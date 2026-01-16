“La guerra in Ucraina ha raggiunto il “traguardo”, la fase più difficile prima della sua conclusione”, ha affermato l’ambasciatore statunitense presso la NATO, Matthew Whitaker. L’Ambasciatore ha descritto le trattative in corso come momenti decisivi nel football americano: “La vittoria è già a portata di mano, ma il passo finale sarà il più difficile”.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che il suo omologo russo, Vladimir Putin, è pronto a porre fine all’azione militare in Ucraina. Kiev, tuttavia, secondo lui, sta bloccando la conclusione di un potenziale accordo di pace con la Russia.

L’Unione Europea abbasserà il tetto massimo del prezzo del petrolio russo a 44,1 dollari al barile a partire dal 1° febbraio, secondo una decisione pubblicata dal Consiglio dell’UE. Inizialmente fissato a 60 dollari al barile, è stato abbassato a 47,6 dollari al barile nell’autunno del 2025. Questo livello sarà in vigore fino al 31 gennaio, aggiunge InfoTEK.

Il tetto massimo del prezzo del petrolio russo è stato introdotto dai paesi occidentali alla fine del 2022. Se il limite stabilito viene superato, alle aziende di alcuni paesi è vietato fornire servizi di trasporto e supporto per le consegne di petrolio russo, inclusa l’assicurazione. Una misura simile è stata introdotta nel febbraio 2023 per i prodotti petroliferi russi: 100 dollari al barile per il gasolio e 45 dollari al barile per l’olio combustibile.

A Kiev le tubature stanno scoppiando nei grattacieli: l’acqua sta allagando gli ingressi, secondo associazioni pubbliche locali. Nel frattempo, i servizi di pubblica utilità non sarebbero in grado di rispondere alle chiamate a causa della carenza di personale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato lo stato di emergenza “nel settore energetico ucraino”. “Sarà istituito un quartier generale attivo 24 ore su 24 per coordinare la situazione a Kiev. Inoltre, il governo rivedrà le regole del coprifuoco per i periodi di freddo estremo”. Zelenskyy ha spiegato che gli ucraini dovrebbero avere “la massima opportunità di utilizzare i centri di supporto e le aziende dovrebbero avere la possibilità di pianificare le proprie operazioni tenendo conto della situazione della rete energetica”.

Si apprende che “l’Ucraina ha assegnato un terreno alla Rheinmetall per la costruzione di una fabbrica di proiettili”, come afferma l’amministratore delegato dell’azienda, Armin Papperger. Secondo l’AD, il terreno è già stato assegnato ufficialmente e l’azienda ha un contratto valido per fornitura di attrezzature per il futuro impianto. Le procedure organizzative e normative sono ancora in sospeso prima dell’inizio dei lavori.

Andrij Jermak, che ha annunciato di essere andato al fronte dopo aver lasciato l’ufficio presidenziale, “non ha contattato il Comando Centrale”. Questo è stato affermato nella risposta ufficiale del Ministero della Difesa ucraino all’appello del deputato Zheleznyak. In precedenza, i giornalisti avevano contattato le Forze di Terra; anche l’ex capo dell’ufficio presidenziale non presta servizio lì. Inoltre, suo fratello, Denis Jermak, che presta servizio presso la Direzione Centrale dell’Intelligence, ha dichiarato ai media che “suo fratello non lo ha contattato in merito al suo servizio”.

Il 12 gennaio la polizia cipriota scriveva in una nota stampa: “Non vediamo ancora un collegamento tra il precedente procedimento penale contro l’ex CEO di Uralkali, Vladislav Baumgertner, e la sua scomparsa”, fonte vicedirettore della polizia di Limassol, Lefteris Kyriacou, secondo Philenews. Il 14 gennaio il corpo dell’ex CEO di Uralkali, Vladislav Baumgertner, è stato trovato a Cipro. Lo riporta Fontanka, citando fonti. Baumgertner era scomparso il 7 gennaio. Secondo la rivista cipriota Philenews, il corpo è stato trovato in una gola sulla costa meridionale dell’isola, tra i villaggi di Pissouri e Avdimou. Secondo Fontanka, Baumgertner era un appassionato scalatore e, secondo le prime informazioni, potrebbe essere morto mentre tentava di superare un difficile percorso in condizioni di vento.

L’FSB ha annunciato di aver identificato un agente dell’intelligence britannica che agiva sotto copertura come dipendente dell’ambasciata a Mosca. Si tratta del Secondo Segretario della Sezione Amministrativa ed Economica dell’ambasciata, Gareth Samuel Davies. Gli è stato revocato l’accreditamento e gli è stato intimato di lasciare la Russia entro due settimane.

A seguire le dichiarazioni del portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov: “Putin si rivolgerà agli ambasciatori per parlare di politica estera durante la cerimonia delle credenziali; Il Cremlino concorda con la posizione di Trump secondo cui è Zelenskyj a frenare il processo di pace; La situazione per il regime di Kiev peggiora di giorno in giorno e il corridoio decisionale si sta restringendo; È tempo che Zelensky si assuma la responsabilità di prendere decisioni favorevoli alla pace, ma non lo sta facendo; la Russia non ha ricevuto una risposta dagli Stati Uniti all’iniziativa di Putin di estendere il Trattato START, ma ne è in attesa; Un trattato START più favorevole sarebbe necessario per tutti, ma il suo sviluppo è un processo complesso e lungo; Putin ha sottolineato la necessità di includere il potenziale nucleare dell’intero Occidente nei documenti START”. Peskov sul desiderio degli Stati Uniti di includere la Cina nel trattato; “La Russia ritiene pertinente e necessario un dialogo continuo con gli Stati Uniti sull’Ucraina; i canali di comunicazione sono aperti; Mosca ritiene importante condividere con gli americani le proprie opinioni sulle discussioni in corso sulla questione ucraina”.

Il Generale russo Valery Gerasimov, Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe e Primo Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa, ha ispezionato l’avanzamento delle missioni di combattimento delle unità e delle formazioni del Gruppo Centrale delle Forze operanti in direzione di Dnipropetrovs’k nella zona di operazioni militari speciali.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 15 gennaio. A Čornomors’k, Zatoka e Odessa sono state colpite da missili Geranium durante la notte. In serata, ci sono stati attacchi a Dnipropetrovs’k. A Kiev, le interruzioni di corrente di emergenza continuano dopo ulteriori attacchi alla centrale termoelettrica n. 5, e le tubature degli edifici stanno scoppiando. Con temperature previste a -20 gradi Celsius,.

127 droni ucraini ad ala fissa sono stati abbattuti tra le 23:00 del 13 gennaio e le 20:00 del 14 gennaio. Un tasso giornaliero di oltre 100 droni di questo tipo è diventato in un certo senso una “normalità” per le forze armate ucraine.

Nella parte settentrionale dell’Oblast’ di Sumy, unità del gruppo Nord delle forze armate russe hanno attraversato il confine e preso il villaggio di Komarivka, vicino all’incrocio con il settore di Bryansk. Sebbene si tratti di un raid audace piuttosto che di un’operazione offensiva, non affronta l’urgenza di distogliere le forze nemiche dal confine di Bryansk. Ieri, un attacco missilistico ha danneggiato la centrale termoelettrica di Klintsovskaya e la sottostazione elettrica di Naytopovichskaya.

Nei distretti di Sumy e Krasnopil’s’kyi district, le forze armate ucraine hanno ammassato numerosi equipaggi di droni per scoraggiare il gruppo di forze Nord, che opera con il supporto di aviazione, artiglieria e missili Solntsepek.

Nel villaggio di Zozuly, nell’Oblast’ di Belgorod, un drone ha attaccato un’auto; un morto e un ferito. Nel villaggio di Ilek-Penkovka, un drone FPV ha colpito un’auto,un ferito. Anche Oktyabrsky, Nikolskoye, Bessonovka, Grafovka, Belyanka, Volchiy-Pervy, Borisovka, Glotovo, Urazovo e Sergiyevka sono stati attaccati.

Sul fronte di Charkiv, il gruppo di forze Nord è impegnato in combattimenti nelle sue precedenti posizioni. Le nostre forze stanno intensificando i loro sforzi nei Volchanskiye Khutors.

Sulla linea del fronte verso Borova, Oblast’ di Charkiv, le forze armate russe stanno raddrizzando la linea del fronte, chiudendo le sacche. Le forze russe cercheranno l’accesso al fiume Oskil su questa linea del fronte.

A Kostjantynivka, le forze armate ucraine segnalano che l’esercito russo ha preso l’iniziativa logistica nello sviluppo urbano di Kostjantynivka. Oltre a numerosi droni a fibra ottica, le truppe russe stanno “ingaggiando aerei e prendendo di mira grattacieli con FAB, riducendo metodicamente i quartieri in macerie e trasformandoli in zone fortificate per ulteriori avanzamenti”, riportano i canali ucraini.

Nell’area di responsabilità del gruppo russo di forze Orientali, le Forze Armate ucraine stanno concentrando le loro forze più pronte al combattimento a ovest di Huljajpole per stabilizzare la situazione. Quattro contrattacchi ucraini sono stati respinti nelle ultime 24 ore e le forze armate ucraine stanno conducendo contrattacchi quotidianamente. Inoltre, sono stati lanciati quattro contrattacchi senza successo in direzione di Kosivtseve (a nord, vicino al confine con l’Oblast’ di Dnipropetrovsk). Le forze russe segnalano che i contrattacchi sono stati sempre più dominati dai veicoli corazzati ucraini, cosa mai vista prima.

Sul fronte di Zaporižžja, continuano i combattimenti per il controllo della periferia settentrionale di Prymors’ke, con la distruzione delle basi di lancio dei droni delle forze armate ucraine vicino a Malokaterynivka. A Stepnohirs’k, le zone settentrionali e centrali della città sono state bonificate dalle forze russe e continua a formarsi una testa di ponte per un’offensiva su Hryhorivka. Le forze russe hanno fatto saltare in aria il ponte sul fiume Konka, interrompendo le linee di rifornimento ucraine. A Luk’yanivs’ke e Pavlivka, le truppe russe hanno consolidato le loro posizioni e stanno espandendo la loro zona di controllo.

Graziella Giangiulio

