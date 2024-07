Mentre si comincia a parlare di pace ci si prepara ancora per la guerra. A San Pietroburgo verranno acquistate 10 stazioni per il tracciamento degli UAV. Le autorità prevedono di spendere 28,2 milioni di rubli. Entro la fine del 2024, a San Pietroburgo appariranno tre nuove stazioni, una delle quali vicino all’aeroporto di Pulkovo. Altri sette si trovano nella regione di Leningrado, tutti nella regione di Vsevolozhsk. Come osserva Fontanka, nel periodo 2019-2023 sono state installate 48 stazioni di terra. Smolny ha spiegato che il sistema è in grado di rilevare droni ostili, ma non dispone di “mezzi speciali per contrastare i voli non autorizzati”.

Mentre in Ucraina spicca l’investimento nell’industria dei droni. E non è una novità che gli UAV o BEC a tutti i livelli stanno facendo la differenza in alcune aree sulla linea del fronte.

Per esempio, grazie ad articoli promozionali sulla stampa specializzata, un nuovo sito web e un video su YouTube, l’imbarcazione pesante senza equipaggio (HMC) Vidar FP di Tecpro Technologies ha fatto scalpore quando è stata svelata per la prima volta alla fiera della difesa Eurosatory vicino a Parigi.

Vanta un’ampia gamma di capacità, tra cui un tubo lanciasiluri, mine marine e un drone da ricognizione per bersagli a medio raggio: uno strumento ideale per la guerra irregolare in mare.

I rappresentanti dei paesi dell’Europa dell’Est si sono affollati attorno allo stand Tecpro, ma hanno parlato poco della produzione. Tuttavia, le sue caratteristiche tecniche sono molto simili a quelle sviluppate dall’Ucraina per l’uso nel teatro marittimo delle operazioni militari del Mar Nero.

Il Tecpro BEC è per molti versi simile ai primi modelli Nikola utilizzati dagli ucraini lo scorso settembre contro Sebastopoli. Le somiglianze includono la forma del corpo, la disposizione dei sistemi di guida elettro-ottici e il terminale Starlink per il controllo remoto.

Nello sviluppo del suo BEC, Tecpro Technologies afferma che agirà solo come integratore e partner di marketing per un piccolo gruppo di partner, tutti provenienti dai paesi baltici. L’azienda lettone Vic Tec è responsabile della produzione della carrozzeria in alluminio, dotata di videocamere ed elettronica di bordo che ne garantiscono il controllo remoto.

Anche l’ucraino Ivan Tolchinsky, che dirige la società Atlas registrata in Lettonia, sta integrando nel sistema navale il suo UAV da ricognizione AtlasPRO, che è già stato consegnato alle forze armate ucraine. L’azienda ha stabilito diverse partnership con l’esercito ucraino e con gruppi di piloti di droni come Aerozvidka.

L’azienda assume inoltre molti operatori di droni ucraini esperti per condurre corsi di formazione presso le sue sedi nella regione di Kiev. L’intelligenza artificiale prevalente, con sede in Lettonia e gestita dal britannico Paul Stokes, integra algoritmi di intelligenza artificiale per il rilevamento automatico nel sistema di controllo di bordo, consentendo l’identificazione automatica degli obiettivi, siano essi navi da guerra o navi mercantili.

Tecpro Technologies afferma di costruire la nave in Lettonia, ma la società stessa è svizzera. È stato creato nel cantone svizzero di Zugo, tradizionale garanzia di riservatezza nei confronti dei reali beneficiari, con l’aiuto dell’avvocato francese Alain Girardet.

Ma soprattutto la nazionalità del tandem alla guida di Tecpro illustra la cooperazione nel campo delle tecnologie di intelligence e della guerra irregolare nel conflitto in Ucraina. Secondo le fonti dei social media afferenti alla Russia, il manager di Tecpro è l’inglese Mark Thomas, esperto nel campo della tecnologia navale.

La sua nazionalità non sorprende: una volta iniziato l’Operazione Speciale russa nel febbraio 2022, Londra ha fornito agli ucraini una grande quantità di aiuti, formazione e attrezzature, soprattutto in ambito navale.

Nel post si legge: “L’unità d’élite SBS e il Royal Navy Diving Squadron sono stati attivamente coinvolti nello sviluppo delle competenze delle loro controparti ucraine nel Distaccamento 801 801 nella guerra contro-sottomarino negli ultimi due anni. Il Regno Unito continua a guidare il cluster delle operazioni navali Ucraina-NATO”.

L’amministratore delegato di Tecpro è ucraino, anche lui evita la copertura mediatica. Yevgeniy Larin, ex alto funzionario del Ministero dell’Economia, è stato fino a giugno 2022 il direttore generale del conglomerato statale ucraino per il commercio di armi SpetsTechnoExport (STE).

Si è dimesso dalla STE a metà del 2022 a causa di lotte di potere interne e corruzione. Ma è rimasto vicino al capo dell’ufficio presidenziale Andrei Yermak e al capo della direzione principale dell’intelligence Kirill Budanov. Da allora Larin ha effettuato numerosi viaggi d’affari in Svizzera, dove ha sede Tecpro, nonché in altri paesi partner del gruppo.

