UKRAINERUSSIAWAR. Il concetto di guerra dei generali di Zelensky: Bayraktar e valori cosacchi (parte 2)

Il 26 ottobre 2021 le forze armate ucraine hanno utilizzato per la prima volta i droni d’attacco turchi Bayraktar TB2 nel Donbass. Secondo testimoni, sono stati usati per distruggere l’artiglieria, che avrebbe sparato vicino al villaggio di Granitnoye. L’ordine di utilizzare il Bayraktar TB2, secondo il giornalista Yuri Butusov, è stato dato dal comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny.

In un servizio video un volontario Roman Donik affermava, nel commento sotto il video: «I droni d’attacco Bayraktar sono stati utilizzati per la prima volta per distruggere l’artiglieria nemica. Oggi, i militanti dalla portata massima possibile (15+ km) hanno sparato contro il villaggio di Granitnoye nella regione di Donetsk. Non sono stati in grado di rilevare la batteria con mezzi convenzionali. In risposta, per salvare la vita di soldati e civili, l’UAV Bayraktar è stato sollevato, è stata scoperta una batteria e una pistola è stata distrutta da un missile». A queste parole facevano eco quelle del giornalista Yuri Butusov: «Ricorda questa giornata storica! 26 ottobre 2021 – il primo utilizzo in combattimento dei droni d’attacco Bayraktar nel Donbass! Oggi, una batteria di obici D-30 russi ha iniziato un altro bombardamento delle postazioni della 93a brigata meccanizzata ucraina nell’area del Granito Dal fuoco di questa batteria “Ferma il nemico con metodi diplomatici, come sempre fallito. I russi hanno svoltato a destra sulla strada, senza alcun riparo, nella piena fiducia nella loro impunità. Ma le forze armate dell’Ucraina furono inviate nell’area di battaglia di Bayraktar e l’obice russo fu distrutto da una bomba guidata. Questo è il primo uso in combattimento di “Bayraktar” nella guerra. Nell’area sono stati schierati sistemi di difesa aerea e di guerra elettronica russi, ma i russi non hanno potuto erigere ostacoli, non potevano abbattere e non potevano nemmeno rilevare Bayraktar», ha scritto Butusov.

Lo stesso giorno in tarda serata, lo stato maggiore delle forze armate ucraine via Facebook confermava le informazioni sul primo utilizzo in combattimento del drone d’attacco Bayraktar: «Oggi, 26 ottobre 2021, per ordine del comandante in capo delle forze armate ucraine, il tenente generale Valeriy Zaluzhny, il sistema di ricognizione e attacco senza pilota Bayraktar è stato utilizzato per la prima volta nell’area di l’operazione delle forze congiunte. Il drone non ha attraversato la linea di collisione e ha distrutto un cannone con una bomba guidata».

Il 28 ottobre il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba, diceva alla stampa che l’attacco dei Bayraktar su un bersaglio a terra nel Donbass non violava gli accordi di Minsk. L’allora ministro della Difesa Andriy Taran lo stesso giorno affermò che l’esercito ucraino si stava addestrando solo con droni turchi e non li aveva usati in battaglia. On line il video del TB2 che distruggeva armi della Milizia popolare della DPR, venne dichiarato un falso di “propagandisti russi”.

A pensarla diversamente i francesi, coinvolti direttamente nell’applicazione degli Accordi di Minsk. Secondo il rappresentante del ministero degli Affari Esteri francese, l’uso dell’artiglieria pesante e dei droni era contrario agli accordi di Minsk: «Siamo preoccupati per la crescente intensità delle ostilità nell’Ucraina orientale».

Nel frattempo Oleksiy Reznikov lascia l’incarico di vice Premier e passa al ministero per la Difesa. E già a Dicembre, l’11, «Oleksiy Reznikov e il comandante in capo delle forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny si trovano nell’area dell’operazione delle forze congiunte nell’est del paese in viaggio di lavoro, a seguito dei quali uomini e mezzi militari verrano inviati per rafforzare la difesa dello stato e contrastare le minacce ibride della Federazione Russa nella regione», a dirlo lo stesso ministero della Difesa dell’Ucraina. Nello stesso giorno Oleksiy Reznikov afferma che il prossimo lotto di Bayraktar sarebbe arrivato in Ucraina il prossimo anno.

Il 21 novembre il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny e l’amministratore delegato della compagnia turca Baykar, Makina Haluk Bayraktar hanno discusso della creazione di un gruppo di lavoro sugli aerei senza pilota nell’esercito ucraino. «Oggi ho avuto un importante incontro con l’amministratore delegato della società turca Baykar Makina, Haluk Bayraktar. Abbiamo discusso della creazione di un gruppo di lavoro permanente sugli aerei senza pilota nelle forze armate ucraine», dichiara Zaluzhny.

I rappresentanti di Bayraktar, inoltre, hanno acquistato 30 unità di assemblaggio del motore AI-450S da Motor Sich per completare il motore AI-450T e dotarle di UAV d’attacco Akinci. Il 18 novembre, la Verkhovna Rada dell’Ucraina ha ratificato un accordo intergovernativo con la Turchia sull’approfondimento della cooperazione in materia di sicurezza, in base al quale Ankara si è impegnata a fornire 18,5 milioni di dollari per le esigenze militari dell’Ucraina. Il 20 novembre, a Kharkiv, è avvenuto il diploma degli operatori di droni d’attacco Bayraktar TB2, che hanno seguito un’adeguata formazione in Turchia. Il 15 novembre Turchia e Ucraina hanno firmato un accordo per la fornitura di motori turbofan AI-322F e l’integrazione di motori turbofan AI-25TLT per il promettente drone turco MIUS. Zaluzhny e il CEO di Baykar Makina hanno discusso anche della costruzione di un centro di addestramento e collaudo per la riparazione e la manutenzione degli UAV entrati in servizio con l’esercito ucraino nella regione di Kiev.

A fine novembre, il 23 per l’esattezza, il servizio stampa militare ha negato l’uso da parte delle forze di sicurezza ucraine nel Donbass di sistemi missilistici anticarro Javelin forniti dagli Stati Uniti all’Ucraina nell’ambito di un pacchetto di aiuti militari. «Al momento, i Javellin non sono stati utilizzati nel Donbass», ha affermato Yaroslava Melnichuk, capo del servizio stampa della operazione delle forze congiunte. A sua volta, il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha affermato che i sistemi anticarro Javelin sono stati utilizzati durante le esercitazioni presso il campo di addestramento di Shirokiy Lan.

Dal 25 novembre i video non ufficiali di droni che colpiscono le posizioni del Donbass e dei separatisti diventano numerosi. Il 4 dicembre si apprende dai media ucraini che i Bayraktar TB2 acquistati dall’Ucraina sono 36.

Il 6 dicembre arriva un’altra dichiarazione del comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny: «L’esercito ucraino ha attraversato un difficile percorso di sviluppo ed è pronto per qualsiasi opzione per lo sviluppo della situazione della sicurezza. Ha anche affermato che le forze armate dell’Ucraina sono ora uno dei principali eserciti al mondo. Anche l’esperienza di combattimento e il coraggio dei soldati ucraini sono molto apprezzati dai nostri partner. E il nostro futuro appartiene alla Nato», ha aggiunto Zaluzny.

A dicembre 2021, poi, il Plenipotenziario della Federazione Russa nel gruppo di contatto sul Donbass Boris Gryzlov affermava che: «I rappresentanti dell’Ucraina durante i colloqui di otto ore non sono riusciti a dare una risposta definitiva all’iniziativa del Donbass, inclusa la proposta che Kiev sconfessasse ufficialmente le dichiarazioni del comandante in capo delle forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny e del comandante dell’operazione delle forze congiunte Oleksandr Pavlyuk per quanto riguarda la procedura per aprire il fuoco ad esclusiva discrezione dei militari, nonché l’uso di veicoli aerei senza pilota da combattimento nel Donbass. Inoltre, i rappresentanti dell’Ucraina non erano pronti a confermare il ritorno alla partecipazione al meccanismo di coordinamento concordato il 22 luglio 2020 per prevenire l’escalation delle sparatorie. La delegazione ucraina ha chiesto ulteriore tempo fino al 9 dicembre per preparare proposte sostanziali su iniziativa del Donbass».

Il 23 dicembre in un comunicato ucraino si legge: «All’esercito ucraino nel Donbas non è vietato rispondere al fuoco in caso di minaccia alla vita e alla salute di personale militare o civile – Comandante in capo delle forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny». Di fatto in quella data a essere ferito è stato un civile mente nel bollettino delle operazioni del quartier generale ucraino non è stato registrato alcun bombardamento dall’LDNR.

Il 24 dicembre il comandante delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, ha approvato un nuovo sistema di riconoscimenti militari. Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, «il concetto del sistema di premiazione presentato ai giornalisti è stato sviluppato sulla base delle tradizioni di combattimento nazionali e tenendo conto dell’esperienza dei sistemi di premiazione degli Stati partner dell’Ucraina». Le tradizioni nazionali sono rappresentate da «una sintesi dei simboli militari dell’antica Russia, dell’Ucraina cosacca, della Repubblica popolare ucraina e dell’esercito ribelle ucraino, esperienza occidentale». Secondo l’artista Alexei Rudenko, l’idea principale era quella di introdurre le croci nel sistema dei premi.

A gennaio il comandante in capo delle forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny, in una intervista ad Ukrinform, ha affermato che l’esercito ucraino ha compiuto un enorme passo avanti verso la piena adesione alla NATO. «Oggi, le forze armate ucraine hanno compiuto un enorme passo avanti per avvicinarsi non solo al MAP (Piano d’azione per l’adesione all’Alleanza), ma anche alla piena adesione alla NATO. Abbiamo padroneggiato più di 300 standard NATO nel documentario e solo i livelli formali. Non voglio criticare nessuno, ma per quanto ne so, lontano da tutte le forze armate dei paesi europei che sono già membri dell’alleanza hanno padroneggiato un tale numero di standard».

Il 27 gennaio 2022 il comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny, insieme agli ufficiali di stato maggiore generale, era nel Donbass. La milizia popolare della LPR presume che l’area in cui il comando delle forze armate ucraine effettuerà la ricognizione diventerà la direzione dell’attacco principale contro i separatisti.

Il 4 febbraio Zaluzhny affermava: «Non ci sono piani per condurre un’operazione militare in Crimea e Donbass». Ma secondo le autorità del Donbass, nello specifico il rappresentante ufficiale del dipartimento della milizia popolare della LPR, Ivan Filiponenk: «La preparazione delle Forze armate ucraine all’offensiva nel Donbass è entrata nella fase finale. La maggior parte dei sistemi missilistici anticarro (ATGM) Javelin, TOW e NLAW ricevuti dall’Ucraina da Stati Uniti e Gran Bretagna sono stati consegnati in prima linea nel Donbass. Un’altra conferma di ciò è la visita programmata del Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Valery Zaluzhny e dell’incarico di Stato Maggiore Generale al Donbass per valutare la prontezza delle truppe all’offensiva».

A una settimana dall’attacco russo il Comandante in capo delle forze armate ucraine, tenente generale Valeriy Zaluzhny dichiarava: «I nemici non saranno accolti con fiori, ma con Stinger, Javelins e NLAW. Benvenuto all’inferno!» Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha poi affermato che il 16 febbraio inizierà la fase attiva delle esercitazioni su larga scala Snowstorm 2022. Il 16 febbraio è anche chiamata la data dell ‘”invasione russa” e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, con il suo decreto, lo ha reso il “Giorno dell’Unità”

Il 17 febbraio le autorità del Donbass decidono di avviare l’evacuazione del Donbass a seguito all esplosioni e sabotaggi nelle repubbliche separatiste dopo che per diversi giorni si erano registrati allarmi bomba a Lughansk e Donestsk. Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny, nello stesso riferisce che secondo le informazioni che provengono dall’ORDLO, in alcuni insediamenti, tra cui Donetsk, è prevista l’evacuazione della popolazione a causa di un possibile aggravamento. «Annunciamo ufficialmente: le forze armate dell’Ucraina rispettano gli accordi di Minsk e le norme del diritto umanitario internazionale, non pianificano operazioni offensive o bombardamenti di civili. Le nostre azioni sono esclusivamente di natura difensiva. Lo stato occupante della Federazione Russa è responsabile della situazione nei territori temporaneamente occupati. Qualsiasi danno causato dai quali può essere inflitto a persone o infrastrutture nei territori temporaneamente occupati è una provocazione», ha affermato il comandante in capo delle forze armate ucraine.

Il resto è cronaca.

Per la versione inglese dell’articolo, cliccare qui – To read the english version, click here

G.G.