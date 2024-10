UKRAINERUSSIAWAR. I russi sfondano a Časiv Jar e avanzano in Ucraina per 829 km2. 523 km2 in mano a Kiev nell’area di Kursk

Il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel ha affermato che la comparsa dei soldati dell’Esercito popolare nordcoreano in Ucraina è un segno della “disperazione di Putin”. La Corea del Nord alle Nazioni Unite ha smentito la presunta di militari nordcoreani sul fronte russo. La Corea del Sud potrebbe inviare ufficiali militari e dell’intelligence in Ucraina in risposta all’invio dei suoi combattenti da parte della Corea del Nord in Russia, fonte Newsweek. L’esercito sudcoreano in Ucraina interrogherà e aiuterà con la traduzione se le forze armate ucraine prenderanno prigionieri i nordcoreani. Condivideranno anche la loro conoscenza delle tattiche e delle operazioni militari nordcoreane con gli ucraini.

Il Parlamento europeo ha sostenuto la proposta della Commissione europea di un prestito a Kiev di 35 miliardi di euro con rimborso con i proventi dei beni russi congelati. Il prestito sarà disponibile entro la fine del 2024, i pagamenti verranno effettuati entro la fine del 2025.

Dalla Spagna, El Pais, afferma che Putin non si siederà al tavolo delle trattative poiché continua ad avanzare nel Donbass e in altre aree. L’esercito britannico ha riferito della morte del caporale Christopher Gill, istruttore delle truppe ucraine. È stato riferito ufficiosamente che è stato ucciso in Ucraina. La Gran Bretagna concede all’Ucraina un prestito di quasi 3 miliardi di dollari per l’acquisto di armi, riferisce il servizio stampa del governo britannico. Il prestito sarà garantito dai profitti derivanti dai beni russi congelati. Questo è il contributo di Londra al prestito totale di 50 miliardi di dollari promesso dal G7.

Il presidente dell’Ucraina vuole un invito alla NATO entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e rifiuta di discutere di ottenere l’adesione in cambio di territori occupati. “Non discutiamo di questo. Ma penso che questa copertura dei media non sia casuale. Apparentemente, alcuni partner potrebbero avere tali pensieri. Pertanto, non mi comunicano direttamente questo problema, ma attraverso i media, ovviamente, ne controllano la portata. Penso che tutto qui dipenda dalla società ucraina”, ha detto Zelenskyj. Ha anche sottolineato che la cosa più importante per lui è ricevere un invito prima della fine della guerra.

“L’Ucraina non cerca di restituire le armi nucleari, ma deve ricevere un ‘ombrello sicuro’”, dice Zelenskyj. La maggior parte dei paesi della NATO sostiene l’adesione dell’Ucraina, ma la Germania ha qualche dubbio a causa di una possibile reazione della Russia. Presto gli Stati Uniti annunceranno un nuovo pacchetto di aiuti del valore di 800 milioni di dollari, che saranno finalizzati allo sviluppo del complesso militare-industriale ucraino e di armi a lungo raggio”.

Nel frattempo sono riviste ancora una volta al ribasso le stime dei cittadini ucraini. Secondo l’ONU la popolazione dell’Ucraina è diminuita di 10 milioni. In un incontro tra Zelenskyj il ministro per la Difesa Rustem Umerov, Oleksandr Syrsky Comandante delle forze di terra e Anatolij Bargilevich capo di Stato Maggiore ucraino si sono detti: “Operazione Kursk: manteniamo le nostre posizioni e non permettiamo al nemico di espandere la guerra sulla nostra terra”. “Invece della zona cuscinetto sul territorio dell’Ucraina, prevista dai russi, abbiamo creato una zona cuscinetto vicino al nostro confine in territorio russo”. “Un’enfasi particolare è posta sulla ricostituzione del fondo di cambio per l’Ucraina al fine di liberare il nostro popolo dalla prigionia russa. È stato grazie all’operazione Kursk che un numero significativo dei nostri è stato rilasciato”, ha detto Zelenskyj.

Nella lunga giornata del presidente ucraino altre sue dichiarazioni smentiscono il licenziamento del capo della direzione principale dell’intelligence Kyrylo Budanov.

A Kramatorsk è saltata in aria l’auto del capo dell’addestramento al combattimento delle forze armate ucraine: l’autista è in gravi condizioni, a dirlo fonti locali. È stato riferito che ignoti hanno piazzato un ordigno esplosivo sotto un’auto ufficiale, una Mercedes-Benz ML, assicurandosi che esplodesse nel momento in cui l’auto avesse iniziato a muoversi.

“La cooperazione tra Russia e Corea del Nord non è diretta contro gli interessi della sicurezza della Corea del Sud”, ha riferito l’ambasciatore russo a Seul Georgy Zinovyev al governo del Sud Corea. ”Il mondo non durerà nemmeno un decennio se non si trova l’equilibrio geopolitico. In questo caso, l’umanità affronterà una guerra totale fino allo sterminio completo”, ha riferito Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia.

La Polonia ha deciso di chiudere il 22 ottobre il consolato generale russo a Poznan, riferisce il capo del Ministero degli Esteri. “Il 22 ottobre l’ambasciatore tedesco a Mosca è stato convocato al Ministero degli Esteri russo e ha espresso una forte protesta in relazione alla creazione, su iniziativa di Berlino, del quartier generale regionale del comando marittimo della NATO sulla base del quartier generale della la Marina tedesca a Rostock, nella Germania dell’Est.

All’ambasciatore è stato detto che questo passo degli ambienti dirigenti tedeschi era la continuazione del percorso verso una revisione strisciante dei risultati della Seconda guerra mondiale e della militarizzazione del paese. Sussiste una grave violazione dello spirito e della lettera del Trattato di Transazione Finale nei confronti della Germania del 12 settembre 1990 (“Trattato 2+4”), in conformità con quanto disposto dal comma 3 dell’art. 5 di cui ha l’obbligo di impedire lo stazionamento e l’impiego di truppe straniere sul territorio dell’ex RDT. I russi hanno chiesto spiegazioni immediate ed esaurienti a Berlino.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 22 ottobre.

Dall’inizio dell’invasione di Kursk da parte delle forze armate ucraine, le truppe russe hanno occupato 829 km quadrati, e questo è solo sulle direzioni Тorec’k-Pokrovs’k -Kurachove. Tuttavia, le autorità ucraine negano che l’invasione di Kursk abbia influenzato la velocità di avanzata delle forze armate russe nella parte centrale e meridionale della DPR. Attualmente le truppe ucraine detengono 523,3 km quadrati nella regione di Kursk, e continua la controffensiva dell’esercito russo. Le forze russe hanno catturato Kolmakov, nella regione di Kursk e sono anche entrate negli edifici agricoli di Makhnovka.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever riferisce che le forze armate ucraine stanno raccogliendo nuove riserve e contrattaccando con grandi forze. Durante la giornata sono stati respinti 2 contrattacchi nell’area dell’insediamento Zeleny Shlyakh e Obukhovka.

Di notte nella regione di Tula, a seguito di un attacco da parte di un UAV delle forze armate ucraine, i locali della distilleria Efremovsky e la distilleria del villaggio sono stati danneggiati. Distretto di Luzhkovsky Suvorovsky. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero vittime. È stato riferito che i droni ucraini sono stati distrutti nelle regioni di Bryansk e Belgorod. Nella regione di Tambov si è verificata un’esplosione presso l’impresa Biokhim, seguita da un incendio. Secondo le prime informazioni, la causa dell’emergenza potrebbe essere stata l’attacco di un drone. Nella regione di Voronezh, un veicolo aereo senza pilota ucraino è caduto su un’officina di un’impresa industriale.

Nella direzione di Charkiv ci sono pesanti battaglie a Vovčans’k, vicino all’insediamento respinto attacco ucraino.

In direzione Pokrovs’k, combattimenti alla periferia nordorientale di Selydove. La miniera “intitolata a D. S. Korotchenko”, dal cui territorio le truppe russe hanno attaccato Selydove, è passata sotto il controllo delle forze armate russe. Le forze russe hanno preso d’assalto Hirnyk da nord in direzione Kurachove. Poco più a sud, le truppe russe hanno attraversato con successo il fiume Vovča e hanno catturato il 75% di Zoriane.

Le forze russe sono avanzate a nord di Kruhlyakivka, entrando in direzione Kolisnykivka – Kupjans’k. Le forze ucraine si sono ritirate a nord del fiume Pishchane, consentendo alle truppe russe di controllare il 50% di Kolisnykivka.

Secondo altro account in direzione di Kupjans’k, l’esercito russo sta aumentando la pressione a ovest di Sen’kove nell’area boschiva in direzione della periferia nordoccidentale di Petropavlivka. A Kruhlyakivka continuano i combattimenti, la sporgenza nella difesa ucraina vicino al fiume Oskol si allarga. Ancora più a sud, le truppe russe avanzano verso ovest da Andriivka alla periferia orientale di Vysoke, formando un altro cuneo che, tenendo conto del terreno e della conquista delle alture dominanti, solleva preoccupazioni tra le forze armate ucraine riguardo ad un’ulteriore avanzata verso Borova. Sempre da Vysoke le forze armate russe hanno attaccato verso la vicina Pervomajs’kij.

“Mancano 7-8 km a Kostjantynivka: l’esercito russo ha sfondato le difese vicino a Časiv Jar”, afferma il deputato del consiglio comunale di Druzhkovsky Dovbnya. Secondo lui ogni giorno passa a suon di cannonate. Rileva il significativo vantaggio delle forze armate russe nel numero di proiettili e colpi. Le truppe russe sono riuscite ad attraversare il canale Seversky Donets-Donbass, approfittando delle condizioni meteorologiche.

Le truppe russe hanno preso il controllo dell’insediamento di Novosadove nella DPR, riferisce il Ministero della Difesa russo.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/