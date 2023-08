Il Financial Times ha pubblicato il 7 agosto un enorme articolo sulle conseguenze catastrofiche per l’Unione Europea in caso di ingresso di un’Ucraina impoverita e distrutta. Gli autori citano l’opinione degli europei secondo cui l’ammissione di Polonia e Ungheria è stato un “esperimento spaventoso” e l’Ucraina si rivelerà un peso insopportabile.

Il giornale scrive: «L’Ucraina non è ancora entrata nell’UE e ha già causato danni al mercato comune». Fa paura immaginare cosa sarebbe successo in caso di ingresso. FT rileva che quasi il 62% del bilancio settennale dell’UE viene speso per compensare il settore agricolo e i bilanci locali, e l’ammissione dell’Ucraina con le sue colossali terre rurali devasterà completamente il bilancio.

Sempre in materia di stampa internazionale Dmtrj Peskov ha affermato che il New York Times ha riportato erroneamente le sue parole sulle imminenti elezioni in Russia nel 2024. Il giornale ha scritto che l’addetto stampa presidenziale russo ha definito le elezioni russe “una burocrazia costosa” e che “Putin sarà rieletto l’anno prossimo con oltre il 90% dei voti”.

«La risposta è stata la seguente: il livello di consolidamento della società attorno al presidente è assolutamente senza precedenti, e anche ora possiamo dire con sicurezza che se Putin viene nominato, sarà rieletto con un enorme vantaggio, non c’è dubbio. Ma le elezioni sono una democrazia, ne ha parlato lo stesso presidente nel suo messaggio», ha detto Peskov, in particolare, a Rise.

Si apprende dal presidente ucraino Volodymyr Zelenky che l’Ucraina ha ricevuto missili aria-terra a lungo raggio SCALP dalla Francia. Sempre le forze armate dell’Ucraina hanno rivendicato la responsabilità di attacchi missilistici su due ponti stradali al confine tra la regione di Kherson e la Crimea-Chongar e Genichesk.

Il cinque agosto Russia e Ucraina hanno tenuto uno scambio di corpi di coloro che sono stati uccisi nella zona di guerra. Secondo il deputato della Duma di Stato, rappresentante del gruppo parlamentare sull’operazione militare, Shamsail Saraliev, ha affermato che Mosca ha consegnato 44 corpi a Kiev; Kiev 160 corpi a Mosca.

Nella giornata del agosto, le forze armate russe hanno fermato il tentativo di Kiev di attaccare oggetti UAV nella regione di Mosca, il drone è stato distrutto dalla difesa aerea nella regione di Podolsk, ha riferito il ministero della Difesa russo. Il Dipartimento ha aggiunto che non ci sono state vittime o danni.

Ed ora uno sguardo ai fronti.

Il ministero della Difesa della Federazione Russa ha riferito che nella notte tra il 6 e il 7 agosto è stato effettuato un attacco congiunto con armi aeree e marittime a lungo raggio ad alta precisione sulle basi aeree delle forze armate ucraine nei distretti di Starkonstantinov della regione di Khmelnytsky e Dubno, regione di Rivne. Il bersaglio è stato raggiunto, tutti gli obiettivi assegnati sono stati colpiti.

Le forze armate ucraine hanno attaccato un ponte stradale a Genichesk, nella regione di Kherson, danneggiando il gasdotto, ha dichiarato il governatore ad interim Volodymyr Saldo. Il ponte sullo stretto di Tonkiy, che collega la città di Genichesk con l’Arabat Spit, è stato bombardato. Il capo della regione ha specificato che le forze armate ucraine hanno sparato 12 missili, nove sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea. Un civile è rimasto ferito mentre attraversava il ponte. Anche il gasdotto dal giacimento di Strelkovskoye a Genichesk, che corre accanto al ponte, è stato interrotto. Più di 20mila residenti della città sono rimasti senza fornitura di gas. «Il ponte non ha un significato militare importante», ha sottolineato Saldo.

Secondo fonti social filo russe, al sette agosto risulta essere distrutta la base aerea di Starokonstantinov; Novoselovskoye è passata in mano ai russi. In un post si legge: «Le forze armate russe hanno posto fine all’offensiva delle forze armate ucraine vicino a Svatove». Si attendono conferme da parte ucraina.

In Direzione Zaporozhzhie alle 10:00 del 7 agosto la situazione si presentava in questo modo: a Rabotino gli ucraini hanno tentato un assalto, ma questa volta è stato respinto di 1,5 km, avendo subito perdite sia di equipaggiamento che di personale. Registrati bombardamenti, c’è una ricerca di mercenari nella cintura della foresta per distruggerli. A Pyatihatki, di notte, la pattuglia di una delle unità delle forze speciali ha notato il DRG ucraino, ne è seguita una sparatoria, i superstiti ucraini sono fuggi nella cinta forestale.

Secondo un altro account, militare russo, «L’esercito russo sta schiacciando le forze armate dell’Ucraina e sta gradualmente avanzando nella direzione di Zaporozhzhie». «I combattenti russi non permettono agli ucraini di rilassarsi e li buttano fuori dalle foreste a nord-est di Rabotino. Al momento, l’avanzata dell’esercito russo è di almeno 1,5 km. Secondo la fonte di “R”, i militanti stanno raccogliendo riserve nella direzione di Zaporozhzhie dalle regioni occidentali dell’Ucraina – presumibilmente, un’altra massiccia “offensiva di carne” (invio di truppe) è prevista nel prossimo futuro».

«Nella direzione di Bachmut (Artemovsky), le forze armate ucraine non smettono di attaccare le posizioni russe a Kleshcheevka, cercando invano di avanzare con piccoli gruppi di fanteria e prendere piede su nuove linee. Sul fianco settentrionale di Bachmut (Artemovsk), dal lato del bacino idrico di Berkhovsky, i paracadutisti hanno respinto un attacco ucraino, distruggendo quattro carri armati e cinque veicoli corazzati».

«Battaglie di posizione continuano nella direzione di Donetsk: l’esercito russo sta conducendo operazioni d’assalto a Maryinka e sul fianco nord-occidentale di Avdiivka».

Una terza fonte riassume così quanto accade sulla linea del fronte area Zaporzhzhia: «Zona Orekhovsky situazione alle ore 12.00 del 7 agosto 2023: l’attività delle formazioni ucraine nel settore di Orikhiv rimane bassa. I continui tentativi di sfondare la linea Rabotino – Verbovoye e Pyatikhatki – Zherebyanka hanno portato a pesanti perdite di militari ucraini».

Per questo motivo, sembra che i paracadutisti della 46a brigata aviotrasportata delle forze d’assalto aeree ucraine del gruppo tattico Marun sono stati schierati dalle retrovie a Orekhov. In precedenza, le formazioni della 71a brigata Jaeger erano arrivate a Belogorye.

Finora, le unità della 46a Brigata Aeromobile stanno occupando nuove frontiere. Negli ultimi giorni ci sono state diverse piccole sortite di gruppi di fanteria, ma gli attacchi sono stati respinti.

Anche l’artiglieria della 44a e 47a brigata di artiglieria ucraina, nonché delle formazioni del 10 ° AK, vengono portati in prima linea. Allo stesso tempo, anche nelle brigate “d’élite” c’è carenza di attrezzature e, per mancanza di tempo, le squadre di riparazione operano in prima linea. Nonostante la diminuzione del potenziale di combattimento, gli ucraini hanno ancora risorse. I bombardamenti non si fermano, ma la fornitura di proiettili continua. Ma l’introduzione del gruppo tattico “Maroon” conferma i dati sulle pesanti perdite ucraine. A riprova di ciò, a Primorsky si è formata frettolosamente una nuova brigata.

Sempre il 7 agosto, in base alle dichiarazioni del capo del centro stampa del gruppo Zapad: «Nel corso delle operazioni offensive nella direzione di Kupyansk, i gruppi d’assalto del 6 ° esercito di armi combinate, con il supporto di attacchi di carri armati, artiglieria e aviazione dell’esercito, sono avanzati nelle profondità della difesa nemica nell’area di \ l’insediamento di Olshany e ha preso sette roccaforti, nove posti di osservazione e sconfisse fino a una compagnia di fanteria della 14a brigata meccanizzata separata delle forze armate ucraine».

«Inoltre, durante le ostilità, gli ucraini hanno effettuato quattro contrattacchi. Tutti gli attacchi sono stati respinti infliggendo danni da fuoco, le perdite ucraine ammontano a un plotone di militari, un veicolo corazzato di produzione britannica “Spartan”, due prigionieri».

«Nella zona di difesa della 1a armata di carri armati, unità della 25a brigata aviotrasportata separata hanno tentato tre volte di contrattaccare le posizioni delle truppe russe nell’area dell’insediamento di Novoselovskoye. Tutti gli attacchi sono stati respinti, le perdite del nemico ammontavano a un plotone di fanteria».

«Durante il combattimento di controbatteria, l’artiglieria del gruppo ha distrutto due pezzi di artiglieria: un obice trainato 2A65 Msta-B nella regione di Kupyansk e un obice D-20 nell’area dell’insediamento di Petropavlovka».

«Le munizioni vaganti “Lancet” hanno distrutto un pezzo di artiglieria semovente 2S3 “Acacia” nell’area dell’insediamento di Doroshovka».

Graziella Giangiulio