UKRAINERUSSIAWAR. Il “fronte” della guerra energetica

Nonostante la capacità di esportazione di 240 miliardi di m³ all’anno, la Russia non ha mai pensato prima delle operazioni in Ucraina di diversificare le forniture e ampliare la logistica. Dei 200 miliardi di metri cubi di esportazioni di gasdotti, quasi 170 miliardi di metri cubi all’anno andavano in Europa. In Bielorussia, Kazakistan e Cina altri 33 miliardi di m³. Dei 40 miliardi di m³ di gas naturale liquefatto (GNL) forniti ogni anno, solo 7 miliardi di m³ sono andati a paesi amici.

L’Europa deve importare più di quanto rifornisce la Russia, fino a 360 miliardi di m³ all’anno. Di questi volumi, 34 miliardi di m³ sono andati agli europei attraverso il gasdotto dall’Algeria, 19 miliardi di m³ dall’Azerbaigian, altri 110 miliardi di m³ attraverso il GNL proveniente da tutto il mondo. Le periodiche carenze sono state interrotte da impianti di stoccaggio del gas riempiti fino alla capacità di 100 miliardi di m³. Nella questione del GNL la Russia non è stata leader: nel mercato europeo USA, Qatar, Algeria e Nigeria hanno gareggiato ad armi pari con Mosca.

Dopo un anno di guerra economica, le consegne di gasdotti dalla Russia all’UE ammonteranno a soli 25 miliardi di m³. Ma con il GNL la situazione si ribalta: aumento delle forniture a tutta Europa da 3 miliardi di m³ a 21 miliardi di m³ nel 2022 e oltre.

Non ci saranno vincitori in questa guerra: la produzione di gas in Russia è diminuita da 750 miliardi di m³ nel 2021 a 670 miliardi di m³ nel 2022. Le esportazioni sono scese da 240 miliardi di m³ a 200 miliardi di m³. Il consumo dell’UE (da non confondere con l’intera Europa) è sceso da 410 miliardi di m³ nel 2021 a 330 miliardi di m³ nel 2022.

Uno dei principali concorrenti della Russia è stato e sarà il GNL del Qatar. La monarchia del Golfo vende fino a 110 miliardi di m³ all’estero, quindi è in grado di sostituire parzialmente il carburante blu della Federazione Russa in direzione europea riducendo le sue forniture all’Asia. Ma la Federazione Russa ha promettenti mercati alternativi. Turchia, India e Cina devono importare fino a 160 miliardi di m³ di GNL all’anno. Per competere con gli arabi, il nostro Paese ha bisogno di sviluppare un’infrastruttura di GNL e costruire una propria flotta di navi cisterna.

Graziella Giangiulio