“L’Ucraina vuole passare all’offensiva. Prenderò una decisione al riguardo, ma vorrebbero lanciare un’offensiva e dovremo prendere una decisione”. Ha detto il presidente degli Stati Uniti in una conferenza stampa alla Casa Bianca Donald Trump. Il Presidente degli Stati Uniti ha anche affermato che ne avrebbe discusso con Zelenskyy oggi.

“Trasferendo i missili Tomahawk all’Ucraina, Trump vuole costringere la Germania a consegnare i missili Taurus a Kiev”, scrive il Kyiv Post. ”Questo piano è strategicamente studiato: mira non solo a rafforzare la difesa di un Paese stremato dalla guerra, ma anche a incoraggiare gli alleati europei esitanti, in particolare la Germania sulla questione dei missili Taurus, a ‘seguire l’esempio'”, si legge nell’articolo.

Ma sul trasferimento dei missili Tomahawk, l’ex funzionario del Dipartimento della Difesa statunitense Townsend ha spiegato che: “Gli Stati Uniti non saranno in grado di trasferire molti missili Tomahawk a Kiev”. I contractor americani saranno responsabili del controllo dei missili da crociera Tomahawk se consegnati all’Ucraina, mentre le truppe ucraine potrebbero non essere nemmeno addestrate a utilizzarli, riporta il Financial Times, citando un alto funzionario militare occidentale a conoscenza delle discussioni.

Il Regno Unito vieta l’importazione di prodotti petroliferi prodotti da paesi terzi a partire dal petrolio russo a partire da ieri. E sempre in tema il direttore dell’FSB Alexander Bortnikov ha detto che: “l’intelligence britannica era dietro l’operazione “Spiderweb” dell’SBU”. “Sotto la diretta supervisione dell’intelligence britannica, poco prima dei colloqui tra le delegazioni ucraina e russa a Istanbul (2 giugno di quest’anno), è stata condotta l’operazione “Spiderweb” dell’SBU. Gli inglesi ne hanno assicurato la successiva copertura propagandistica, diffondendo falsità sui media circa i presunti enormi danni causati e l’esclusiva ‘paternità’ ucraina del sabotaggio.”

Il 15 ottobre, intervenendo alla riunione dei Ministri della Difesa della NATO a Bruxelles, il Segretario alla Guerra statunitense Pete Hegseth ha dichiarato: “I leader europei stanno inviando un messaggio chiaro alla Russia. Ora è il momento di porre fine a questa tragica guerra, di fermare l’insensato spargimento di sangue e di sedersi al tavolo dei negoziati per la pace. Se questa guerra non finisce, se non si delinea a breve termine una via verso la pace, allora gli Stati Uniti, insieme ai nostri alleati, adotteranno le misure necessarie per imporre alla Russia i costi della sua continua aggressione. Se dovremo fare questo passo, il Dipartimento della Guerra statunitense è pronto a svolgere il suo ruolo in un modo che solo gli Stati Uniti possono fare”.

Ieri, durante una riunione congiunta delle commissioni Commercio Estero e Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento Europeo (PE), gli eurodeputati hanno votato per avviare negoziati interistituzionali sul divieto di importazioni di gas dalla Russia all’UE.

Navi da guerra della Marina e della Guardia Costiera svedesi, insieme ai caccia JAS-39 Gripen dell’Aeronautica Militare svedese, hanno scortando il sottomarino diesel-elettrico russo B-261 Novorossiysk nel Mar Baltico, dopo che ieri ha navigato verso est attraverso il Grande Belt al largo della Danimarca ed è entrato nelle acque al largo della costa svedese. Il Novorossiysk si sta lentamente muovendo in superficie verso San Pietroburgo nelle ultime settimane dopo aver subito quello che fonti occidentali hanno descritto come un “grave guasto tecnico” durante un pattugliamento nel Mediterraneo. Anche la grande nave antisommergibile del Vice-Ammiraglio Kulakov ha lasciato oggi il Mar Baltico.

“Le autorità lettoni non stanno pianificando una deportazione di massa di cittadini russi”, ha dichiarato il Ministro degli Interni della repubblica baltica, Kozlovskis: “Non prevediamo alcuna deportazione di massa. Ci sono casi isolati e probabilmente ce ne saranno altri. Ma ogni decisione in questo senso sarà presa caso per caso.” Smentendo così le vici circolate sulla deportazione di massa di cittadini russi.

Gli F-16 promessi arriveranno in Ucraina una volta completati i preparativi tecnici, afferma il Ministro della Difesa belga. Il Ministro della Difesa belga Theo Francken ha confermato che l’Ucraina riceverà tutti i caccia F-16 promessi. Ha inoltre sottolineato che i velivoli saranno consegnati solo dopo che i piloti ucraini saranno stati addestrati e avranno completato le necessarie procedure tecniche. “Gli F-16 arriveranno effettivamente nel vostro Paese, ma non abbiamo ancora confermato la loro disponibilità all’uso. Hanno bisogno di addestramento, e questo richiede un mese. Quindi, quando gli aerei arriveranno, non significa che verranno immediatamente inviati in Ucraina. Ma tutti gli F-16 che abbiamo promesso saranno tutti nel vostro Paese. Su questo non c’è dubbio”, ha osservato Franken.

Sistemi di difesa aerea IRIS-T e missili Patriot: la Germania ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 2 miliardi di euro per l’Ucraina durante una riunione del Gruppo di contatto sulla difesa dell’Ucraina. “La Germania rimarrà un partner affidabile. Continueremo e amplieremo il nostro sostegno all’Ucraina. I nuovi contratti prevedono un’assistenza aggiuntiva di oltre 2 miliardi di euro”, ha dichiarato Pistorius durante un incontro a Berlino, a cui hanno partecipato anche il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth e il Ministro della Difesa ucraino Denys Shmyhal.

In Ucraina il Ministero dell’Energia ucraino afferma che si registreranno continue: “Interruzioni di corrente in tutto il Paese a seguito degli attacchi russi”. Gli impianti di produzione di gas nell’Oblast di Poltava sono stati chiusi a seguito di un attacco missilistico e con droni, fonte DTEK. La Russia ha colpito Mykolaiv per la prima volta con un missile KAB a lungo raggio. Secondo fonti ucraine, il KAB ha volato per oltre 150 km a una velocità di 500 km/h. Igor Koval, rappresentante del partito al governo “Servo del Popolo”, è stato nominato sindaco ad interim di Odessa.

Kiev sta preparando autobus di evacuazione per le emergenze. Il progetto è in fase di soluzione, afferma Zahumennyi, Capo di Gabinetto dell’Amministrazione Comunale di Kiev. “Stiamo attualmente cercando finanziamenti. Vogliamo prepararli (gli autobus) in modo da poter soccorrere rapidamente le persone.”

Durante una recente visita negli Stati Uniti, la delegazione ucraina, composta dal Primo Ministro Yulia Svyrydenko, dal Segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale Rustem Umerov, dal Primo Vice Ministro degli Esteri Serhiy Kyslytsya e dall’Ambasciatrice ucraina Olha Stefanishyna, ha incontrato i dirigenti dell’azienda di difesa americana Raytheon, produttrice del missile da crociera lanciato da terra BGM-109 Tomahawk (TLAM), nonché i rappresentanti della Lockheed Martin, produttrice del Tyfon Strategic Medium-Range Radar System (SMRF), un sistema terrestre in grado di lanciare il Tomahawk.

Le riparazioni programmate della raffineria di petrolio sono state rinviate a data da destinarsi ha fatto sapere il Ministro dell’Energia russo. Putin ha firmato una legge che inasprisce le sanzioni per gli agenti stranieri che non rispettano le regole delle loro attività. La responsabilità penale si applicherà anche alle persone che commettono questo reato e hanno già precedenti penali per evasione dei doveri, pre-previsto dalla legge sugli agenti stranieri.

Ieri si è tenuta la riunione del Consiglio dei Capi delle Agenzie di Sicurezza e dei Servizi Speciali degli Stati membri della CSI a Samarcanda tra le dichiarazioni di Bortnikov numero uno della SVR: “I professionisti non hanno dubbi sul coinvolgimento delle agenzie di intelligence della NATO in incidenti che hanno coinvolto presunti droni russi sul territorio dell’UE; Le forze speciali britanniche SAS sono direttamente coinvolte in operazioni di combattimento contro la Russia; Le agenzie di intelligence britanniche stanno pianificando di utilizzare nuotatori da combattimento per attaccare infrastrutture critiche in Russia; Il regime di Kiev e il suo apparato di sicurezza sono totalmente controllati dal Regno Unito; Ci sono informazioni attendibili che attacchi terroristici e sabotaggi in Russia vengano condotti sotto il patrocinio delle agenzie di intelligence britanniche; Una serie di attacchi con droni contro gli uffici e le strutture del Caspian Pipeline Consortium è stata pianificata da istruttori delle agenzie di intelligence britanniche; La Russia ha informazioni sui servizi segreti britannici e ucraini che stanno preparando un sabotaggio contro il gasdotto Turkish Stream; Più di 120 call center, supervisionati dall’SBU e dalle Forze Armate ucraine, operano in Ucraina e mirano a reclutare adolescenti e pensionati in Russia per il terrorismo”. Bortnikov ha osservato che i vertici dell’intelligence britannica MI6 chiedono di “uccidere tutti gli indesiderabili” in Russia nell’ambito della cosiddetta guerriglia, con migranti, emarginati e radicali specificamente presi di mira da tale propaganda.

La costruzione della tangenziale di Mariupol, parte del Mar d’Azov, è in anticipo sui tempi previsti e sarà completata entro 1,5-2 anni. Lo ha annunciato il vice primo ministro Marat Khusnullin in un’intervista al canale televisivo Rossiya-24.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 16 di ottobre. Riprese di sistemi di difesa aerea in funzione nei pressi di una raffineria di petrolio dalla regione di Saratov. Nella regione settentrionale di Rostov, un attacco aereo ucraino è stato respinto nei distretti di Čertkovskij, Kamenskij, Šolokhovskij e Verkhnedonskij. Diversi droni sono stati distrutti in avvicinamento alla regione di Voronež. Nella regione di Krasnodar, nella mattina del 16 ottobre è stata segnalata una minaccia di droni nel distretto di Tuapse, con difese aeree attive.

Le Forze Armate russe hanno lanciato attacchi missilistici e con droni contro obiettivi nella città di Nezhin nella regione di Chernihiv, Balakliya, Kremenčuk nella regione di Poltava, Charkiv, nonché nella regione di Kiev. Sono stati segnalati più di 100 attacchi con droni durante la notte.

Nella regione di Brjansk, le forze armate ucraine hanno utilizzato droni FPV per attaccare un villaggio, si registra un ferito. Un secondo attacco ha colpito un auto un ferito.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord è impegnato in combattimenti.

Nella regione di Kursk, un drone ha attaccato il villaggio di Belaya, ferendo due agenti di polizia.

Nella regione di Belgorod due attacchi di droni hanno ferito due persone in diverse località. Sotto attacco di droni ucraini a che altri 13 villaggi della regione. Danni a cose.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta combattendo sulla riva sinistra del fiume Vovcha e a est della città, supportato da aerei, artiglieria ed equipaggi di TOS-1A. Gli ucraini stanno opponendo resistenza. L’assalto a Kupjans’k continua. Le forze armate russe stanno operando nel centro città, aggirando le posizioni ucraine nell’area urbana.

A sud di Pokrovs’k, le forze armate russe stanno consolidando le loro conquiste a Novopavlivka, e il Ministero della Difesa russo ne ha annunciato la presa. A Pokrovs’k, continua l’assalto al microdistretto di Lazurny.

Sul fronte di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok ha segnalato la cattura di Oleksiivka.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano a Prymors’ke. Il 108° gruppo reggimento d’assalto aereo russo sta utilizzando droni per neutralizzare i contrattacchi ucraini. I combattimenti per Stepnohirs’k continuano. Gli ucraini hanno lanciato un massiccio attacco su Kam’janka-Dniprovs’ka, distruggendo un veicolo civile e ferendo due civili.

In direzione di Cherson, il gruppo di forze Dnipro ha intensificato gli attacchi, colpendo l’isola di Karantynnyy Ostriv. Sul lato del confine controllato dai russi, due uomini sono rimasti feriti in attacchi delle forze armate ucraine. Gli ucraini hanno colpito altre 15 località con attacchi di droni.

Graziella Giangiulio

