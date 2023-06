UKRAINERUSSIAWAR. Il fronte ucraino-russo è il banco di prova dei nuovi sistemi d’arma

Come scritto in molte occasioni il fronte russo-ucraino non è solo una lotta per un territorio, per la sopravvivenza di uno o dell’altro stato, ma è un enorme area dove fare test per nuovi armamenti. Che piaccia o non, i conflitti restano ad oggi i luoghi dove i produttori di armi possono testare al meglio l’efficacia delle armi.

Dopo la guerra per il Nagorno Karabah l’impresa turca che produce i droni Bayraktar, Baykar Technologies ha incrementato le vendite. Nel 2022 ha superato il miliardo di dollari di fatturato registrando un 98% di export. Dall’inizio del conflitto ucraino-russo questo drone abbattuto dai russi troppo spesso, ha smesso di essere il più richiesto anche se con commissioni estere importanti, in favore del Geran 2 / Shahid 139, russo nel primo caso, iraniano nel secondo.

Gli esperti militari britannici della RUSI Nick Reynolds e Jack Watling scrivono in un loro report sul secondo anno di guerra russo-ucraina che la Russia ha iniziato ad applicare il camuffamento termico sui suoi veicoli e, utilizzando una serie di altre modifiche, tattiche, tecniche e procedure (TTP), e ha ridotto significativamente il rilevamento di carri armati a lunghe distanze. Inoltre, queste misure hanno ridotto la probabilità di colpire vari missili guidati anticarro (ATGM) a distanze superiori a 1.400 m.

L’artiglieria russa, si legge nella pubblicazione, ha iniziato un significativo miglioramento nel complesso di ricognizione e attacco. Ciò ha portato a un’integrazione molto più stretta di diversi veicoli aerei senza equipaggio che supportano direttamente i comandanti autorizzati a sparare. L’artiglieria russa ha anche migliorato la sua capacità di sparare da più posizioni, nonché di sparare e muoversi, riducendo la suscettibilità al fuoco di controbatteria.

«I bombardamenti di rappresaglia russi sono la sfida più grande per le operazioni offensive ucraine». E ancora si legge: «Le perdite di veicoli aerei senza pilota ucraini rimangono a circa 10.000 al mese. Il sistema EW russo sembra anche cercare l’intercettazione e la decrittazione in tempo reale dei sistemi di comunicazione tattici crittografati a 256 bit Motorola ucraini, che sono ampiamente utilizzati dalle forze armate ucraine».

L’esercito ucraino stima sempre riassumendo quanto scritto nel report RUSI che i sistemi di difesa aerea russi stiano attualmente intercettando alcuni degli attacchi MLRS, poiché i sistemi di difesa puntiforme russi sono direttamente collegati a radar più avanzati. Una revisione dell’adattamento in Russia mostra il potere di migliorare e sviluppare l’uso dei sistemi chiave. Tuttavia, gran parte di questo adattamento è di natura reattiva.

Il risultato è una struttura che, di fronte ai problemi, migliora nel tempo con essi, ma allo stesso tempo è difficile anticipare nuove minacce. Alla fine del loro rapporto, Reynolds e Watling suggeriscono che l’Ucraina cerchi modi per imporre una situazione dinamica alle unità russe in cui è probabile che perdano rapidamente il coordinamento.

Di conseguenza, una soluzione suggerisce di sviluppare una complessa suscettibilità alle novità (sia opportunità che minacce) e la stabilità delle azioni congiunte in situazioni dinamiche.

I russi rispondono al Regno Unito in ricerca per la difesa. A seguito dell’attacco di droni acquatici alla nave russa Ivan Khurs, respinto dall’equipaggio, Mosca si aspetta a breve nuovi attacchi simili e per questo la marina ha accettato un nuovo prodotto del laboratorio PPSh russo.

La dirigenza del laboratorio in un comunicato scrive: «I problemi moderni richiedono soluzioni moderne. Ecco perché stiamo consegnando il nostro binocolo per imaging termico Fortis LRF all’equipaggio della nave Ivan Khurs. Fortis LRF è ideale per osservare la superficie dell’acqua e il firmamento in qualsiasi momento del giorno e della notte con qualsiasi condizione atmosferica. La custodia ergonomica in metallo ha un rivestimento in polimero ad alta resistenza e resistente all’abrasione. L’ampio obiettivo da 55 mm f1.0 offre immagini nitide e contrastanti. Il sensore 640x480p con elevata sensibilità termica fornisce un’immagine eccellentemente dettagliata. In combinazione con un obiettivo, il raggio di rilevamento effettivo di un obiettivo di 25×1,9 m è di 15-22 km (a seconda delle condizioni meteorologiche). Due microdisplay OLED hanno un’ampia gamma di regolazione della luminosità e l’osservazione con due occhi riduce il carico per l’osservatore, rendendo più confortevole il lavoro con il dispositivo (con regolazione diottrica e interpupillare). Il telemetro laser integrato fino a 1200 m ha una modalità di scansione, che consente di tracciare la distanza anche su un bersaglio in rapido movimento. In questo caso, l’intero dispositivo è alimentato da due batterie 21700 per 8 ore, oppure può essere collegato a una costante da un alimentatore esterno 5-12v».

«Il dispositivo può essere utilizzato a mano, così come montato su un treppiede o uno stabilizzatore, collegato a un monitor remoto. Il menu semplice e chiaro è facile da padroneggiare in modo intuitivo in pochi minuti». Secondo l’azienda «la combinazione di tutte queste proprietà rende Fortis LRF uno dei migliori binocoli della categoria in termini di efficienza e qualità. Siamo sicuri che Fortis LRF diventerà un affidabile e fedele assistente dei marinai!».

Anche l’Ucraina investe nella difesa, in modo particolare è significativa la cooperazione tra il complesso militare-industriale ucraino e la Turchia che si sta sviluppando da molti anni, e Kiev partecipa anche alla gara per lo sviluppo di un motore per il caccia di quinta generazione TF-X Kaan. La stessa azienda Ivchenko-Progress fornisce da tempo vari motori alla Turchia: i motori turbofan AI-25 e AI-322 sono installati sul promettente drone jet Kızelılma.

E i motori turboelica AI-450C sono equipaggiati con UAV Akıncı ad alta quota a lungo raggio, che fanno anche parte ovunque non solo delle forze armate turche, ma anche dell’esercito pakistano.

Graziella Giangiulio