Il 28 di giugno il presidente ucraino in una delle sue tante dichiarazioni alla stampa ha detto che: «L’Ucraina non accetterà mai alcuna forma di conflitto congelato». Gli ucraini al governo, sono animati da una forte volontà di vincere la guerra a qualunque costo. Un costo altissimo in termini di vite umane e di danaro. L’Ucraina ha registrato un calo del PIL del 29% e ancora si calcola che le prossime 4 generazioni saranno indebitate per pagare armi.

Nonostante questi sacrifici sembra che Volodymyr Zelnsky non riesca a portare a casa obiettivi soddisfacenti per l’Ucraina e per gli alleati. Kiev il 28 giugno ha ampliato l’elenco delle persone soggette a mobilitazione. Finora, la legge prevedeva che le persone che hanno una moglie (marito), genitori o genitori di una moglie (marito) con una disabilità o comunque fino al grado di cugino sono esentate dalla mobilitazione. Ma la modifica alla legge sul personale militare, adottata, ha modificato questo paragrafo. Ora, gli obbligati al servizio militare saranno esentati dalla mobilitazione solo se il loro parente disabile non ha altri parenti che possano accudirlo.

Il premier ucraino Volodymyr Zelensky si è incontrato il 28 giugno nel suo ufficio con il sergente capo della 47a brigata motorizzata Valery Markus: «Abbiamo discusso di presunti cambiamenti, la cui introduzione nell’esercito ucraino contribuirebbe a migliorare il servizio. Così come la riforma del corpo dei sergenti, compresa la garanzia di un livello salariale dignitoso per i sergenti in base alla loro esperienza di servizio».

È interessante notare che il grado di sergente maggiore è stato introdotto nel sistema dei gradi militari delle forze armate ucraine nel 2019. Il grado di sergente maggiore corrisponde alla posizione di caposquadra di un reggimento o di una brigata.

Il fatto è che l’esercito ucraino comincia a essere a corto anche di ufficiali nell’esercito: in una sola settimana sono stati uccisi un colonnello e sei maggiori. L’obiettivo è quello di dare una parvenza di ranghi militari strutturati anche dove oramai sono polverizzati.

Il 78% degli ucraini ha parenti stretti o amici che sono rimasti feriti o sono morti. Pertanto, il numero di militanti feriti e uccisi delle forze armate ucraine può essere misurato in centinaia di migliaia.

Graziella Giangiulio