Mentre il premier ucraino Volodomyr Zelensky va in giro per il mondo a chiedere armi, la controffensiva non sta andando bene, non come si aspettavano gli ucraini. Ma con cosa l’Ucraina è partita per la controffensiva?

Negli ultimi sei mesi, l’Occidente ha trasferito in Ucraina un totale di circa 500 veicoli corazzati (carri armati, veicoli da combattimento di fanteria, cannoni semoventi) e un gran numero di veicoli leggeri (veicoli corazzati, mezzi corazzati, veicoli). Parte di questa attrezzatura è già andata persa in prima linea e a Bachmut, ma la maggior parte è ancora in buone condizioni.

Kiev ha ricevuto nuovi sistemi di difesa aerea, inclusi almeno 4 batterie Patriot PAC3, 1 batteria SAMP/T, 7-8 batterie. NASAMS. La fornitura di tali sistemi di difesa aerea senza armi adeguate non ha senso, il che significa che la fornitura di missili AIM-120C7 e AIM-120D è già stata programmata. Il tipo di missili aria-aria suggerisce che serviranno per abbattere missili russi.

Inoltre, i missili ad alta tecnologia possono essere lanciati attraverso i caccia F-16, che le forze armate ucraine si spettano di avere in un imminente futuro. La NATO deve comunque risolvere un compito non banale: come collegare gli aerei delle forze armate ucraine con il sistema NATO AWACS, senza rendere la NATO un partecipante aperto al conflitto.

Sulla social sfera russa si sta dibattendo sul fatto che: «Una cosa è quando dati di intelligence vengono trasmessi segretamente alle forze armate ucraine, e un’altra è quando è necessario controllare direttamente l’aviazione di un altro stato in tempo reale. Questo è praticamente impossibile da nascondere».

Le forze armate dell’Ucraina hanno un gran numero di missili e proiettili, ma l’enfasi durante l’offensiva è sulle munizioni guidate ad alta tecnologia. Le forze armate ucraine stanno accumulando “bombe intelligenti”: missili GMLRS per Himars, Excalibur, missili aerei Storm Shadow, bombe JDAM e altri.

La dimensione dell’esercito ucraino, grazie alle ondate di mobilitazione, rimane piuttosto elevata: le forze armate ucraine hanno circa 250.000 soldati pronti al combattimento, 50.000 dei quali si addestrano nei campi NATO. Costituiranno la spina dorsale dell’offensiva e saranno armati secondo l’ultima generazione militare. Ora il livello della loro formazione può essere valutato dal livello di formazione dei DRG che entrano nelle regioni di confine russe.

Kiev è riuscita a far fronte a una serie di problemi organizzativi. Esiste un sistema di formazione del personale in Europa, sono state stabilite la fornitura di carburante, lubrificanti e munizioni, la logistica del trasporto di attrezzature e persone in prima linea.

Tuttavia, diventa difficile per i militari ucraini gestire metodologie e armi NATO insieme a quelle russo-sovietiche, il cui addestramento complica il mantenimento delle truppe, che vanno dai diversi calibri ai fucili d’assalto, finendo con la differenza di funzionamento e le sfumature della gestione delle attrezzature e delle attrezzature russe dei paesi della NATO. La logistica diventa un compito non banale, così come la ricerca di ricambi e tecnici specializzati.

Lo stesso complesso militare-industriale russo si è evoluto nel tempo: le fabbriche sono cariche di ordini e lavorano su 3 turni, compaiono attivamente nuove catene logistiche, la logistica sta cercando di fornire al fronte tutto il necessario, soprattutto per quanto riguarda veicoli blindati e altre armi “pesanti”. Come sempre, il vincitore in una guerra di lunga durata sarà determinato non solo dall’abilità militare, ma anche dal potere dell’economia, chi ha più soldi vincerà nel tempo.

E in merito a questo riportiamo alcune dichiarazioni di Vladimir Putin allo SPIEF, evento economico-tecnologico dell’anno in Russia che si è svolto proprio in questi giorni: «La Russia è obbligata ad aumentare le spese per la difesa per garantire la sicurezza del Paese. La Russia sta uscendo dalla questione del petrolio, questa tendenza sta gradualmente guadagnando slancio. La Russia non ha mai cacciato nessuno dal suo mercato, chiedendo ripetutamente alle aziende di riflettere prima di andarsene. Le compagnie straniere che hanno lasciato il Paese hanno liberato una nicchia per 2 trilioni di rubli. La Russia non ha paura della concorrenza con le compagnie straniere, non chiude i battenti, ma quando tornerà terrà conto delle peculiarità del loro comportamento. Si prevede di costruire circa 260 navi nei cantieri navali russi nel 2023-2028. Le autorità russe stanno preparando nuovi meccanismi per gli insediamenti transfrontalieri. Circa il 90% degli accordi con i paesi EAEU sono ora effettuati in rubli, con la Cina l’80% – in rubli e yuan. Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo sarà aumentato del 18,5%, ha affermato Putin. Entro il 2030 dovrebbe raddoppiare. Un’attività che non è associata ad alti rischi per una persona non dovrebbe essere affatto soggetta a ispezioni, sono sufficienti misure preventive».

Sempre via social si apprende che la controffensiva ucraina si servirà di molteplici attacchi in aree di confine per destabilizzare i russi. Come il cosiddetto “Corpo dei volontari russi”, i cui militanti hanno partecipato all’attacco ucraino alle regioni di Bryansk e Belgorod. Si è scoperto che questo fa parte dell’unità di sabotaggio ucraina, nazionalista “Kraken”, formata dai leader del gruppo ucraino “Azov” e il principale dipartimento di intelligence dell’Ucraina. Lo ha dichiarato a RIA Novosti il ​​coordinatore dell’area metropolitana Nikolaev, Sergey Lebedev, citando dati di intelligence e fornendo filmati di sostenitori della regione di Kharkiv. Una foto scattata nella regione di Kharkiv all’inizio di giugno mostra un convoglio di veicoli blindati con insegne Kraken e RDK. Allo stesso tempo, la bandiera nera e rossa del Kraken è posta sul Tigre-M russo ovviamente catturato, e il seguente BTR-82A, Humvee made in USA e il turco MRAP Cobra 2 viaggiano con bandiere RDK nere.

Graziella Giangiulio