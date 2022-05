UKRAINERUSSIAWAR. Il blocco UE del traffico verso Mosca avvantaggia Teheran

Il conflitto in Ucraina avrebbe provocato una sorprendente impennata dei flussi commerciali dall’Europa verso est e sud attraverso l’Iran. A causa delle restrizioni al transito applicate in seguito alle sanzioni imposte alla Russia, le spedizioni vengono dirottate attraverso il Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud, Instc, che attraversa il territorio iraniano per raggiungere l’Oceano Indiano.

«Questa tendenza in atto ha visto il transito di merci iraniane aumentare del 52% nel mese di marzo e crea una sorta di dilemma politico sia per l’Unione Europea che per gli Stati Uniti, dal momento che anche l’Iran, come la Russia, è sottoposto a significative sanzioni statunitensi. Washington preferirebbe non vedere alcun commercio internazionale iraniano o agevolarlo, mentre l’Europa ha bisogno di questa via d’accesso all’Asia in seguito alle sanzioni imposte dalla Russia», si legge in un Silk Road Briefing del 23 maggio.

«A un certo punto, gli Stati Uniti decideranno se legare l’Unione Europea alle proprie catene di approvvigionamento nordamericane sia più auspicabile che permettere al commercio iraniano di prosperare. Per ora l’Iran viene tollerato, ma ci si può aspettare una pressione graduale, forse decennale e sostenuta, per far sì che alla fine la situazione si inverta e che le rotte commerciali nordamericane abbiano la priorità per l’UE rispetto a quelle iraniane e asiatiche», prosegue il documento.

L’Iran, ancora sottoposto a pesanti sanzioni da parte degli Stati Uniti, sta traendo vantaggio dal conflitto in Ucraina, in quanto la risposta economica punitiva dell’Europa alla guerra condotta da Mosca contro l’Ucraina ha causato la chiusura del confine settentrionale dell’UE con la Russia. Grazie all’Instc, originariamente pensato come collegamento per incrementare il commercio tra India, Iran e Asia centrale, Teheran ne beneficia.

La grande attrattiva di questa “via” è il suo hub principale, ovvero l’unico porto oceanico iraniano, Chabahar, sul mare di Oman che si apre nell’Oceano Indiano. L’Instc è stato presentato anche come un’opzione di transito attraverso la Russia, con rotte da e per i porti europei, tra cui Helsinki. Ma, vista la guerra e le sanzioni attuali, ora è diventata una parte fondamentale della rotta meridionale che collega l’Europa all’Asia.

L’Intsc collega il Mar Caspio al Golfo Persico, consentendo alle merci europee di transitare verso est dai porti meridionali dell’UE in Italia e Grecia e dai porti del Mar Nero in Bulgaria e Romania. I flussi commerciali possono passare attraverso la Turchia e la Georgia per raggiungere il porto di Baku, sul Mar Caspio, in Azerbaigian, prima di spostarsi a sud attraverso l’Iran verso i mercati dell’Africa orientale, del Medio Oriente, del Pakistan e dell’India, tra le altre destinazioni.

Attualmente, le sezioni iraniane dell’Instc sono collegamenti multimodali strada-ferrovia, ma la costruzione della ferrovia sta continuando, e i funzionari affermano che dovrebbe essere completamente completata l’anno prossimo.

«Questo sta avendo un impatto significativo sul fatto che l’Iran è ora visto come un collegamento vitale tra Europa e Asia. Per contribuire ad accelerare i tempi di consegna, il trasporto internazionale di merci attraverso gli aeroporti iraniani è aumentato del 128% nel primo mese dell’attuale anno fiscale iraniano, secondo le statistiche della Compagnia iraniana degli aeroporti e della navigazione aerea», prosegue il Silk Road Briefing.

Tra il 21 marzo e il 20 aprile 2022, circa 4.100 tonnellate di merci sono state trasportate a livello internazionale attraverso gli aeroporti iraniani, rispetto alle 1.800 tonnellate dello stesso mese dell’anno precedente. L’aumento si è riflesso anche nel traffico passeggeri. I transiti internazionali di passeggeri attraverso gli aeroporti iraniani sono quadruplicati, raggiungendo i 202.000 nello stesso periodo rispetto ai 48.700 dell’anno precedente.

Gli aeroporti iraniani sono in fase di aggiornamento significativo. Appaltatori cinesi e russi sono stati incaricati di sviluppare 116 aeroporti iraniani in più fasi nei prossimi due decenni.

Anna Lotti