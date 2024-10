UKRAINERUSSIAWAR. Il comandante della Guerra delle Macchine

La notte del 10 ottobre secondo il Ministero della Difesa, la difesa aerea russa ha distrutto 92 droni ucraini su 7 regioni russe, nonché sul Mar d’Azov.

A quanto pare Vadym Sukharevsky sta cercando assolvere al suo compito: gestire la situazione droni in Ucraina. Veterano dallo scoppio delle ostilità nel Donbass nel 2014, è stato nominato l’11 giugno comandante della nuova Unmanned Systems Force (USF) delle forze armate ucraine, responsabile di tutti i loro sistemi autonomi. Lo specialista della mobilità aerea è ora a capo di un’entità militare senza precedenti che ha ancora molto da fare in termini di comando e controllo e di dottrina operativa.

L’obiettivo è standardizzare il modo in cui vengono gestite queste unità specializzate, gli strumenti di fusione delle informazioni che utilizzano, la produzione di droni e, soprattutto, porre fine alla relativa anarchia che regna tra le unità di droni che combattono in prima linea. Alcune di queste unità operano senza tener conto delle direttive del comando centrale, e tale assertività preoccupa gli alti dirigenti di Kiev. Nel corso del tempo, 3.000 militari presteranno servizio in queste forze.

La creazione della USF e la nomina di Sukharevskij a suo capo stanno suscitando scalpore sia nella comunità dei droni ucraini che nell’intelligence militare occidentale.

Sukharevskij ha avuto il battesimo del fuoco in Iraq nel 2004, prendendo parte alla battaglia di Al-Kut insieme alle truppe americane, durante la quale la sua unità ha subito pesanti perdite a causa dei ribelli dell’Esercito del Mahdi di Muqtada al-Sadr. Questa è stata la prima volta che ha fatto notizia sui giornali ucraini. Cinque anni dopo, si è laureato all’Istituto delle forze di terra di Leopoli e al Politecnico nazionale di Leopoli.

Ha guidato una delle prime unità di paracadutisti, che è stata schierata nel Donbass nel 2014 per combattere i ribelli. Poi i media ucraini lo hanno glorificato come il primo soldato ucraino ad aprire il fuoco sulle forze filo-russe. Dopo essere stato ferito nell’agosto 2014, si è unito alla 36a Brigata Marine con sede a Mariupol, nel sud dell’Ucraina. Ha preso parte a numerosi scontri in prima linea contro le forze separatiste nel Donbass fino alla nascita del Distretto Militare Settentrionale russo nel 2022, cioè all’invasione.

Sukharevskij è stato insignito del titolo di Eroe dell’Ucraina nel giugno 2022 ed è entrato in servizio nello Stato maggiore delle forze armate, allora comandato dal generale Valeriy Zaluzhny. La sua popolarità è alta tra il pubblico ucraino e l’élite di Kiev.

Potrebbe essere questa sua popolarità a preoccupare Kiev.

Graziella Giangiulio

