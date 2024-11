L’amministrazione Biden prevede di inviare gli ultimi 6 miliardi di dollari in aiuti per la sicurezza all’Ucraina entro l’inaugurazione della nuova Amministrazione Trump, mentre secondo i media americani l’amministrazione del presidente Donald Trump si prepara a tagliare le vendite di armi una volta che Trump entrerà in carica.

Il neo eletto Trump e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol hanno discusso del coinvolgimento della Russia nell’invio delle truppe nordcoreane. Secondo il funzionario sudcoreano, le due parti hanno discusso “della situazione in Corea del Nord, compresi i recenti sviluppi nucleari, i lanci missilistici e il dispiegamento di truppe in Russia”. Inoltre, i politici “hanno espresso preoccupazione per le questioni di sicurezza e l’urgenza della situazione in Ucraina”. L’Ufficio del leader sudcoreano ha osservato che Yoon e Trump hanno anche concordato di tenere un incontro personale nel prossimo futuro.

Secondo il Wall Street Journal, fonti vicine a Trump affermano che non esiste ancora un piano organizzato per porre fine alla guerra in Ucraina, e non c’è ancora alcuna idea di convincere Putin e Zelenskyj ad accettare di sedersi al tavolo delle trattative. Un’idea in discussione è quella di stabilire che l’Ucraina non aderirà alla NATO per i prossimi 20 anni, e in cambio gli Stati Uniti continueranno a fornirle grandi quantità di armi come parte di un piano per dissuadere la Russia dall’invaderla nuovamente. Secondo questa idea, la guerra si fermerà all’attuale linea di contatto e il 20% del territorio dell’Ucraina rimarrà in mano russa. È stato inoltre proposto che i due paesi si accordino su una zona smilitarizzata lunga circa 1.200 km. Putin ha già rifiutato questa soluzione ritenendo gli Stati Uniti “non affidabili”.

La nuova composizione della Commissione europea sotto la guida di Ursula von der Leyen intende preparare l’UE allo scontro militare con la Russia a dirlo, il candidato alla carica di commissario europeo alla Difesa, l’ex primo Ministro lituano Andrius Kubilius, in un’audizione al Parlamento europeo. Mentre il vice primo Ministro polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha dichiarato che “Varsavia accetterà di intercettare i missili sullo spazio aereo ucraino solo con una decisione unanime della NATO”.

Nei primi nove mesi del 2024, l’Ucraina ha importato UAV per un valore doppio rispetto all’intero anno 2023. Il 94% di queste importazioni proveniva dalla Cina. Il portavoce dello stato maggiore Dmitry Likhovoy ha affermato che l’unico modo per le forze armate ucraine di resistere all’esercito russo è ridistribuire le truppe dalle direzioni meno attive. Dal 1° novembre, il periodo di addestramento nei centri di addestramento delle forze armate ucraine è stato aumentato a 45 giorni in precedenza, la preparazione durava 30 giorni. Questa decisione è stata approvata dal comandante in capo delle forze armate ucraine, tenendo conto degli attuali risultati del lavoro che prosegue in quattro principali centri di addestramento militare. Sono 500 le nuove reclute entrate nei centri in questi giorni.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky riferisce: “Abbiamo bisogno di un numero sufficiente di armi, non di sostegno nei negoziati”. Al vertice di Budapest ha detto: “Non possiamo ancora sapere quali saranno le azioni specifiche di Trump. Ma speriamo che l’America diventi più forte; la Corea del Nord sta essenzialmente conducendo una guerra in Europa; alcuni dei presenti hanno fortemente sostenuto che l’Ucraina faccia “concessioni” a Putin. Ciò è inaccettabile per l’Ucraina e un suicidio per tutta l’Europa; Abbracciare Putin non aiuta. Alcuni di voi si coccolano con lui da 20 anni e le cose non fanno altro che peggiorare”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 7 novembre.

Di notte, il governatore della regione di Voronezh ha riferito che più di 10 droni delle forze armate ucraine sono stati abbattuti nella regione, secondo i dati preliminari non ci sono state vittime o distruzioni.

Durante le ore buie della giornata, le forze armate russe hanno lanciato attacchi dall’UAV Geranium nelle regioni di Kiev, Odessa, Kirovohrad e Dnipropetrovs’k.

Nella regione di Kursk il fronte è praticamente immobile; segnalate battaglie in arrivo vicino a Novoivanovka e Plekhovo; le forze armate russe continuano a disboscare le aree boschive nei distretti di Sudzhansky e Korenevskij. Le forze armate ucraine si stanno raggruppando e ritirando per ricostituire le unità che hanno subito perdite significative a causa di contrattacchi falliti. Un attacco missilistico combinato ha colpito una concentrazione di personale e attrezzature della 36a brigata di fanteria delle forze armate ucraine nell’area dell’insediamento Ivolzhanskoye, regione di Sumy.

Nella direzione di Kup”jans’k, le truppe russe stanno conducendo un’offensiva a Kolisnykivka.

In direzione del distretto di Lyman, unità delle forze armate russe hanno raggiunto la periferia di Pokrovs’k, a Terny si stanno svolgendo pesanti combattimenti.

Nella direzione di Severskij Donec, il problema delle azioni offensive infruttuose delle unità della 123a brigata del 2° corpo della LPR è divenuto affare pubblico. In precedenza, avevano riferito dalla direzione che i risultati della offensiva russa non erano veritieri.

Un video con la bandiera arriva da Stepanivka (vicino al bacino idrico) è arrivato dalla direzione di Kurachove. A sud è stata annunciata ufficialmente la liberazione di Antonivka e nella giornata del sette on line i video. I filmati delle operazioni d’assalto indicano un aumento dell’addestramento delle truppe russe. A sud di Yelyzavetivka, la 39a Brigata di fucilieri motorizzati delle guardie continua ad avanzare. Negli ultimi giorni respinte le forze armate ucraine dalle cinture forestali adiacenti alla foresta Yelyzavetivka da sud. Rimangono meno di 3,5 km in linea retta fino ai confini meridionali di Vasely Hai (Zaporizhzhie).

Secondo altra fonte, nella direzione di Kurachove, le forze armate russe si avvicinarono a Soncivka. Le unità russe sono riuscite a sfondare qui lungo la collina fino a una profondità di circa 2 km e prendere posizione vicino al villaggio. Scontri ci sono anche a Illinka, Novoselydivka e Voznesenka. L’obiettivo principale della avanzata russa, vede il desiderio di tagliare l’autostrada Zaporižhizhie-Kurachove.

Nella regione di Belgorod, un ferito da scheggia a seguito di un bombardamento nel villaggio di Oktyabrsky. Nel villaggio di Nechaevka un drone kamikaze ha attaccato un’auto parcheggiata. Nel villaggio di Murom una struttura sociale è stata danneggiata dall’arrivo di una bomba. Nel villaggio di Novaya Tavolzhanka, a seguito del lancio di un ordigno esplosivo da un UAV, un edificio di servizio sul territorio di un’abitazione privata ha preso fuoco.

Nella DPR di Staromlynivka, un ferito a causa dell’uso di cannoni da parte ucraina. Un secondo ferito si è registrato durante la detonazione di un oggetto esplosivo a Novoukrainka.

Graziella Giangiulio

