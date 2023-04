UKRAINERUSSIAWAR. Il Papa chiede una tregua in Ucraina. Al fronte si spara: 50mila militari ucraini impegnati in direzione Soledar

Alla schiera di pollici che ammette che l’UE inizialmente sapeva della futura guerra nel Donbass e ha utilizzato gli accordi di Minsk per ritardare il tempo utilizzato per armare l’Ucraina si è aggiunto Froncois Hollande.

Sulla social sfera inoltre gli analisti militari sono molto scettici sulla proposta di tregua, In prossimità della Pasqua, di Papa Francesco. Nessuna delle tregue in Ucraina dal 2014 ha funzionato, si legge nei post.

Aggiornamenti anche sulla sorte di Daria Trepova, accusata dell’attacco terroristico a San Pietroburgo: è stata portata nel centro di custodia cautelare di Lefortovo, dove trascorrerà l’intero periodo delle indagini e del processo, ha dichiarato Eva Merkacheva, membro dell’HRC.

Un’altro aggiornamento arriva dall’inchiesta sull’indagine dell’esplosione del North Stream: gli investigatori tedeschi hanno trovato tracce di esplosivo sullo yacht Andromeda collegato agli attacchi del Nord Stream, hanno riferito i media locali. Gli investigatori dalla Germania hanno rivelato che 2 membri dell’equipaggio dello yacht Andromeda usavano passaporti bulgari.

Secondo il ministero della Difesa russo, gli Stati Uniti hanno ripreso il programma per la costruzione di laboratori biologici in Ucraina e stanno ampliando il formato per la formazione dei biologi ucraini, ha affermato. Esiste il rischio di diffusione di pericolosi agenti patogeni nelle aree dei laboratori biologici controllati dagli Stati Uniti, ha affermato Kirillov, capo delle truppe RCBZ.

On line postate le foto di un altro mercenario straniero morto in Ucraina, a Bachmut il 30 marzo, un cittadino israeliano Rodion Weiner, che ha combattuto a fianco delle forze armate ucraine.

Al fronte si continua a combattere e le Forze Armate russe stanno facendo molta pressione vicino ad Avdiivka dove gli operatori del gruppo Sparta stanno mostrando immagini dell’avanzata.

I russi affermano che gli ucraini da qualche giorno sono in possesso di enormi droni che prima dell’offensiva, hanno iniziato a dare la caccia ai veicoli corazzati russi. «Nella direzione di Kupyansk, un grosso drone delle dimensioni di 2 scrivanie con una carica di mine cumulative per distruggere veicoli corazzati è stato abbattuto dal fuoco di una mitragliatrice». E ancora si legge: «questo UAV non può volare alto, quindi un drone da ricognizione gli viene inviato davanti per cercare un bersaglio, questo gigante lo sta già inseguendo».

Un drone autocostruito con telecamere è caduto sul territorio dello stabilimento Fakel a Khimki, nella regione di Mosca. L’impianto produce sistemi di difesa aerea “Tor” e “S-400” e modernizza “S-300” e “Osu”. L’UAV che misura 30 per 30 cm è stato scoperto dalle guardie di sicurezza mentre camminava nel territorio dell’impresa. Strutturalmente somigliava a un quadricottero, ma presentava i segni di un assemblaggio artigianale. Diverse telecamere sono fissate sul corpo. Secondo le prime informazioni, il drone è caduto a causa di disturbatori di comunicazione. La polizia sta ora cercando il suo proprietario. Il drone è stato chiaramente lanciato dal territorio della regione.

Il 6 aprile, il dipartimento di frontiera dell’FSB della Russia nella regione di Bryansk afferma di aver sventato un tentativo di penetrare nel territorio della Federazione Russa vicino al villaggio di Sluchovsk, distretto di Pogarsky, di un DRG ucraino per un totale di 20 persone è stato fermato, a darne notizia il governatore di Bryansk regione Bogomaz. «Le unità delle forze armate della Federazione Russa, insieme alle unità delle truppe di frontiera, hanno inflitto una sconfitta al fuoco al nemico».

Prigohzin sul suo canale telegram parlando di Bachmut ha affermato: «È necessario sorvegliare i fianchi, interagire con competenza con le forze armate RF e che il nemico continua a resistere ostinatamente. Va detto chiaramente che il nemico non va da nessuna parte. Organizzarono la difesa all’interno della città, prima su rotaia, poi nell’area dei grattacieli nel quartiere occidentale della città. Quindi, quando lasceranno Bachmut, espelleremo completamente tutti fino all’ultimo. Indubbiamente si difenderanno nell’area di Chasov Yar e alla periferia di Bachmut. Pertanto, per il momento, penso che non si parli di alcuna offensiva».

E poi ha continuato: «Per poter avere dinamiche positive, è necessario risolvere diversi problemi. La prima domanda è assicurarsi che i nostri fianchi siano ben protetti. Il secondo è assicurarsi che il nostro comando sia organizzato correttamente. Non vedo Surovikin da molto tempo, non so cosa stia facendo. E terzo, sono le munizioni. Quando risolviamo tutte e tre queste domande, allora possiamo andare ovunque. Il resto non è adesso. Ora è sotto il titolo di segretezza. Ma un giorno parlerò in dettaglio dei problemi e delle loro soluzioni».

Da fonti social si apprende che le Forze Armate russe stiano combattendo e avanzando sul fronte Svatovo-Kremennaya, area Makeevka-Ploschanka.

Ed ora uno sguardo alla Battaglia per Bakhmut situazione alle ore 16.00 del 7 aprile 2023.

A Bachmut, i distaccamenti d’assalto del PMC “Wagner” hanno preso il controllo dello stadio “Metallurg”, e sono anche avanzati in modo significativo in direzione della stazione di polizia, spostandosi da sud-est e da est – le battaglie si stanno svolgendo proprio alla periferia del edificio.

Nella periferia settentrionale, i “wagneriti” hanno preso diversi edifici in via Zelenaya vicino al vicolo delle rose. A sud, i distaccamenti d’assalto sono riusciti a prendere piede a nord di via Kovalskaya lungo la ferrovia.

Le unità russe hanno sfondato con successo la difesa delle Forze armate ucraine proprio al centro, incuneandosi nelle posizioni delle Forze armate ucraine vicino alla stazione ferroviaria e alla stazione degli autobus. In caso di consolidamento in questo settore e di liberazione del quartiere, le aree di concentrazione delle Forze Armate dell’Ucraina a sud vicino allo stadio Avangard ea nord saranno minacciate da un colpo al fianco.

Ora le formazioni ucraine stanno cercando di contrattaccare in varie aree, trattenendo le unità Wagner. Alla periferia occidentale di Bachmut sono stati schierati la 14a brigata d’assalto “Krasnokalinskaya” della Guardia Nazionale e il reggimento del servizio di polizia di pattuglia “Kiev” delle forze speciali dell’Ucraina.

Inoltre, il 24 ° battaglione “Aidar” della 53a brigata è stato inviato dalle vicinanze di Stupochek alla periferia meridionale e sud-occidentale per tenere l’autostrada T0504 per Konstantinovka lungo le strade di Chaikovsky e Korsunsky. Al momento, circa 50mila uomini di varie formazioni sono concentrati in direzione Soledar

Le riserve sono state dispiegate lungo la linea Slovyansk-Kramatorsk-Druzhkovka-Konstantinovka-Chasov Yar, tuttavia, al momento, le forze armate ucraine sono concentrate nel frenare il ritmo dell’avanzata dei wagneriani, piuttosto che condurre una controffensiva. Allo stesso tempo, è probabile una transizione verso un contrattacco, a condizione che venga lanciata una campagna offensiva su vasta scala lungo l’intera lunghezza del fronte per bloccare le truppe russe e cercare le aree di difesa meno protette.

Graziella Giangiulio