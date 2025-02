Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha detto che resta impegnato a parlare con Putin, sottolineando che hanno sempre avuto un “buon rapporto”. In realtà durante la campagna elettorale statunitense il presidente della federazione russa ha detto che avrebbe preferito che vincesse le elezioni Biden perché ritiene l’attuale presidente in carica troppo imprevedibile, che è un altro modo per dire inaffidabile.

A quanto si apprende da Bloomberg i prossimi incontri internazionali di Ramstein e Monaco, non saranno risolutivi, l’inviato statunitense per l’Ucraina e Russia Keith Kellogg potrebbe presentare a Trump un piano per l’Ucraina nelle prossime settimane. Kellogg non ha intenzione di visitare Mosca durante il suo prossimo viaggio in Europa, ha detto l’Agenzia.

Di diversa opinione il capo del Dipartimento di Stato americano Marco Rubio secondo cui: “La soluzione dell’Ucraina sarà il tema principale della conferenza di Monaco”.

Trump comunque continua a lamentarsi che Washington ha stanziato più di 300 miliardi di dollari per l’Ucraina, mentre l’Europa – circa 100 miliardi di dollari. “Ho detto loro che volevo l’equivalente di 500 miliardi di dollari in Terre Rare, e sostanzialmente hanno accettato di farlo. Così almeno non ci sentiremo stupidi. Altrimenti siamo stupidi”, ha dichiarato il presidente. Ricordiamo che le Terre Rare ucraine attualmente sono sotto il controllo di Mosca.

Sempre dagli Stati Uniti ma questa volta a parlare è Tim Walz, consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, fonte NBC, “Le garanzie di sicurezza per l’Ucraina saranno affidate all’Europa”. Ha aggiunto che Trump intende porre fine al conflitto. Tuttavia, ha rifiutato di confermare il fatto della recente conversazione telefonica di Trump con Putin. Sempre Walz ha detto che in settimana si terranno negoziati in Europa con la partecipazione del Segretario di Stato, del Segretario alla Difesa, del Vice Presidente e del Rappresentante Speciale degli Stati Uniti, durante i quali verranno discussi i dettagli della soluzione del conflitto ucraino.

I paesi dell’UE non saranno in grado di trasferire rapidamente truppe e attrezzature pesanti all’interno dell’Unione durante un conflitto, nonostante miliardi di dollari in investimenti nella difesa, scrive Der Spiegel con riferimento a una relazione speciale della Corte dei conti europea. Secondo lui, il budget per la mobilità militare era vuoto entro la fine del 2023 e il deficit di finanziamento persisterà fino alla fine del 2027. I paesi europei inoltre non si aspettano che gli Stati Uniti assumano impegni seri nei confronti dell’Ucraina negli incontri di questa settimana, tra cui la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il formato Ramstein e l’incontro di Parigi, riferisce il portale Euractiv, citando diplomatici europei.

Dall’Ucraina Volodymyr Zelenskyj si è detto pronto ai negoziati con Putin se l’Europa e gli Stati Uniti “non abbandonano” l’Ucraina “Ci sono tutte le possibilità per porre fine alla guerra nel 2025. Trump vuole una rapida fine della guerra”, ha detto Zelenskyj. Lui ha sottolineato che se avesse capito che gli Stati Uniti e l’Europa non abbandonerebbero l’Ucraina e darebbero garanzie di sicurezza, allora “sarebbe pronto per qualsiasi formato di negoziato”. “Tutto il nostro popolo è contrario alle elezioni durante la guerra. Se sospendiamo la legge marziale, perderemo l’esercito e votare senza l’esercito è disonesto”, ha sottolineato ancora una volta Zelensky.

Inoltre Zelensky ha parlato di: “Un milione di grivna all’anno, ingresso gratuito all’università senza esami, condizioni speciali per i mutui e di un contratto annuale per attirare nell’esercito gli ucraini di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Secondo lui, tutti i dettagli verranno presentati ufficialmente nei prossimi giorni”.

A quanto si apprende dal Washington Post che cita R.T, la Fondazione Weatherman, il cui presidente è la figlia dell’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti per Russia e Ucraina Keith Kellogg, Megan Mobbs, sta fornendo aiuti all’Ucraina. Secondo R.T., la Fondazione Weatherman è presente in Ucraina dall’inizio del conflitto. “I suoi sforzi includono la creazione e la gestione di un hub logistico al confine tra Romania e Ucraina e la consegna di oltre 10.000 pallet di medicinali, forniture mediche e altri aiuti a più di 70 organizzazioni umanitarie e strutture mediche in Ucraina”, osserva il giornale. “Oltre a fornire aiuti, il fondo aiuta a evacuare i mercenari americani che combattono in Ucraina verso il Centro medico regionale di Landstuhl in Germania, dove possono ricevere cure mediche specializzate”, si legge nel materiale. Come notato, la fondazione è anche coinvolta nella restituzione in patria dei corpi dei mercenari americani morti.

Sergej Lavrov, ministro per gli Affari esteri della Russia ha detto che Mosca rivedrà radicalmente i suoi obblighi nelle organizzazioni internazionali in caso di discriminazione, ha affermato Lavrov. E ancora ha dichiarato che: “Solo l’eliminazione completa e irreversibile delle cause profonde del conflitto ucraino può aprire la strada al suo completamento”. Il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzya, ha affermato che Mosca considera “di fondamentale importanza” che qualsiasi potenziale accordo di pace con Kiev venga firmato dalla legittima leadership dell’Ucraina. Ha osservato che il decreto del presidente ucraino Vladimir Zelenskyj che vieta i negoziati con la Russia e la sua illegittimità potrebbero “complicare il processo negoziale e la fissazione giuridica dei suoi risultati”.

Sulla questione dei contatti Trump-Putin, il viceministro degli Esteri Ryabkov ha chiarito: “Attualmente non esistono accordi sui contatti tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti al massimo livello”. Il Cremlino ha detto di non avere informazioni sul possibile arrivo a Mosca dell’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, non sono previsti contatti con lui, ha detto il portavoce della stampa presidenziale russa Dmitry Peskov. Così ha commentato i dati di Flightradar, secondo i quali l’aereo di Witkoff è atterrato a Mosca. Allo stesso tempo, ha notato che i contatti tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti attraverso alcuni canali si sono intensificati.

La Russia sta lavorando con l’Ucraina sulla questione dell’apertura di un corridoio umanitario per i residenti delle zone di confine della regione di Kursk occupate dalle forze armate ucraine, ha affermato il difensore civico per i diritti umani Tatyana Moskalkova. Secondo lei ci sono speranze per una soluzione positiva.

La Duma di Stato ha adottato una legge sull’indicizzazione delle pensioni dei veterani del 9,5% dal 1° gennaio 2025. Le vedove dei veterani riceveranno una pensione indicizzata del 9,5%, ha affermato il Segretario di Stato – Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa Anna Tsivileva.

Il direttore dell’FSB, presidente del Comitato nazionale antiterrorismo (NAC), Alexander Bortnikov, ha affermato che i servizi speciali ucraini stanno aumentando l’intensità degli attacchi terroristici e dei sabotaggi contro i complessi petroliferi ed energetici, i trasporti e il complesso militare-industriale della Federazione Russa. Il comitato ha riferito che dall’inizio del 2025 nel Paese sono stati sventati 23 attacchi terroristici.

I servizi speciali ucraini, con l’assistenza di curatori occidentali, si stanno preparando a effettuare una serie di provocazioni anti-russe di alto profilo, ha affermato il Servizio segreto straniero russo. Si prevede di far saltare in aria una nave straniera nelle acque del Baltico con mine di fabbricazione russa, e di dare la colpa alla Russia. Secondo i calcoli dei servizi segreti ucraini e occidentali, tale azione spingerà la NATO a decidere di chiudere l’accesso della Russia al Mar Baltico.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:00 del 12 di febbraio.

Dal fronte giungono sempre più notizie sulla mancanza di uomini per le forze armate ucraine per rifornire e ricostituire le brigate. La riserva strategica (“150a brigata di serie”) portata in battaglia da Syrsky si sta gradualmente esaurendo, anche se a gennaio ha completato il compito di rallentare l’avanzata delle forze armate russe. I russi comunque stanno facendo i conti con le polemiche sulla 20a armata delle forze armate. A quanto pare, si stanno facendo sentire una serie di problemi sistemici nella leadership militare, rinviati a “più tardi” anche nel contesto dell’invasione armata delle forze armate ucraine nella regione di Kursk.

Le forze armate russe hanno effettuato di notte un attacco sugli impianti del complesso di gas ed energia che rifornisce il complesso militare-industriale ucraino, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Naftogaz aveva precedentemente riferito che gli impianti di produzione dell’azienda erano stati danneggiati nella regione di Poltava. Il ministro dell’Energia ucraino, German Galushchenko, ha riferito che le infrastrutture del gas erano state attaccate.

Nella parte occidentale del Saliente di Kursk, le forze russe hanno continuato la loro avanzata dentro e intorno a Sverdlikovo. Le forze russe sono avanzate in due direzioni principali. L’avanzata principale si registra a ovest, dove hanno preso una foresta, prima di entrare nelle case orientali di Sverdlikovo. A est, si registra un rallentamento rispetto a ovest, i russi avanzano nelle case settentrionali del villaggio e hanno posizione lungo la strada Korenevo-Sudzha.

Nella direzione di Kupjans’k, l’insediamento di Dvorichna passa in mano ai russi. A Charkiv sulla riva destra del fiume Oskil, la testa di ponte russa si sta espandendo.

A Časiv Jar è stato occupato il microdistretto di Predtechyne secondo le fonti russe la città è vicina alla caduta.

A Torec’k è stato occupato dai russi un sobborgo: Kryms’ke. Le forze ucraine dal canto loro, hanno condotto una serie di piccoli contrattacchi, rientrando in città in due direzioni. A ovest, le forze ucraine hanno riconquistato un deposito di terra smossa e sono avanzate in una sezione dell’area residenziale settentrionale, prendendo alcune posizioni nelle case lì. A est, le forze ucraine sono rientrate nelle miniere di Toretska e hanno stabilito il controllo su circa il 60% di esse. Le forze russe mantengono la loro presenza principale negli edifici meridionali delle miniere. Le forze armate russe stanno ruotando il personale le battaglie dunque in questi giorni sono più difficili per i militari che restano sul campo in attesa di rinforzi.

A sud e sud-ovest di Pokrovs’k, le forze armate russe continuano ad avanzare, ottenendo successi tattici in pesanti battaglie. A ovest di Kurachove le truppe russe si dirigono verso Kostyantynopil’. Dopo la liberazione di Velyka Novosilka, i militari russi provenienti dall’Estremo Oriente si stanno riorganizzando, le forze armate ucraine hanno capito la direzione dell’ulteriore attacco. Nel Mar Nero, distrutti MBEC ucraini dai russi usando UAV d’attacco, evitando l’uso di elicotteri.

Graziella Giangiulio

