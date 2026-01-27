Chiusa il 24 gennaio la trilaterale USA, Russia, Ucraina con passi in avanti secondo gli Stati Uniti e con un appuntamento per il 1 di febbraio. I colloqui del primo giorno si sono tenuti a porte chiuse. Mosca ha voluto discutere della “formula di ancoraggio” concordata da Putin e Trump nell’agosto 2025, secondo quanto riportato da una fonte della Reuters. Ovvero il controllo russo su tutto il Donbass e il congelamento dell’attuale linea del fronte in altre regioni. Secondo TASS si è discusso di zone cuscinetto e di meccanismi di controllo.

Il secondo giorno di negoziati sull’Ucraina ad Abu Dhabi si è tenuto con incontri in vari formati, secondo quanto riportato da una fonte della TASS. I team negoziali ad Abu Dhabi stanno studiando e discutendo contemporaneamente diversi documenti sulla pace in Ucraina — fonte della TASS. I membri della delegazione russa, sono guidati dal Kostyukov, Capo della Direzione principale dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione Russa.

RBC-Ucraina ha appreso i dettagli dei colloqui tra Ucraina, Stati Uniti e Russia ad Abu Dhabi. “Non c’è stata alcuna svolta sul fronte politico: la Russia insiste sul ritiro delle Forze Armate ucraine dal Donbass, mentre l’Ucraina non è d’accordo. Tuttavia, sono stati compiuti maggiori progressi sul fronte militare. Le parti hanno discusso: un possibile disimpegno delle forze; meccanismi per il monitoraggio della cessazione delle ostilità; la creazione di un centro per il monitoraggio e il coordinamento del cessate il fuoco; la definizione di cosa costituisca esattamente un cessate il fuoco e delle sue violazioni”.

Russia, Stati Uniti e Ucraina hanno concordato di proseguire i negoziati, ha dichiarato l’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff. “I negoziati dovrebbero proseguire la prossima settimana ad Abu Dhabi”, ha scritto Witkoff sulla sua pagina social. La data è stata stabilita nel 1 febbraio 2026.

Gli Stati Uniti stanno consentendo che un incontro tra Putin e Zelenskyy abbia luogo a breve, riporta Axios, citando un funzionario dell’amministrazione Trump. Gli Stati Uniti considerano le proprie garanzie di sicurezza per l’Ucraina più importanti di quelle europee, scrive Politico dopo i colloqui di Abu Dhabi: “Gli sforzi della ‘coalizione dei volenterosi’ sono buoni. Hanno un paio di elicotteri, un paio di truppe e qualche garanzia qua e là, ma se si parla con gli ucraini, ciò che conta davvero sono le garanzie di sicurezza americane.”

Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina missili per il sistema Patriot, ha detto il presidente. Ucraino Volodymyr Zelenskyy in conferenza stampa. E ancora dopo Abu Dhabi ha dichiarato: ”La mia posizione sui nostri territori rimane invariata”, riguardo al Donbass. Nella loro nuova strategia di difesa nazionale, gli Stati Uniti hanno definito la Russia una minaccia “persistente ma gestibile” per i fianchi orientali della NATO.

Zelenskyy ha anche affermato che: “Il documento sulle garanzie di sicurezza è pronto al 100%; stiamo aspettando un segnale dagli Stati Uniti in merito alla data e al luogo della firma. Il documento sarà poi inviato al Congresso degli Stati Uniti e al parlamento ucraino per la ratifica”.

Secondo un documento ottenuto da Politico, gli Stati Uniti e l’UE intendono mobilitare fino a 800 miliardi di dollari in finanziamenti pubblici e privati ​​per ricostruire l’Ucraina dopo la guerra. Il piano prevede una strategia di ripresa decennale fino al 2040, un processo di adesione accelerato all’UE e una fase di lancio entro 100 giorni. Fa parte di un più ampio piano di pace in 20 punti sostenuto dagli Stati Uniti, presuppone che le garanzie di sicurezza siano già in atto e si concentra sulla transizione dell’Ucraina dagli aiuti di emergenza all’autosufficienza economica a lungo termine. Sebbene Trump abbia tagliato gli aiuti militari e umanitari all’Ucraina durante la guerra, un documento ottenuto da Politico indica la volontà degli Stati Uniti di investire nel Paese dopo la guerra. Washington prevede di finanziare progetti in minerali, infrastrutture, energia e tecnologia essenziali.

L’Ucraina ha ricevuto droni d’attacco francesi Rodeur in grado di attaccare obiettivi fino a 500 km di distanza, — France24. Il modello può funzionare sia come drone da ricognizione che come drone kamikaze. La velocità di crociera del drone è di 120 km/h, con un’altitudine di volo massima di 5.000 m. Mentre dalla Rada in merito agli incontri negli EAU: “O morire o distruggere la Russia: non abbiamo altra scelta”, fonte Kostenko, Segretario del Comitato di Difesa della Rada.

Di diverso parere Il deputato della Rada Artem Dmytruk che ha affermato che l’Ucraina ha bisogno di unità interetnica con Russia e Bielorussia: ”La normalità non è la guerra o l’ostilità. La normalità è la visione dello Stato sull’unità di Ucraina, Russia e Bielorussia”, ha osservato Dmytruk. Secondo il deputato, Kiev ha bisogno di una vita senza “confini armati, tutori imposti dall’esterno ed esecuzione di ordini stranieri”.

Il 24 gennaio i media ucraini riportano la notizia della disattivazione della centrale termoelettrica n. 6 di Kiev. Secondo fonti ucraine, le forze armate russe sono avanzate nei pressi di Predtechyne e Stupochky, nella Repubblica Popolare di Donetsk (DPR). 800.000 clienti sono rimasti senza elettricità a causa di interruzioni di corrente a Kiev, secondo il Ministro dell’Energia Denys Shmyhal.

Nel fine settimana Putin ha palato ai giornalisti a seguito di incontri in Russia con istituzioni e imprese russe. “La Russia non deve solo stare al passo con la genetica, ma anche essere in vantaggio”. Putin non ha escluso che il riscaldamento globale sarà sostituito dal raffreddamento, “ma la Russia continuerà a sviluppare l’Artico”.

Le pensioni militari in Russia saranno indicizzate a partire dal 1° ottobre 2026, provvisoriamente del 4%, ma si è già sperimentato un aumento in prossimità della data di indicizzazione. Fonte Yaroslav Nilov, Presidente della Commissione Lavoro, Politiche Sociali e Affari dei Veterani della Duma di Stato, ha dichiarato alla TASS.

Si è verificato il bombardamento più massiccio di Belgorod. Non ci sono vittime, riferisce la task force. Si sono verificati danni agli impianti energetici, ha dichiarato il governatore Gladkov. “A seguito del bombardamento, un edificio annesso ha preso fuoco: il Ministero delle Situazioni di Emergenza sta spegnendo l’incendio. I detriti caduti hanno causato un incendio in uno dei cortili della città. Nel distretto di Belgorod, nel villaggio di Tavrovo, i detriti caduti hanno danneggiato i tetti di due abitazioni private”, ha dichiarato Gladkov.

Dimitri Peskov, portavoce del Cremlino al giornalista di Rossiya 1 Zarubin a proposito degli eventi globali ha detto: “Oggi il mondo è cambiato radicalmente e continua la sua traiettoria di cambiamento. L’attuale, impoverita generazione di politici europei non è in grado di resistere all’assertività di Trump. La situazione che si è creata tra Stati Uniti ed Europa è il prodotto dell’ipocrisia che domina l’Europa da molti anni. L’Europa è rimasta scossa dalla pubblicazione da parte di Trump della sua corrispondenza con Macron, ma non c’è stata alcuna reazione simile quando Macron ha pubblicato la sua conversazione con Putin. Il metodo di Trump per risolvere tutto con la forza in russo si chiama “inginocchiarsi”. I metodi di Trump non sono del tutto in linea con l’approccio della Russia a un mondo multipolare”. Il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov ha dichiarato che né la Russia né gli Stati Uniti intendono discutere alcunché con il capo della diplomazia europea, Kaja Kallas. “Aspetteremo che se ne vada”.

L’interesse comune di Russia ed Europa è impedire una nuova grande guerra nel continente, ha dichiarato il Rappresentante Permanente della Russia presso l’OSCE, Dmitry Polyansky, in un’intervista a RBC. “Da un lato, potrebbe sembrare che al momento non ci siano punti del genere.” “E che tutti i ponti sono distrutti. Ma, d’altra parte, viviamo nello stesso continente e vediamo crescere la minaccia di un conflitto militare”, ha detto il diplomatico. Secondo lui, i cittadini dei paesi europei vengono “indottrinati con l’idea che la Russia presumibilmente minacci la pace in Europa”, la sua militarizzazione è in corso e “vediamo un certo revanscismo in Germania”. Gli Stati Uniti non hanno ancora richiesto un accordo per un nuovo ambasciatore in Russia, ha dichiarato Ryabkov in un’intervista alla TASS.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 26 gennaio. Nella notte, nel Territorio di Krasnodar, un attacco di droni ucraini ha danneggiato abitazioni private a Slavjansk-na-Kuban, un ferito. Le forze ucriane ha preso di mira una raffineria di petrolio. Nell’Oblast’ di Rostov, dei droni sono stati distrutti a Kamensk-Shakhtinsky. È stata segnalata attività di difesa aerea nella Crimea occidentale.

Le forze armate russe hanno colpito Zaporižžja e la vicina Vil’njans’k. In particolare, i sistemi MLRS hanno preso di mira Zaporižžja.

Nel settore di Sumy, le unità d’assalto del gruppo di forze Nord continuano a sfondare le difese ucraine, che stanno opponendo una resistenza. Nell’Oblast’ di Chernihiv, gli attacchi dei sistemi missilistici tattici Iskander-M hanno distrutto gli hangar che ospitavano i droni d’attacco durante le operazioni di scarico. Cinque camion, due pick-up e fino a un plotone di soldati sono stati distrutti.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Krasnaja Jaruga, un attacco con drone delle forze armate ucraineferisce tre persone.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord è impegnato in pesanti combattimenti nei pressi di Starytsya e Symynivka, nel settore di Khatnie. Le forze ucraine hanno rinforzato i suoi gruppi d’assalto e sta tentando un contrattacco con il supporto delle forze speciali della Direzione Centrale di Intelligence del Ministero della Difesa ucraino. Più a est, vicino a Dehtyarne, ci sono segnalazioni di un aumento dell’attività delle unità russe nei pressi del villaggio di Nesterne.

“Le forze armate russe stanno utilizzando droni per interrompere i contrattacchi ucraini nel distretto di Kupjans’k”, secondo i rapporti ufficiali. Le riprese mostrano attacchi a veicoli blindati e pick-up canadesi, a indicare che le forze armate ucraine mantengono la capacità di condurre ulteriori operazioni localizzate nel settore. La stessa Kupjans’k è in uno stato di degrado e i combattimenti continuano.

A Kostjantynivka, i combattimenti sono in corso nella parte sud-orientale della città. Le forze ucraine segnalano che le forze russe stanno utilizzando tattiche di assalto a piccoli gruppi, l’unica opzione possibile dati i numerosi droni ucraini. Si nota un aumento dell’attività delle unità russe nei pressi del bacino idrico di Kleban-Byk e di Yablunivka.

In direzione Dobropillya, si segnalano combattimenti nei pressi di Shakhove, Nove Shakhove, il villaggio di Shakhove e nei pressi di Sofiivka. Si stanno creando le condizioni per una via di accesso a Družkivka attraverso Tors’ke, che consentirà presto l’accerchiamento di Kostjantynivka da ovest.

Nella zona di Huljajpole Ternuvate e Oleksandrivka, il gruppo di forze “Vostok” ha respinto diversi contrattacchi ucraini nelle ultime 24 ore si registrano morti e feriti. Distrutti diversi mezzi.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso pesanti combattimenti a Prymors’ke in condizioni meteorologiche difficili. Il nemico sta ancora tentando di inviare piccoli gruppi di fanteria nella parte settentrionale, ma questi vengono rapidamente distrutti grazie ai maggiori sforzi delle nostre unità di droni. Sono in corso combattimenti anche vicino a Luk’yanivs’ke.

