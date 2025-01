Se l’Ucraina si rivolge ad alcuni paesi occidentali, inclusa la Lituania, con la richiesta di inviare truppe, Vilnius discuterà la questione con i suoi alleati, ha riferito nei giorni scorsi il ministro degli Esteri lituano, Kęstutis Budrys, che ha osservato: “La Lituania è un garante della sicurezza nella regione, fornendo il suo contributo non solo attraverso la diplomazia, ma anche con altri mezzi. Dobbiamo ora parlare anche di come sarà, sulla base di una posizione molto chiara e specifica, che è stata trasmessa anche alla nuova amministrazione statunitense, secondo cui la Lituania è un “contributore di sicurezza” nella regione, e non solo un destinatario. Se la domanda si pone, non ho dubbi che la bandiera lituana sarà lì”, ha detto.

L’Ucraina ha bloccato la strada al confine con la Bielorussia con pietre, la chiusura del passaggio è stata filmata e posta on line. Il Ministero della Difesa rumeno ha dichiarato il 17 gennaio, che un UAV inviato dalla Russia in Ucraina nella sera del 16 gennaio ha colpito il territorio di un paese membro della NATO vicino alla città di Tulcea, vicino al confine.

Volodymyr Zelendsky, presidente dell’Ucraina ha fatto sapere in una intervista che: “L’Ucraina ha speso 100 miliardi di dollari per la guerra nel 2024. 40 miliardi sono il contributo dell’Ucraina, 35 miliardi degli Stati Uniti e 25 miliardi dell’UE”.

La Gran Bretagna trasferirà 150 obici di artiglieria all’Ucraina [a quanto pare sono stati acquistati dalle scorte]. La consegna inizierà a breve ha detto Keir Starmer, premier britannico. Ha anche detto che ogni anno l’Ucraina riceverà assistenza finanziaria da Londra per un importo di 3,6 miliardi di dollari, inoltre il Regno fornirà 3 miliardi di dollari dai beni russi congelati.

L’aeronautica ucraina ha creato una commissione speciale che sta studiando la situazione relativa al trasferimento del personale dell’aeronautica militare ad altri rami e specialità delle forze armate ucraine. Hanno affermato che non avrebbero consentito il trasferimento di personale militare con competenze. Il personale in questione è quello che utilizza e mantiene le apparecchiature; Specialisti in guerra elettronica e altre specialità; Membri di squadre mobili di vigili del fuoco completamente attrezzate; coloro che hanno studiato all’estero.

Nella giornata del 17 gennaio on line sono apparsi i tre scenari per lo schieramento delle truppe britanniche in Ucraina secondo il The Telegraph. Primo scenario: le truppe britanniche allestiranno punti lungo la zona cuscinetto, che saranno pattugliate da caccia ed elicotteri d’attacco. Nelle retrovie, forze di reazione rapida e veicoli corazzati di terzo livello sono pronti a respingere qualsiasi attacco. Secondo scenario: l’Occidente crea un perimetro difensivo attorno a Kiev per consentire alle forze ucraine di concentrarsi sul contenimento delle forze russe. Terzo scenario: istruttori britannici conducono esercitazioni nell’Ucraina occidentale sotto la protezione della difesa aerea della Polonia.

Il Regno Unito inoltre esplorerà la possibilità di dispiegare basi militari e infrastrutture di difesa in Ucraina, secondo l’accordo di “partenariato centenario” pubblicato dopo la visita del primo Ministro Keir Starmer a Kiev.

Nella giornata del 16 gennaio il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin ha firmato il decreto sullo svolgimento dell’Anno del Difensore della Patria in Russia. E ha firmato anche un decreto che richiama i russi dalle forze di riserva per l’addestramento militare nel 2025.

La Russia inoltre ha promesso attacchi di ritorsione dopo che Il 16 gennaio è stato effettuato un altro tentativo di colpire obiettivi nella regione di Belgorod con sei missili ATACMS, ha affermato il Ministero della Difesa russo. “Tutti i missili ATACMS lanciati dall’Ucraina sono stati abbattuti, non ci sono state vittime o distruzioni”, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 17 gennaio.

Nella regione di Kursk, le forze armate ucraine hanno trasferito diversi distaccamenti di ex prigionieri del 225° battaglione separato, introducendoli in battaglia. Non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi. il personale ucraino è stato ucciso dagli attacchi dei droni e dall’artiglieria. Secondo la social sfera si registrano battaglie vicino a Makhnovka, Pogrebki, Cherkasskaya Porechnaya, così come nelle cinture forestali del distretto di Sudžanskij. Il ministero della Difesa russo ha confermato la cattura di membri delle forze armate ucraine durante la liberazione di Leonidovo e Aleksandriya nella regione di Kursk.

Nella direzione di Vovčans’k della regione di Charkiv, secondo il gruppo di truppe Sever, le truppe ucraine stanno costantemente trasferendo gruppi d’assalto, tra cui ex tecnici della difesa aerea e dei sistemi aeronautici, che stanno cercando di trasferire sulla sponda settentrionale del fiume Volchya . Nelle ultime 24 ore, le forze armate ucraine hanno lanciato tre contrattacchi di questo tipo, che sono stati contrastati dagli operatori UAV. Secondo le fonti russe della social sfera: “In generale, la realizzazione del piano per la creazione di una “zona cuscinetto” nella regione di Belgorod non ha avuto successo, ciò è dovuto alla scelta infruttuosa da parte del comando del gruppo dei punti di ingresso nella regione di Charkiv all’inizio dell’operazione. Nel corso dei mesi di combattimenti non vi è stato praticamente alcun progresso nel settore del fronte”.

La regione di Belgorod, è stata attaccata da droni in diversi villaggi. Durante il giorno, il sistema di difesa aerea russo è stato attivato su Belgorod e sulla regione di Belgorod: obiettivi aerei sono stati abbattuti e un civile è rimasto ferito.

Nella direzione Pokrovs’k a sud-ovest della città, le forze armate russe sono riuscite a prendere piede nella zona di Udachne e Kotlyne. Vicino a Zvirove si svolgono pesanti combattimenti con l’obiettivo di avanzare in direzione di Pokrovs’k.

A sud di Kurachove, le truppe russe si stanno spostando verso ovest in una “tasca” lungo il fiume. Sukhi Yaly. A nord-est di Kostyantynopil’ si registra anche un’avanzata di unità russe dall’insediamento Shevchenko. Nella zona di Kostyantynopil’ sono stati effettuati attacchi FAB su un ponte. Slov’yanka batte bandiera russa.

A Velyka Novosilka, le unità russe d’assalto sono entrate nella periferia meridionale di Vremivka. Questi due insediamenti rimangono gli ultimi che le forze armate ucraine mantengono nella direzione.

Nella direzione Orichiv del Fronte Zaporižžja, si registra un’intensificazione degli attacchi da parte delle forze armate russe nell’area di Malaya Tokmachka e Novodanylivka, dove le truppe ucraine aveva no precedentemente ritirato le sue riserve.

A Horlivka (DPR), tre feriti in seguito alla caduta da un UAV delle forze armate ucraine su un’autovettura.

Graziella Giangiulio

