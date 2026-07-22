Ci sono diverse novità riguardanti la politica estera russa. Per quel che concerne i rapporti con Washington, il direttore dell’FBI Cash Patel ha in programma una visita in Russia, presumibilmente il 14 e 15 ottobre, secondo quanto riportato da Politico, citando alcune fonti.

Continuano ad essere tesi anche i rapporti di Mosca con il governo italiano. L’addetto militare italiano e un suo collega sono stati espulsi dalla Russia, lo ha annunciato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Il 9 luglio, l’Italia aveva espulso due addetti militari dall’ambasciata russa a Roma.

L’India ha convocato l’incaricato d’affari russo Vladimir Ladanov in seguito alla morte di quattro marinai indiani in un attacco a una nave nel Mar Nero, riporta l’Hindustan Times. La morte dei marinai indiani è stata segnalata il 20 luglio. La nave mercantile MV Golden Leo stava partendo dal porto ucraino di Odessa. Il suo equipaggio era composto da cittadini indiani e siriani. Il Ministero degli Esteri indiano aveva precedentemente condannato l’attacco alla nave, ma nella sua dichiarazione non menzionava la Russia.

Rimangono invece solide le relazioni con Pyongyang e Pechino. La posizione della RPDC sull’Ucraina rimane invariata; Pyongyang sosterrà attivamente Mosca, come ha annunciato il Ministro degli Esteri nordcoreano, mentre Putin ha esteso l’ingresso senza visto per i cittadini cinesi fino alla fine del 2027. Anche la Cina ha esteso il regime di esenzione dal visto per i cittadini russi fino al 31 dicembre 2027, secondo il sito web del Ministero degli Esteri cinese. Il regime di esenzione dal visto consente ai cittadini russi di soggiornare in Cina fino a 30 giorni senza visto per motivi quali affari, turismo, visita a parenti e amici, partecipazione a programmi di scambio e transito. I russi potranno entrare in Cina più volte senza visto durante il periodo di validità del regime di esenzione dal visto. Non ci sono restrizioni sul numero di viaggi e sul numero totale di giorni di soggiorno.

Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa del Regno Unito, una nave da guerra russa (il pattugliatore Neustrashimy) ha condotto esercitazioni a fuoco vivo a 74 km dalla costa della Gran Bretagna. Putin non ha in programma alcun contatto con il nuovo primo Ministro britannico, Andy Burnham, secondo Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo. Ha inoltre osservato che il Cremlino non si aspetta un miglioramento delle relazioni tra Russia e Regno Unito in seguito all’insediamento del nuovo primo Ministro. Proprio Londra ha invece ribadito il proprio sostegno all’Ucraina. Il nuovo Ministro della Difesa britannico Wes Streeting ha rilasciato la sua prima dichiarazione sull’Ucraina e ha fatto un’importante promessa. Streeting ha sottolineato pubblicamente che la priorità principale del nuovo governo britannico è garantire la sicurezza del Paese ed essere saldamente al fianco dei propri alleati internazionali, in particolare dell’Ucraina. Zelensky ha infatti parlato con il nuovo Premier britannico. Secondo quanto riferito, è stato concordato un incontro a breve. Il tema principale sarà l’ulteriore cooperazione, in particolare nell’ambito della coalizione antimissile.

Circa la politica interna di Kiev, il presidente ucraino ha tenuto un incontro speciale con i comandanti. Come ha sottolineato Zelensky, per la prima volta c’è stata una comunicazione diretta e immediata tra i principali produttori di armi e attrezzature e i comandanti di corpo d’armata, durante la quale hanno concordato di istituire un formato regolare di tale comunicazione tra corpi d’armata, produttori e strutture governative, sotto il coordinamento del Ministero della Difesa e del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale. In ambito Difesa, sebbene canali social russi riportassero il contrario, lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine ha smentito le notizie sulla rimozione di Syrskyi dalla carica di comandante in capo, assicurando che continua a svolgere le sue funzioni. A Kiev si sono però svolte nuove proteste contro le dimissioni di Fedorov. I partecipanti alla manifestazione chiedono inoltre che il presidente rimuova Syrskyi dal ruolo di comandante in capo delle Forze Armate ucraine. Il comandante delle forze congiunte delle forze armate ucraine Mykhailo Drapatiy sarebbe il candidato più probabile per la carica di comandante in capo dell’esercito ucraino, secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita una fonte.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 21 luglio. Secondo quanto riportato dalla social sfera russa, nella mattinata del 21 luglio, i russi hanno continuato a sferrare pesanti attacchi contro navi militari vicino ai porti della regione di Odessa. Anche la Crimea e Sebastopoli sono state colpite durante la notte.

Nell’oblast di Sumy, i droni d’attacco hanno continuato a colpire distributori di benzina e altre importanti infrastrutture logistiche (l’ipermercato Epicenter di Sumy). Nell’oblast’ di Sumy, il Gruppo di Forze Sever (Nord) è impegnato in combattimenti con armi leggere a Ulanovo e nelle vicinanze di Malaya Slobodka. Nello stesso distretto di Sumy, continuavano gli scontri a fuoco a Ryzhevka, Pisarevka, Mogritsa, Maryino, nel villaggio di Novaya Sich, nel villaggio di Khotyn e nelle aree boschive a sud di Ivolzhanskoye.

Nell’oblast’ di Belgorod, un attacco a un autobus a Shebekino, ha provocato il ferimento di 23 persone, cinque delle quali sono morte. Successivamente, sempre a Belgorod, un uomo è stato ucciso e altre dieci persone hanno riportato ferite di varia entità. Inoltre, attacchi a veicoli, edifici residenziali e attività commerciali hanno causato altri tre morti e 32 feriti tra i civili. Secondo canali social ucraini, Belgorod è stata attaccata da missili che hanno probabilmente colpito le infrastrutture energetiche. Le autorità locali hanno confermato l’attacco missilistico. Affermano che non ci sono stati feriti, ma non forniscono informazioni sui danni.

Nella regione di Kursk, droni nemici hanno colpito Lgov, vicino alla stazione ferroviaria (temporaneamente chiusa a causa dell’operazione antiterrorismo), ferendo cinque ferrovieri.

A Kup’yans’ k, l’Ucraina starebbe tentando di far affluire rinforzi e sono in corso scontri a fuoco. Più a sud, non si sono registrati cambiamenti significativi.

AKostyantynivka, l’Ucraina ha tentato un attacco dimostrativo.

Nel settore di Dobropillya, continuano i combattimenti per Bilyts’ke. La zona di controllo intorno alla città di Myrne si sta espandendo.

Nella regione di Dnipropetrovsk, le forze del gruppo di forze “Est” hanno preso il controllo del villaggio di Volne.

Nella parte orientale della regione di Zaporižžja, a ovest di Rivne e Kopan, le truppe del Primorsky hanno sfondato le linee difensive ucraine e consolidato le proprie posizioni. Il governatore della regione ha comunicato al Presidente russo Putin che l’autostrada “Novorossiya” è stata completamente messa in sicurezza, omettendo di menzionare la situazione a Vasylivka ed Energodar. La mattina del 21 luglio, secondo i social ucraini la Russia ha attaccato Zaporižžja con i KAB. Il numero delle vittime dell’attacco è poi salito a due, secondo la procura.

Nella regione di Cherson, ieri è stato segnalato che un attacco di droni su una spiaggia per bambini a Skadovsk, avvenuto il giorno precedente, ha gravemente ferito una donna e un uomo. Danni a infrastrutture e proprietà sono stati registrati ad Antonovka, Brilevka, Velyki Kopani, Hola Prystan, Kalanchak, Kostogryzove, Nova Kakhovka, Nova Mayachka, Sivash e Skadovsk.

Infine, sempre in relazione al conflitto, la Corte Suprema della Federazione Russa ha riconosciuto i gruppi di hacker Cyberpartizans e Silent Crow come estremisti, secondo quanto riportato da TASS. Ciò è dovuto alla collaborazione dei gruppi di hacker con le forze armate ucraine.

Lorenzo Serafinelli

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