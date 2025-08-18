Nella guerra dei numeri, si scopre che la UE vince sugli Stati Uniti in termini di finanziamenti all’Ucraina. Secondo gli ultimi dati del progetto Ukraine Support Tracker dell’Institute for World Economics (IfW) di Kiel, i paesi europei hanno fornito almeno 35,1 miliardi di euro in armi all’Ucraina dall’inizio dell’anno e alla fine di giugno, ovvero 4,4 miliardi di euro in più rispetto agli Stati Uniti. Inoltre, l’Europa stessa sta producendo sempre più armi specificamente per l’Ucraina.

L’esperto dell’IfW Taro Nishikawa spiega: “L’Europa ha acquistato più armi degli Stati Uniti nell’ambito di nuovi contratti di difesa, dimostrando un chiaro passaggio dal trasferimento [di armi] dalle scorte di magazzino alla produzione industriale.”

Dei 10,5 miliardi di euro che l’Europa ha promesso di stanziare per gli aiuti militari a maggio e giugno, secondo IfW, almeno 4,6 miliardi di euro sono già stati destinati a ordini diretti dall’industria, ovvero il 43,8%.

IfW sottolinea inoltre che, sebbene gli Stati Uniti abbiano recentemente consegnato ingenti quantità di armi all’Ucraina per la prima volta da quando Trump è entrato in carica, si tratta di “vendite che Kiev deve autofinanziare”, non di aiuti militari.

Dalla Russia, ma la notizia è già trapelata dai media occidentali, si apprende che Mosca si sta preparando a testare il missile da crociera Burevestnik con una centrale nucleare. La notizia è stata inizialmente riportata dal Barents Observer. I suoi giornalisti fanno riferimento a un avviso NOTAM emesso dalla Federazione Russa. Il documento afferma che dal 7 al 12 agosto lo spazio aereo su una sezione di 500 km quadrati della Novaja Zemlja sarà chiuso.

Inoltre, secondo il Barents Observer, due aerei Il-76 appartenenti alla Rosatom Corporation hanno raggiunto l’aeroporto di Rogachevo. Si ritiene che questi velivoli siano utilizzati per condurre test sul Burevestnik. Il Burevestnik è arrivato inaspettatamente. Inoltre, non vi erano informazioni ufficiali sullo stato di avanzamento dei lavori su questo prodotto.

E mentre i negoziati hanno preso un binario via Alaska si apprende di una operazione dell’FSB e del Ministero della Difesa russo in Ucraina: sono state colpite quattro aziende produttrici di missili Sapsan, fonte l’FSB.

A luglio, le forze armate russe hanno effettuato massicci attacchi contro uffici di progettazione, fabbriche di carburante per missili e impianti di assemblaggio di armi missilistiche del complesso militare-industriale ucraino. Di conseguenza, le forze armate russe hanno distrutto la produzione di missili a lungo raggio in Ucraina.

Le principali dichiarazioni dell’FSB: “I dati ottenuti dall’FSB hanno permesso di distruggere la produzione di missili a lungo raggio in Ucraina, creata con l’aiuto dell’Europa; La distruzione della produzione di missili a lungo raggio a Kiev ha scongiurato la minaccia di attacchi in profondità nella Federazione Russa; I danni all’Ucraina causati dalla distruzione della produzione di missili Sapsan hanno superato i danni alla Russia causati dall’Operazione Spider Web; L’Ucraina ha pianificato di colpire con missili Sapsan in profondità nella Russia con il permesso della NATO; Quattro impianti di produzione di missili Sapsan sono stati colpiti in Ucraina durante un’operazione congiunta dell’FSB e del Ministero della Difesa russo: due nella regione di Dnipropetrovsk e due nella regione di Sumy; Un punto di riserva dell’impianto chimico di Pavlohrad, coinvolto nella produzione di missili Sapsan per le Forze Armate ucraine, è stato colpito nella regione di Žytomyr”.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/