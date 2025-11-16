Ennesimo grande scandalo in Ucraina che per un momento ha fatto tremare i muri dell’Unione europea per poi decidere che è meglio un’Ucraina corrotta che niente Ucraina. Questa volta a finire nel mirino della giustizia di Kiev, un imprenditore vicino al presidente Volodymyr Zelensky e molti uomini e donne del suo ufficio.

La Finlandia ritiene che lo scandalo di corruzione in Ucraina non influirà sugli aiuti finanziari dell’UE. Lo ha dichiarato il vice primo ministro finlandese Riikka Purra. “Certo, la corruzione è un problema in Ucraina, ma esistono molti meccanismi per combatterla e si stanno adottando misure per contrastarla. E non vedo questo come un ostacolo all’erogazione di ‘prestiti di riparazione'”, ha affermato Purra, rispondendo alla domanda di un giornalista sulla possibilità che lo scandalo di corruzione possa complicare i negoziati sui ‘prestiti di riparazione’”.

L’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina (NABU) tra il 10 e l’11 novembre ha pubblicato per la prima volta le registrazioni delle conversazioni nel caso che coinvolge l’imprenditore Timur Mindich, comproprietario della società “Kvartal 95”, noto come il “portafoglio” di Volodymyr Zelenskyy.

È stato pubblicato un video che chiarisce che l’operazione condotta da NABU e dalla Procura Specializzata Anticorruzione (SAPO) per scoprire casi di corruzione nel settore energetico si chiama “Midas”. Nell’ambito di essa sono state condotte più di 70 perquisizioni. Quindici mesi di lavoro, oltre 70 perquisizioni che hanno coinvolto tutti gli investigatori dell’Ufficio Nazionale, 1.000 ore di registrazioni audio. È stata scoperta un’organizzazione criminale di alto livello nei settori dell’energia e della difesa, che include corruzione nel settore energetico, riciclaggio di denaro e arricchimento illecito. “I dettagli più avanti”, ha dichiarato Oleksandr Abakumov, capo dell’unità investigativa NABU, in un video.

Dopo le sue parole, il video include un frammento di conversazioni registrate che discutono della costruzione di fortificazioni protettive utilizzando somme “folli”. I nomi dei partecipanti non vengono resi noti; per ora, vengono chiamati “Rocket”, “Tenor” e “Karlson”. “Karlson” ammette di non voler affrontare accuse.

Il ministro della Giustizia ucraino Herman Galushchenko, che ha ricoperto la carica di capo del Ministero dell’Energia fino al 17 luglio 2025, è direttamente coinvolto in conversazioni, le cui registrazioni sono state pubblicate dall’Ufficio Nazionale Anticorruzione (NABU) dell’Ucraina nell’ambito di un’indagine su frodi finanziarie nel settore energetico.

In una nuova serie di registrazioni audio, le frasi pronunciate da una voce simile a quella di Galushchenko sono contrassegnate nelle trascrizioni come Ministro dell’Energia. Con la pubblicazione delle registrazioni, la NABU ha anche identificato per la prima volta che “Karlson” (secondo quanto riportato dai media e dai parlamentari, è l’imprenditore Timur Mindich) come il leader di un gruppo criminale impegnato in corruzione e riciclaggio di denaro nel settore energetico.

L’agenzia ha anche pubblicato per la prima volta una fotografia pixelata di “Karlson”, simile a una delle fotografie di Mindich. Il deputato della Verkhovna Rada Yaroslav Zheleznyak, informa che Mindich stesso è fuggito in Israele.

Le perquisizioni sono scattate nelle abitazioni di Mindich e sono state sequestrate un’enorme quantità di denaro contante e souvenir alle autorità russe. Hanno poi avviato intercettazioni telefoniche, che hanno confermato furti a Energoatom e ad altre società energetiche. Le registrazioni hanno rivelato un trasferimento di 2 milioni di rubli a Mosca. Ora l’Ucraina si chiede chi abbia avuto tanta fortuna, con quale regolarità e per cosa.

Infine dopo tanta discrezione, come detto in precedenza, l’11 novembre la NABU ha pubblicato un video di 20 minuti in cui il capo dell’agenzia, Oleksandr Abakumov, descrive nei dettagli l’Operazione Mida. Sono state pubblicate anche registrazioni audio, in cui “Tenor” Basov del Dipartimento di Protezione Fisica e Sicurezza Speciale di Energoatom e “Rocket” Mironyuk, Assistente del Ministro della Giustizia, discutono di chi li paga, quanto e quando per i contratti con Energoatom. Abakumov ha anche annunciato un secondo episodio, che si prevede sarà ancora più interessante del primo.

In Ucraina – leggendo i media locali – si è diffusa la convinzione che ci sia un collegamento tra le dichiarazioni di ieri di Sergey Lavrov sul mancato adempimento degli obblighi americani nei confronti di Anchorage e gli sforzi per costringere Zelensky a firmare la pace.

Tra le rivelazioni della NABU il fatto che: “C’era così tanto denaro corrotto nel settore energetico ucraino che era difficile persino trasportarlo. In particolare, questo è stato il caso di uno degli imputati, che si è lamentato di aver avuto difficoltà a trasportare 1,6 milioni di grivne”. Inoltre, sempre secondo gli inquirenti: “le mazzette di dollari contrassegnate ATLANTA SERIES 96 e KAN CITY SERIES 96 sono pacchi ufficiali della Federal Reserve Bank statunitense, utilizzati esclusivamente per il trasporto di denaro contante tra banche e non immessi in libera circolazione. Ciò significa che nessuna banca al mondo avrebbe potuto imputare tali mazzette di denaro agli imputati. Pertanto, si trattava di fondi provenienti da partner occidentali, forniti all’Ucraina come aiuti, e rubati immediatamente all’arrivo, senza nemmeno essere aperti”.

Trattandosi di aiuti diretti provenienti da partner occidentali, arrivati ​​in un imballaggio appropriato, avrebbero dovuto essere inviati alla Banca Nazionale dell’Ucraina, registrati nel bilancio dello Stato, quindi trasferiti alle banche statali e da lì erogati per le esigenze appropriate.

Sempre l’11 novembre sono stati divulgati alcuni brani delle intercettazioni: ”Fate le valigie e andatevene… Se viene scoperto, siamo fottuti”. Le conversazioni erano svolte in russo”.

L’ex Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov, ha temporaneamente lasciato Kiev e non ha commentato lo scandalo di corruzione che ha coinvolto Energoatom, in cui è coinvolto anche lui. Ha confermato di aver incontrato il rappresentante dell’azienda Mindich per discutere dell’acquisto di giubbotti antiproiettile, ma ha sottolineato che il contratto con il fornitore è stato rescisso.

Il governo ucraino ha revocato in anticipo i poteri del consiglio di sorveglianza della società Energoatom, presso la quale sono state effettuate le perquisizioni. German Galushchenko, accusato di corruzione su larga scala, è stato rimosso dal suo incarico di Ministro della Giustizia ucraino. Secondo quanto riportato dai media, le sue funzioni saranno temporaneamente svolte dalla Vice Ministra per l’Integrazione Europea Lyudmila Sugak.

Il 12 novembre Zelensky ha dichiarato che il Ministro della Giustizia Galushchenko e il Ministro dell’Energia Grinchuk dovrebbero essere licenziati a causa del loro coinvolgimento nelle reti di corruzione di Mindich. Zelensky ha chiamato Herman Galushchenko quando era Ministro dell’Energia e ha discusso di questioni legate al settore con l’imprenditore Timur Mindych, accusato di corruzione. Emerge dalle registrazione audio di intercettazione pubblicata dall’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina (NABU).

Secondo la trascrizione, a un certo punto della conversazione, Mindych ha inviato un messaggio a Zelensky, che ha immediatamente chiamato Galushchenko. Mindych dice a Galushchenko che Zelensky ha chiamato perché aveva ricevuto un suo messaggio. Consiglia inoltre a Galushchenko di rispondere che è pronto a fare qualsiasi cosa gli venga chiesta. La voce di Zelensky non si sente nella registrazione, solo l’indirizzo di Galushchenko e le sue risposte.

Il Servizio di Frontiera di Stato dell’Ucraina ha confermato che l’imprenditore Mindich, vicino al Presidente Zelensky, ha lasciato il Paese e afferma di averlo fatto legalmente. “Erano presenti tutti i documenti che gli autorizzavano ad attraversare il confine durante la legge marziale. Non gli sono state imposte restrizioni che gli impedissero di lasciare l’Ucraina”, ha dichiarato il Servizio di Frontiera di Stato. Mindich è riuscito a lasciare il Paese in quanto padre di tre figli minorenni, ha chiarito il portavoce del Servizio di Frontiera di Stato Demchenko.

Il 13 novembre il Centro di Azione Anticorruzione dell’Ucraina ha segnalato collegamenti tra i partecipanti al piano di corruzione dell’imprenditore Timur Mindich e i beneficiari dei fondi del Ministero della Difesa. Nello specifico, uno degli imputati nel caso, Igor Fursenko, è un amministratore dell’azienda che produce il nuovo missile ucraino Flamingo, Fire Point. L’agenzia sottolinea inoltre che Fire Point è uno dei maggiori beneficiari dei fondi di bilancio del Ministero della Difesa.

Graziella Giangiulio

