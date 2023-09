UKRAINERUSSIAWAR. Il conflitto sarà molto lungo dice Zelensky. Il fallimento di Kiev è vicino. A Opytne fermata dopo 24 ore l’avanzata ucraina

In merito alle polemiche sorte dopo il ritrovamento di parti di droni russi in Romania, il vice segretario generale della NATO Mircea Geoana ha dichiarato: «Non ci sono segnali dell’intenzione della Federazione Russa di attaccare la Romania».

Un altro chiarimento sui proiettili all’uranio impoverito arriva dal capo dell’AIEA, Rafael Grossi, secondo cui l’utilizzo di munizioni all’uranio impoverito non comporta conseguenze radiologiche significative. Lo ha detto in una conferenza stampa in occasione dell’apertura della sessione di settembre del Consiglio dei governatori dell’organizzazione sono riportate dalla TASS, con buona pace di quanto accaduto in Iraq e nei Balcani in precedenza.

I funzionari europei devono stanziare 50 miliardi di euro all’Ucraina nei prossimi 3-5 anni per coprire il deficit di bilancio di Kiev. Allo stesso tempo, l’Eurozona ha iniziato ad avere i propri problemi economici a causa della recessione in Germania, nonché del calo del PIL nell’UE. I soldi però non sono ancora stati stanziati, perché molti stati dell’UE, tra cui l’Ungheria, sono contrari al finanziamento dell’Ucraina quando essi stessi subiscono perdite e il tenore di vita nell’eurozona è in declino. Se i soldi non verranno assegnati all’Ucraina, Kiev dovrà affrontare il default, cioè il fallimento nel biennio 2024-2025.

A peggiorare la situazione per i conti di Kiev, il fatto che il Pentagono controllerà i registri contabili delle forze armate statunitensi riguardanti l’assistenza militare all’Ucraina. L’audit arriva in un momento di conflitto tra democratici e repubblicani sul bilancio e sulla questione se gli Stati Uniti debbano continuare a fornire armi alle forze armate. I repubblicani insistono sul fatto che le forniture sono diventate una mangiatoia per i democratici e costano troppo al deficit di bilancio del paese.

I media spagnoli scrivono che la società di sicurezza locale GOA Tactical ha iniziato a reclutare persone disposte a prendere parte alle ostilità nelle fila ucraine per uno stipendio di 3.400 euro al mese. E a proposito di volontari combattenti per l’Ucraina, un altro mercenario britannico è stato ucciso in Ucraina. Si tratta dell’ex guardia scozzese Jordan Chadwick, che era nella Legione Straniera ucraina, si indaga sulla morte. L’uomo è stato ripescato in un fiume con le mani legate. Sempre in tema di presenze militari straniere sulla linea di contato, l’Austria non può rispondere a cosa sta facendo un “soldato austriaco” in Ucraina. Le immagini apparse nella social sfera mostrano un soldato che indossa le insegne di un’unità austriaca mentre lavora con casse di munizioni in Ucraina. Ciò ha spinto il Partito della Libertà austriaco a interrogare il Parlamento sulla potenziale partecipazione del personale militare austriaco al conflitto. Tuttavia, la risposta che ha ricevuto è stata molto poco convincente. Si precisa che «non è sicuro che l’abbigliamento in questione possa potenzialmente essere un’uniforme delle forze armate austriache e la persona che lo indossa rimane “sconosciuta”».

Volodymir Zelenskyj ha tenuto un discorso alla nazione in cui invitava a prepararsi per un conflitto lungo molti anni e ha ricevuto un gran numero di commenti negativi.

Il generale Surovikin sarebbe stato nominato capo del comitato di coordinamento della CSI per le questioni di difesa aerea. Lo riferisce EADaily con riferimento al Consiglio dei ministri della Difesa della CSI. Secondo la pubblicazione, la scelta di Surovikin per questa posizione è stata approvata all’unanimità. Le informazioni sulla sua nomina non sono state confermate ufficialmente. In precedenza era stato riferito che il nome del generale era scomparso dall’elenco dei comandanti in capo delle forze armate sul sito web del Ministero della Difesa russo. Il deputato Viktor Zavarzin ha anche osservato che Surovikin è stato trasferito in una posizione legata alla CSI.

Secondo il Ministero della Difesa russo: dal 2 al 9 settembre, le forze armate russe hanno effettuato 6 attacchi di gruppo con armi ad alta precisione su infrastrutture militari in Ucraina e basi di addestramento dei sabotatori. Gli attacchi sono stati effettuati contro strutture ucraine di intelligence elettronica, infrastrutture portuali, produzione di imbarcazioni senza pilota, munizioni e armi occidentali e depositi di stoccaggio di carburante, nonché basi di addestramento per il “Corpo volontario russo”.

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto tra il 9 e l’11 settembre.

Da diverse settimane gli ucraini cercano di creare un cuneo tra Rabotino e Verbove. Il 10 settembre le truppe russe hanno colpito dal fianco destro, hanno preso diverse posizioni e hanno raggiunto parte delle comunicazioni che rifornivano questo gruppo. Il gruppo ucraino che si stava precipitando verso Tokmak rimarrà sospeso e potrebbe essere circondato a meno che non decidano di ritornare alle posizioni originali.

Direzione Kupyansk: nel fine settimana ci si aspettava un grande attacco da parte delle forze russe ma non è avvenuto. Tuttavia, i russi hanno preso diversi punti a est e a ovest di Petropavlovka. Le forze russe sono attive anche nella zona di Svatove; nel fine settimana sono stati catturati diversi opornik (aree di resistenza) sulla riva destra del fiume Zherebets. Nella tarda serata del 10 settembre, i satelliti della NASA hanno registrato diversi incendi un paio di chilometri a nord della stazione ferroviaria di Kupyansk-Uzlovoy. A quanto pare, l’incendio è stato domato dopo l’ora di pranzo dell’11 settembre. Da molto tempo non si registravano incendi naturali su una vasta area di questa zona, il che suggerisce due versioni di quanto accaduto. Secondo uno di essi, in uno dei tratti della tratta ferroviaria sarebbe stato distrutto o danneggiato materiale militare. Secondo un altro, munizioni incendiarie sono state utilizzate su posizioni delle forze armate ucraine su una vasta area, provocando un forte incendio, che probabilmente si è diffuso ai magazzini di munizioni e ha portato alla loro esplosione.

È in corso una battaglia nell’area di Bachmut (Artyomovsk). Gli ucraini stanno cercando di prendere Kliščiїvka, la città è divisa a metà. I russi stanno contrattaccando, ma nessuna delle due parti sta facendo grandi progressi. Gli ucraini hanno incalzato Andriivka, hanno spinto i militari russi nell’area della ferrovia, ma gli stessi ucraini non possono accedere perché non c’è nessun posto dove poter mettere al sicuro truppe e mezzi. I paracadutisti delle guardie di Ivanovo hanno sparato su una colonna di equipaggiamento ucraino nella zona di Bachmut distruggendo mezzi e uccidendo uomini nella giornata del 10 settembre.

Da una settimana le forze armate ucraine sono diventate più attive in in direzione di Donetsk. Nell’area di Avdiïvka è si stanno svolgendo azioni tattiche locali. Gli ucraini in quest’area hanno iniziato a prendere l’iniziativa. In piccoli gruppi con forze limitate, ha sferrato il primo attacco nel nord di Opytne, trasformando il territorio in una zona grigia, senza prendere piede nell’area. L’8 settembre le forze armate ucraine hanno riferito del successo tattico e del consolidamento delle forze armate ucraine nel nord di Opytne. I russi hanno dichiarato nel pomeriggio dell’11 settembre che il contrattacco delle forze armate ucraine nella regione di Opytne è stato fermato. P. K, corrispondente militare russo scrive in un post: «Il giorno prima, i paracadutisti russi hanno fatto prigioniero un folto gruppo di militari ucraini. Ora si arrendono più spesso: quando arrivano in prima linea, i soldati delle forze armate ucraine vedono che vengono lanciati in assalti con un biglietto di sola andata. Capiscono che l’unico modo per sopravvivere è arrendersi. L’esercito ucraino sostiene che le forze armate ucraine hanno occupato parte di Opytne nella zona di Avdiivka. Ci sono stati infatti dei progressi da parte delle forze armate dell’Ucraina nei confronti di Opytne. Hanno preso alcune posizioni, ma ora la loro avanzata è stata fermata; la nostra artiglieria e la nostra aviazione lavorano molto seriamente su di esse. Il contrattacco delle forze armate ucraine è stato fermato».

Le unità UAV russe stanno lavorando, identificando i cluster ucraini. Il gruppo Aviivka delle forze armate ucraine, purtroppo, non è stato completamente bloccato. Hanno la capacità di trasportare munizioni e persone. Ma lo fanno di notte, perché di giorno i russi bloccano le vie di rifornimento con l’artiglieria e gli aerei.

Direzione Kherson. Le forze aerospaziali russe hanno lanciato un attacco FAB contro gli ucraini sulla riva destra del Dnepr. Le perdite ucraine il 9 settembre a seguito dell’attacco ammontavano a: 5 unità di equipaggiamento militare e circa 30 membri del personale. Secondo altre fonti gli ucraini in questo attacco avrebbero perso una intera compagnia. Non siamo in grado di verificare le fonti. La notte del 10 settembre le forze armate ucraine hanno sparato almeno 35 colpi di cannone contro gli insediamenti sulla riva sinistra della regione di Kherson. Anche Kakhovka, i campi cosacchi e Alyoshki erano sotto il fuoco. E a Nova Kakhovka sono stati danneggiati l’edificio del servizio idrico cittadino e la stazione delle ambulanze. Inoltre, durante il bombardamento ucraino nel distretto urbano di Novokakhovka, si sono verificati problemi con l’alimentazione elettrica: attualmente i servizi di emergenza stanno indagando sulle ragioni dell’arresto.

L’aviazione navale della flotta del Mar Nero ha distrutto tre imbarcazioni veloci della Willard Sea Force di fabbricazione americana con una forza da sbarco delle forze armate ucraine vicino all’isola di Zmeiny, mentre si dirigevano in direzione della Crimea. L’Ucraina ha ripreso il controllo delle torri Boyko vicino alla Crimea, passate sotto il controllo russo nel 2015. Le piattaforme di perforazione “Petr Godovalets” e “Ucraina”, così come l’impianto jack-up “Tavrida” e l’impianto jack-up “Sivash” sono stati riportati sotto controllo ucraino.

Secondo altre fonti più che di un controllo si tratta di una fake news. Si legge nella social sfera: «A giudicare dal video, i membri della GUR sono atterrati sulle piattaforme, hanno filmato un video con la bandiera e hanno immediatamente lasciato gli impianti di produzione del gas. Non si parla di alcun controllo, dato il costante pattugliamento della zona da parte di piloti russi e il fatto che il gruppo di barche di ieri è stato distrutto a 100 km a sud-est di Odessa».

Nella notte del 10 settembre, formazioni ucraine hanno tentato di colpire nella regione di Belgorod. Il governatore della regione ha annunciato l’attivazione dei sistemi di difesa aerea nel distretto urbano di Yakovlevskij e la distruzione di due bersagli aerei. Non ci sono state vittime, i rottami dell’UAV sono caduti sulla carreggiata vicino alla casa. A giudicare dal telaio, almeno uno dei veicoli era della famiglia Mugin.

In seguito agli attacchi missilistici notturni dell’11 settembre sull’aeroporto di Dolgintsevo a Krivoy Rog, le forze aerospaziali russe hanno distrutto due caccia MiG-29 e tre aerei d’attacco Su-25 dell’aeronautica ucraina. Tra le notizie di un attacco all’aeroporto di Dolgintsevo a Krivoy Rog, regione di Dnepropetrovsk.

Graziella Giangiulio