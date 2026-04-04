UKRAINERUSSIAWAR. Imponente attacco di droni e missili sull’Ucraina. Mosca vicino al raggiungimento della conquista della zona cuscinetto. Stoltenberg nel 2021 eravamo pronti alla resa al Cremlino

Giornata difficile in Ucraina quella del 3 aprile. Dopo una notte di attacchi alle 10:00 del mattino la stampa dirama informazioni sul decollo di bombardieri Tu-95 e Tu-160. Se ci saranno lanci e appariranno missili, lo segnaleremo sicuramente”, ha dichiarato Yuriy Ignat, Capo del Dipartimento Comunicazioni del Comando Aeronautico delle Forze Armate dell’Ucraina.

Secondo lui, sono stati avvistati numerosi droni nelle seguenti regioni: Kirovograd, regione di Vinnycja, Čerkasy, e un folto gruppo di UAV si sta spostando verso sud dalla regione di Sumy. Alle 7:00 erano stati registrati circa 240 droni, e ora se ne contano oltre 400. Ci sono inoltre informazioni su altri lanci provenienti da diverse direzioni.

La Polonia ha fatto decollare i suoi aerei nella mattina del 3 aprile a causa di missili russi nello spazio aereo ucraino. I caccia sono stati fatti decollare e i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar del paese sono stati posti al massimo livello di prontezza al combattimento. Il comando operativo delle Forze Armate polacche spiega: queste azioni sono di natura preventiva. Si registra un attacco russo importante a Kiev e Sumy.

L’ex Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg, nelle sue memorie, ha pubblicato dettagli su negoziati segreti con la Federazione Russa. In particolare, nel 2021 si era dichiarato pronto a discutere con la Russia il ritiro delle truppe dell’Alleanza dall’Europa orientale e la creazione di una “zona cuscinetto” dagli Stati baltici.

Trump autorizza un rimpasto di personale nell’amministrazione statunitense, Politico. Secondo alcune fonti, Trump ha espresso delusione e insoddisfazione per l’operato del Segretario al Commercio Howard Lutnik e del Segretario al Lavoro Lori Chávez-DeRemere. “È molto arrabbiato e intende effettuare un rimpasto”, ha dichiarato un funzionario dell’Amministrazione alla testata. Attualmente, i potenziali rimpasti si concentrano sui membri del governo che, secondo Trump, “non svolgevano adeguatamente i propri compiti o attiravano troppa attenzione negativa”. I ministri incriminati sono quelli che avrebbero dovuto portare avanti il dialogo anche con la Russia per la riapertura del dialogo tra i due paesi a livello commerciale.

“Il potere di Zelensky sta ostacolando i piani di Trump, anche per quanto riguarda l’energia russa”, ha dichiarato in un’intervista a TASS Scott Ritter, ex analista dell’intelligence del Corpo dei Marines statunitensi.

Gli Stati Uniti non lasceranno la NATO e la retorica di Trump è a “puro scopo provocatorio”, ha dichiarato Dmitry Medvedev: “Naturalmente, Trump e l’America non lasceranno la NATO. Non c’è motivo e il Congresso non lo permetterà. La retorica di Trump è a puro scopo provocatorio. Anche se sono possibili azioni simboliche come la riduzione del contingente americano o il rifiuto di fornire determinati materiali.” Per la Russia sul fronte ucraino non cambierà nulla,.

Mosca lamenta che la centrale nucleare di Zaporižžja ha registrato la più alta intensità di attacchi da parte delle forze armate ucraine nell’area circostante la centrale e Energodar negli ultimi tre anni. Il timore è sempre quello di una fuga di materiale radioattivo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 3 aprile. Durante la notte, sono stati abbattuti droni ucraini in avvicinamento a Mosca, nelle regioni di Leningrado e Rostov. Dalle 7:00 alle 23:00 del 2 aprile, il Ministero della Difesa russo ha segnalato l’abbattimento di 193 droni.

Le forze armate ucraine hanno registrato l’attività di missili Geranium a Pavlohrad, Zaporižžja e nelle regioni di Charkiv e Mykolaïv. Secondo le stime ucraine, le forze armate russe si stanno preparando per un massiccio lancio di droni in Ucraina.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord continua ad attaccare le forze ucraine, si stima una avanzata in favore dei russi russi di circa di 300-450 metri al giorno. Nel distretto di Šostka, le forze armate ucraine stanno ammassando riserve dai reggimenti d’assalto, mentre le forze russe colpiscono le concentrazioni nemiche.

Nella regione di Belgorod, 16 persone sono rimaste ferite a seguito degli attacchi delle Forze Armate ucraine. Hai ucraini hanno colpito i distretti di Shebekino, Grayvoron, Volokonovsky e Belgorod.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord attacca con artiglieria nel settore di Lyptsi,usando anche missili TOS contro le posizioni ucraine. Nel settore di Velykyi Burluk distretto settentrionale di Kupjans’k, le forze ucraine stanno organizzando dei contrattacchi con veicoli blindati. Le forze armate ucraine hanno tentato un attacco a piedi contro le posizioni russe a nord di Ambarne, ma è stato intercettato.

In direzione di Kupjans’k, le forze armate ucraine stanno rafforzando le proprie difese e hanno registrato un’intensificazione dell’attività delle truppe russe nelle zone di Petropavlivka, Kurylivka, Pishchane stessa e anche in direzione di Kivsharivka. L’obiettivo è attirare truppe ucraine da Kupjans’k per dare respiro a quelle russe intrappolate nei quartieri cittadini di Kupjans’k.

In direzione di Slov”jans’k, le forze armate russe stanno schierando gruppi di motociclisti per tentare uno sfondamento a Kryva Luka.

In direzione sud di Dobropillya, le forze armate russe stanno conquistando Hryshyne, attaccando contemporaneamente a nord della periferia di Novooleksandrivka e Vasylivka. Si segnalano scontri diretti tra forze armate russe e ucraine a Serhiivka, al confine con la regione di Dnipropetrovs’k. L’intero fronte è caratterizzato da attacchi russi e contrattacchi ucraini.

Il gruppo di forze Est russo è impegnato in combattimenti a ovest e nord-ovest di Huljajpole. Continua la distruzione delle infrastrutture logistiche ucraine a ovest della linea Rizdvyanka-Verkhnyaya Tersa. È in corso la battaglia per il controllo della periferia di Hulyai-Polye, Vozdvyzhivka- Verkhnya Tersa.

Sul Fronte di Zaporižžja, si registrano combattimenti a Prymors’ke e Stepnohirs’k. Per ragioni sconosciute, le forze armate ucraine hanno colpito un allevamento di cavalli nel distretto di Akimov con dieci droni ad ala fissa, uccidendo 14 cavalli.

In direzione di Cherson, due civili sono rimasti feriti a Oleshky. Le Forze Armate ucraine hanno bombardato una ventina di insediamenti e le nostre forze stanno rispondendo con attacchi al di là del Dnepr.

Graziella Giangiulio

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