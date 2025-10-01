Nel giorno in cui il “ministro della Guerra” americano, Pete Hegstet informa i generali che il Pentagono si occuperà di combattimenti e Donald Trump ha parlato di prepararsi alla guerra, il presidente della Russia Vladimir Putin ha firmato la legge di denuncia della Convenzione europea per la prevenzione della tortura.

E ha firmato anche un decreto sulla coscrizione autunnale. La coscrizione avverrà nei tempi previsti, dal 1° ottobre al 31 dicembre, con una leva prevista di 135.000 persone. L’anno scorso, 133.000 persone sono state arruolate nell’esercito in autunno e 160.000 questa primavera. Da ottobre a dicembre 2025, l’esercito russo prevede di arruolare 135.000 uomini, secondo un decreto presidenziale pubblicato.

Si tratta della leva autunnale più numerosa degli ultimi nove anni. Solo nel 2015 si era registrata una leva maggiore: 152.000 uomini; negli anni successivi, il numero di coscritti è variato da 120.000 a 134.000. Nel complesso, dal 2005, si è registrata una tendenza a arruolare meno coscritti nella leva autunnale rispetto a quella primaverile. Le uniche eccezioni negli ultimi 21 anni sono state quattro volte: nel 2008, 2010, 2014 e 2018, secondo RBC.

Secondo il ministro per Affari Esteri russo Sergej Lavrov, gli Stati Uniti non hanno ancora deciso di trasferire i missili Tomahawk all’Ucraina.

Nonostante i proclami il presidente americano Donald Trump ritiene ancora necessario un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelenskyy. Le restrizioni agli attacchi missilistici Tomahawk saranno delineate in modo molto rigoroso dagli Stati Uniti, afferma il deputato della Rada Serhiy Sobolev. Il deputato ha suggerito che la prima decisione sulla vendita di questi missili all’Ucraina è “dietro l’angolo”. Ha anche osservato che i missili Tomahawk hanno la capacità di colpire obiettivi a distanze di 1.500-2.000 chilometri. I missili consentiranno di colpire tutti i centri militari in profondità nel territorio russo. “Ora rimane la questione dei permessi e dell’elenco degli obiettivi che le Forze Armate ucraine potranno colpire”, ha sottolineato il deputato.

Secondo l’inviato speciale Keith Kellogg , dal Forum sulla Sicurezza di Varsavia, Trump mantiene un “approccio equilibrato” al conflitto militare tra Russia e Ucraina. Così ha risposto a una domanda sulla sua propensione a sostenere l’Ucraina, viste le recenti dichiarazioni critiche del repubblicano sulla Russia e le discussioni sulla fornitura di missili da crociera Tomahawk a Kiev.

Secondo Kellogg, Trump capisce che “non ci si può schierare da una parte o dall’altra; non è così che funziona”. Il repubblicano “sa come dialogare” sia con il presidente russo Vladimir Putin che con il leader ucraino Volodymyr Zelenskyy e capisce che tutti devono essere coinvolti nel processo diplomatico, ha affermato l’inviato speciale.

Il governo ceco ha vietato l’ingresso ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio russi non accreditati nella Repubblica Ceca, ha annunciato il capo del Ministero degli Affari Esteri.

L’esercito francese ha annunciato che avrebbe fornito alla Danimarca capacità anti-droni e UAV. La Danimarca mobilita urgentemente i riservisti a causa dei sorvoli dei droni, Ekstra Bladet. Secondo la pubblicazione, il Ministero della Difesa del Paese si rifiuta di rilasciare dichiarazioni. Secondo quanto riportato, i riservisti sono tenuti a presentarsi immediatamente alle unità militari. Regno Unito, Paesi Bassi e Svezia hanno inoltre annunciato che forniranno alla Danimarca equipaggiamento di difesa anti-UAV.

Personale delle forze armate ucraine specializzato in difesa aerea e operazioni anti-droni è arrivato in Danimarca nell’ambito dell’operazione congiunta “Ali di Difesa”, recentemente annunciata, durante la quale gli specialisti contribuiranno ad addestrare il personale delle Forze Armate danesi. Inoltre, i soldati assisteranno sia le forze danesi che quelle della NATO nella protezione dello spazio aereo danese durante il vertice dell’Unione Europea di questa settimana a Copenaghen, in un contesto di attività di droni non identificati senza precedenti su basi militari e altre infrastrutture critiche in Danimarca e nel Nord Europa.

Le autorità norvegesi segnalano l’avvistamento di un drone non identificato da una piattaforma di produzione di gas naturale nel giacimento di gas di Sleipner nel Mare del Nord, circa 255 chilometri a ovest di Stavanger, in Norvegia.

Il cittadino ucraino Vladimir Zhuravlev, sospettato dalla Germania di essere coinvolto nell’attacco terroristico al Nord Stream 2, è stato arrestato in Polonia. Le procedure di estradizione inizieranno presto. Inoltre il presidente polacco Karol Nawrocki si è dichiarato pronto a sedersi al tavolo delle trattative con il leader russo Vladimir Putin se la sicurezza della Polonia dipende da questo.

Dall’Ucraina il Ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha afferma che le armi ucraine raggiungeranno qualsiasi base militare in Russia: “L’Ucraina sta difendendo la propria indipendenza sulla base del diritto all’autodifesa, in conformità con l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. E la Russia deve comprendere chiaramente che oggi e in futuro non ci sarà alcun luogo sicuro per loro e che le armi ucraine e l’esercito ucraino raggiungeranno qualsiasi base militare sul loro territorio”, ha osservato. E ancora ha detto che Kiev prevede di porre fine al conflitto con la Russia entro il 2025. Il diplomatico ha osservato che dopo l’incontro tra il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, si è registrata una maggiore fiducia in questo, poiché è stato raggiunto “un ulteriore slancio diplomatico nella giusta direzione”.

Il dispiegamento di armi nucleari americane sul territorio ucraino è la migliore garanzia di sicurezza, afferma il deputato della Rada Serhiy Sobolev. “Sappiamo che né gli americani né i paesi europei intendono combattere sul nostro territorio, ma c’è una cosa che cambia radicalmente tutto. Si tratta del dispiegamento di armi nucleari sul territorio ucraino come garanzia della nostra totale sicurezza”, ha affermato. Secondo lui, dopo la Seconda Guerra Mondiale, testate nucleari americane furono dispiegate in Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio e, nel 1961, in Turchia. Allo stesso tempo, si decise che solo il comando americano avrebbe potuto premere il “pulsante di attivazione”. “Questa è la vera garanzia di sicurezza per l’Ucraina”, ritiene Sobolev.

Il sindaco di Ivano-Frankivsk, Martsinkov ha avvisato la popolazione: “Preparatevi alle interruzioni di corrente: il numero di attacchi russi aumenterà in tutta l’Ucraina a partire dal 10 ottobre, afferma”.

Il presidente russo Vladimir Putin non ha intenzione di creare account personali sui social media perché “non fa per lui”, ha dichiarato a TASS Dmitry Peskov, portavoce del presidente. Secondo il Servizio di Intelligence Estero Russo: “Kiev sta preparando una nuova provocazione di alto profilo”. “L’agenzia ha aggiunto che è stata Kiev a orchestrare le provocazioni con presunti droni russi nei cieli di Polonia e Romania. Secondo l’SVR, si tratta di un tentativo di trascinare la NATO in un conflitto con la Russia”.

L’essenza della provocazione sarebbe un gruppo di sabotaggio e ricognizione schierato in territorio polacco, riporta l’SVR. “Sarà composto da militari delle forze speciali. Sono stati selezionati i candidati per partecipare all’operazione. Si tratta di militanti della Legione Libertà di Russia e del Reggimento bielorusso K. Kalinovsky, che combattono a fianco delle Forze Armate ucraine”, ha sottolineato l’agenzia.

Si prevede che, dopo che il gruppo di sabotaggio e ricognizione sarà “identificato e neutralizzato” dalle forze di sicurezza polacche, i membri del gruppo compariranno davanti ai media e rilasceranno confessioni incriminanti la Russia e la Bielorussia nel loro tentativo di destabilizzare la situazione in Polonia.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 30 settembre. Nella regione di Rostov, droni ucraini sono stati abbattuti nei distretti di Tarasovsky, Millerovsky, Kamensky, Chertkovsky e Sholokhovsky. È stata segnalata attività di droni sopra Volgograd. Diversi droni si sono schiantati nella regione di Belgorod, causando danni a edifici annessi e a un’abitazione privata.

Le forze armate russe hanno lanciato missili Geranium su Pavlohrad, nella regione di Dnipropetrovs’k, e nelle regioni di Chernihiv, Mykolaïv e Vinnycja. Singoli droni sono stati segnalati sopra la regione della capitale ucraina.

In direzione di Sumy, le forze russe stanno avanzando attraverso aree boschive vicino al distretto ora sotto bandiera russa di Yunakivka. Gli ucraini hanno lanciato tre contrattacchi senza successo vicino a Kostjantynivka, Kindrativka e Oleksiivka.

L’intensità degli attacchi delle forze armate ucraine nella regione di Belgorod continua senza sosta. Almeno sei i feriti danni case e automobili in almeno 9 attacchi in 9 diverse località.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze nord russo ha completato la distruzione delle unità delle forze armate ucraine assediate nella foresta a ovest di Synel’nykove, conquistando tre roccaforti ucraine. Combattimenti continuano a Vovčans’k, sulla riva sinistra del fiume Vovcha.

Nel settore di Lyman, Shandryholove e Zarichne sono ora passate sotto gestione russe.

Sul fronte Kostjantynivka, le forze armate russe stanno avanzando a nord di Poltavka.

Sul fronte Pokrovs’k, nell’area del saliente di Dobropillya, le forze russe stanno conducendo operazioni d’assalto in direzione di Shakhove e Sofiivka da Poltavka e in direzione di Volodymyrivka.

Sul fronte di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok ha sfondato un saliente profondo 7 chilometri in direzione di Verbove e sta espandendo la penetrazione alla sua base vicino a Berezove.

Sul fronte di Zaporižžja, continuano i combattimenti nei pressi di Stepnohirs’k. Le unità delle forze aviotrasportate russe stanno conducendo operazioni d’assalto in piccoli gruppi, mentre le forze armate ucraine stanno cercando di mantenere le loro posizioni difensive con droni e artiglieria, con occasionali attacchi aerei nemici.

In direzione di Cherson, le forze armate russe continuano a bloccare tutti gli aspetti logistici sull’isola di Korabel, prendendo il controllo del fuoco sui resti del ponte ferroviario (il ponte stradale era stato colpito in precedenza) e sulle chiatte erette dalle forze armate ucraine come pontoni.

Graziella Giangiulio

