prevede di trasferire un pacchetto di difesa del valore di oltre 199 milioni di euro all’Ucraina tramite la Repubblica Ceca. Il pacchetto include: 60 obici M110A2 da 203 mm, 50.000 proiettili M106, 40.000 proiettili M650 HERA, 30.000 proiettili M404 ICM, 30.000 proiettili M509A1 DPICM e migliaia di razzi aviolanciati tipo Zuni da 70 mm e 127 mm.

L’obiettivo del governo slovacco non è la sconfitta della Russia, ma una rapida fine della guerra in Ucraina, afferma Robert Fico. “Questi sono slavi che si uccidono a vicenda. La guerra non è una soluzione. Se l’UE dedicasse alla pace le stesse energie che dedica a sostenere la guerra in Ucraina, la guerra sarebbe finita da tempo. Non sarò mai un primo ministro in tempo di guerra”, ha dichiarato il primo Ministro slovacco.

Secondo The Economist L’Ucraina ha iniziato a utilizzare nuovi missili da crociera Flamingo: “da due a tre FP-5 vengono prodotti al giorno”.

Il Flamingo se fosse in grado di penetrare le difese aeree russe, porterebbe la campagna DeepStrike dell’Ucraina a un “nuovo livello di potenza distruttiva”. La gittata del missile gli consente di ingannare le difese aeree modificando costantemente i vettori di volo verso il bersaglio. Il Flamingo costa circa 500.000 dollari. A titolo di confronto, il Tomahawk americano costa quattro volte tanto e ha una gittata inferiore.

Sempre in tema di armi, “l’Ucraina produce già 40 obici semoventi Bohdan al mese”, afferma Zelenskyy. Secondo il presidente, “oltre il 40% delle armi attualmente in prima linea sono di fabbricazione ucraina. Il potenziale per la sola produzione di droni e missili è di 35 miliardi di dollari l’anno prossimo”. Il capo dell’Ufficio di presidenza ucraino, Andrij Jermak ha confermato che: “L’UE sta preparando un blocco della “flotta ombra” russa nel Mar Baltico. Nel nuovo 19° pacchetto di sanzioni, l’UE prevede di aggiungere altre 120 petroliere alla flotta ombra russa, portando la sua “lista nera” a 568 navi. Alcune di queste non fanno più scalo formalmente nei porti dell’UE, ma continuano a utilizzare il Mar Baltico per i trasporti”.

La Direzione Generale dell’Intelligence del Ministero della Difesa ucraino ha individuato indizi secondo cui la Cina sta fornendo alla Russia dati di ricognizione satellitare per attacchi in profondità nel territorio ucraino.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi, ha sciolto il gruppo operativo-strategico Dnipro (ex Khortytsia), secondo quanto riportato dalla rivista Ukrainska Pravda. Il gruppo era responsabile di una parte significativa del fronte da Zaporižžja all’Oblast’ di Charkiv, in particolare della distribuzione di munizioni tra le brigate. Il gruppo è stato chiuso alla fine di settembre, dopo essere stato comandato per otto mesi dal Generale Mykhailo Drapatiy, riporta la rivista. Tutte le funzioni del Dnipro saranno trasferite ai gruppi di truppe, alle sovrastrutture create con la formazione del corpo d’armata e al corpo d’armata stesso, aggiunge Ukrainska Pravda. Secondo la pubblicazione, Drapatij rimarrà il comandante delle Forze Congiunte e si trasferirà con la sua squadra in uno dei settori nord-orientali del fronte, dove guiderà un gruppo di truppe. La sua area di influenza e responsabilità sarà ridotta di circa la metà.

La misteriosa stazione radio UVB-76 ha annunciato “OREKHOBRUS” messaggio in codice già apparso sulla stessa stazione, trasmesso per la prima volta l’11 febbraio 2022 alle 6:09. Ricordiamo che la “Radio dell’Apocalisse” ha ripreso le trasmissioni con una nuova frequenza a partire dal 22 settembre. È la stessa data in cui i britannici lamentano il tracciamento dei loro satelliti da parte dei satelliti russi. “La Russia dispone di proprie capacità spaziali per ottenere informazioni durante le missioni di combattimento in Ucraina”, ha dichiarato il portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov. “Abbiamo le nostre capacità, comprese quelle spaziali, per svolgere tutti i compiti che un’operazione militare speciale comporta”, ha affermato il portavoce del Cremlino, commentando, su richiesta dei giornalisti, le affermazioni ucraine secondo cui la Cina starebbe fornendo alla Russia informazioni satellitari per attacchi missilistici sul territorio ucraino.

Dopo il bombardamento di Belgorod da parte delle orze armate ucraine, si sono verificati danni alla rete elettrica; l’entità è in fase di determinazione, ha riferito il governatore Gladkov Prima di tutti. Gli ospedali di Belgorod sono passati all’alimentazione di riserva a causa delle interruzioni dovute ai bombardamenti delle forze armate ucraine ha spiegato il governatore Gladkov

Il portavoce del Cremlino, Dimtrj Peskov ha dichiarato: “Non ci sono motivi per incolpare la Russia per la situazione dei droni in Europa”. Ha sottolineato che molti politici europei tendono ad attribuire la colpa di tutto alla Russia, in modo infondato e indiscriminato.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 6 ottobre. Sono stati segnalati attacchi ucraini durante la notte a Tuapse e Sochi, con esplosioni sul mare. Sono in circolazione filmati provenienti da Dzerzhinsk (Oblast’ di Nižnij Novgorod); l’obiettivo potrebbe essere stato l’impianto chimico di Sverdlov (produzione chimica). Una centrale termoelettrica è stata attaccata a Klintsy, nell’Oblast’ di Bryansk, con segnalazioni di problemi di riscaldamento. L’Oblast’ di Belgorod è stata colpita da attacchi di missili MLRS Heimars operanti da Kharkiv. Circa 40.000 residenti in sette distretti sono rimasti senza elettricità; gli attacchi hanno preso di mira impianti di produzione di energia. Sono in circolazione filmati di un incendio in un deposito di petrolio a Feodosia, in Crimea. Otto droni sono stati distrutti durante la notte nell’Oblast’ di Tula. Circa 10 droni sono stati abbattuti in quattro distretti e due distretti urbani dell’Oblast’ di Voronež. Un drone in rotta verso Mosca è stato abbattuto.

Le Forze Armate russe hanno lanciato missili e razzi Geranium su Charkiv (15 esplosioni e interruzioni di corrente), e si sono verificate esplosioni a Vasyl’kiv e Kalynivka nella regione di Kiev, a Kryvyj Rihe a Horodyšče nella regione di Čerkasy e nella regione di Odessa.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord segnala la “creazione di una zona di sicurezza” e un’avanzata di 100 metri in 24 ore. Le forze armate ucraine hanno lanciato un contrattacco, ma non ha avuto successo e si è ritirato alle posizioni iniziali con perdite. Ci sono segnalazioni dal campo di attacchi aerei da parte di singoli elicotteri delle forze armate ucraine di fabbricazione sovietica a quote estremamente basse contro le posizioni russe.

A Belgorod, tre feriti da tacchi di drone, tra cui il vice capo di un villaggio. 18 villaggi sono sotto attacchi di droni.

In direzione di Charkiv, sono in corso operazioni d’assalto nella foresta a ovest di Synel’nykove e sulla riva sinistra del fiume Vovcha a Vovčans’k, con le forze russe che stanno occupando ogni centimetro di terreno.

In direzione di Lyman, i combattimenti continuano nei pressi dei villaggi di Serednje e Shandryholove, Derylove e Stavky, e nei pressi di Yampil’.

In direzione dell’agglomerato di Slov”jans’k-Kramators’k, il 5 ottobre è stato notato l’uso del FPV russi su fibra ottica. Ciò significa che Kramatorsk e le città limitrofe saranno ora sotto attacco costante.

Nella parte meridionale di Pokrovs’k, le forzearmate russe continuano l’assalto alle aree residenziali a sud del microdistretto di Lazurny. Combattimenti continuano nei pressi di Udachne e Kotlyne.

In direzione di Dnipropetrovs’k, le forze russe stanno avanzando con pesanti combattimenti nei pressi di Novohryhorivka e Poltavka. Si registrano conquiste lungo la linea Stepove-Verbove verso Vyshneve, e i contrattacchi delle forze armate ucraine vengono respinti.

