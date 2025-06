Il Regno Unito ha iniziato a rifiutare l’asilo agli ucraini, spiegando che possono tornare in regioni più sicure del Paese, fonte The Guardian. Il vertice UE non è riuscito ad adottare una dichiarazione a sostegno dell’Ucraina. L’Ungheria ha bloccato la decisione del vertice UE di avviare i negoziati sull’ammissione dell’Ucraina. Non è passato nemmeno il 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia durante il vertice del 26 giugno a Bruxelles, ha dichiarato il capo del Consiglio europeo Antonio Costa in una conferenza stampa al termine dell’incontro. Come riportato dalla pubblicazione Index l’adozione del 18° pacchetto di sanzioni è stata bloccata dalla Slovacchia, rappresentata dal primo Ministro Robert Fico, che ha imposto il diritto di veto.

Secondo fonti francesi la Russia ha preso il controllo del secondo dei quattro giacimenti di litio ucraini. Si trova a Shevchenko, nella regione di Donetsk, ed è considerata la più promettente in Ucraina.

L’Estonia si è detta pronta ad accogliere gli aerei degli alleati della NATO con armi nucleari a bordo, ha dichiarato il capo del Ministero della Difesa della repubblica, Pevkur. In risposta il portavoce del Cremlino, Dimtrj Peskov, ha detto: “L’intenzione dell’Estonia di ospitare aerei NATO in grado di trasportare armi nucleari rappresenta un pericolo immediato per Mosca”.

“Per una pace vera e duratura”, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto all’UE di abbassare il prezzo del petrolio russo a 30 dollari “I fatti sono evidenti: affinché la propensione alla guerra della Russia diminuisca, i suoi profitti petroliferi devono diminuire. Pertanto, vi prego di sostenere ulteriori misure per abbassare il tetto massimo del prezzo del petrolio russo. Un tetto massimo di 45 dollari può contribuire ad avvicinare la pace. Ma per una pace vera e duratura, è necessario fissare il prezzo a 30 dollari al barile” Zelensky ha osservato che le sanzioni rimangono uno degli strumenti più efficaci per limitare “l’aggressione russa”.

In Ucraina il 75% del bilancio annuale dell’Ucraina è stato speso nel primo trimestre per il settore della sicurezza e della difesa, da qui il “buco” nel bilancio, afferma la parlamentare Nina Yuzhanina. Secondo la parlamentare, la ragione di questo deficit è stata la mancanza di supporto armato da parte dei partner dell’Ucraina nel primo trimestre del 2025.

“Dopo le questioni umanitarie”, l’Ucraina prevede di passare al tema dell’incontro dei leader, ha detto il Ministro della Difesa Umerov sui negoziati con la Russia: “Ulteriori chiarimenti sull’avanzamento dei negoziati, nonché sul formato per il loro proseguimento, saranno forniti a breve. L’Ucraina si aspetta un dialogo sostanziale.” Altre dichiarazioni del Ministro della Difesa: “La questione dell’abbassamento dell’età di mobilitazione non viene presa in considerazione. Le unità composte da soldati a contratto di età compresa tra 18 e 24 anni dimostrano un’elevata efficienza”. “Ad oggi, oltre il 50% del volume di fortificazioni previsto per quest’anno è stato completato. Inoltre, il Ministero della Difesa ha introdotto un nuovo modello di fortificazioni: roccaforti compatte con protezione obbligatoria dai droni. Le fortificazioni sono adattate alle specificità di ciascuna direzione”. “La RPDC ha già inviato circa 11.000 “militari d’élite” in guerra contro l’Ucraina. Sono stati selezionati tra i circa 50.000 “reparti di riserva” del regime di Kim Jong-un. Queste unità avrebbero già subito perdite significative”. Ha chiosato Umerov.

Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev ha dichiarato di considerare quanto accaduto nella regione di Kursk una tragedia personale, dato che ha radici in quella regione. Le Forze Armate russe non daranno alle Forze Armate ucraine alcun motivo per comparire di nuovo nella regione di Kursk, ha aggiunto Medvedev in un’intervista alla TASS. Anton Siluanov ministro per le Finanze a RT ha dichiarato: “Non c’è recessione in Russia, c’è un raffreddamento pianificato dell’economia “.

Anche il presidente della Federazione Russa ha parlato di economi, sanzioni e beni congelati da Minsk: “In caso di “furto” da parte dell’Occidente delle riserve russe di oro e valuta estera, la regionalizzazione dei sistemi di pagamento diventerà irreversibile, il che sarà vantaggioso per l’economia globale”. ”Dicono costantemente che ci ruberanno i soldi. Ma una volta che ciò accadrà, il movimento verso la regionalizzazione dei sistemi di pagamento accelererà e diventerà senza dubbio irreversibile. E questo è, in generale, un bene per l’economia globale. Forse vale la pena pagarlo”. In seguito, Putin ha aggiunto, “da avvocato”, che “il furto è il furto segreto della proprietà altrui, qui sarà un furto palese, ovvero una rapina”.

Le decisioni sulla riduzione dell’elenco delle importazioni parallele saranno prese in base alla saturazione del mercato con prodotti nazionali o analoghi provenienti da paesi amici. Al momento non si parla di vietare tale meccanismo, ha riferito l’ufficio stampa del Ministero dell’Industria e del Commercio russo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornataalle ore 15:30 del 27 giugno. Nella notte, le forze armate russe hanno utilizzato un numero di Geran superiore al solito per distruggere obiettivi ucraini dietro le linee ucraine. Inoltre, due Kinzhal ipersonici sono stati avvistati a Starokostjantyniv. Esplosioni sono state udite nelle regioni di Žytomyr, Kiev, Chmel’nyc’kyj, Čerkasy, Dnipropetovs’k, Kropyvnyc’kyj, Zaporižžja, Sumy, Mykolaïv e Poltava.

Entro mezzanotte del 26 giugno, il Ministero della Difesa russo ha segnalato la distruzione di droni ucraini in Crimea e nelle regioni del Mar Nero, Kursk e Bryansk. A Bryansk, tre civili sono rimasti feriti a seguito di un attacco di droni.

Nel tratto di confine di Kursk, gli ucraini hanno tentato di sfondare una sola volta (senza successo) nell’area del villaggio di Novyi Put’, sebbene in precedenza avesse inviato rinforzi. A quanto pare, stanno effettuando la rotazione delle unità ormai logore e conducendo ricognizioni. A seguito della caduta di frammenti di un drone, tre edifici annessi hanno preso fuoco nel villaggio di Voroshnevo, nella regione di Kursk. Il corrispondente cinese dell’emittente televisiva Phoenix, Lu Yuguang, è rimasto ferito nella regione di Korenevsky a seguito di un attacco di drone.

In direzione di Sumy, il Gruppo di Forze Nord russo riferisce: “tredici contrattacchi falliti da parte delle forze armate ucraine” lanciati in direzione di Andriivka, Yablunivka, Novomykolaivka, quattro ad Aleksiivka, tre a Yunakivka e nell’area del villaggio di Sadki. “Le truppe russe continuano ad assaltare la stessa Yunakivka, respingendo le contromisure ucraine. Le forze aerospaziali russe stanno bombardando la zona con i FAB. Sono in corso combattimenti”. ScRivono nella social sfera russa.

Dalla direzione di Kostjantynivka, le risorse ucraine segnalano assalto russo all’area del cumulo di rifiuti a nord-ovest del bacino di dinamite. Ci sono anche segnalazioni di un’avanzata a nord di Yablunivka e di un assalto al villaggio stesso.

In direzione di Donetsk Sud, il Gruppo di Forze “Est” ha preso lo stesso insediamento di Shevchenko, con riserve di litio rare nella zona. I gruppi d’assalto si sono avvicinati a Zirka da est. Le difese ucraine vicino a Vuhledar iniziano a sgretolarsi – Risorse ucraine

Sul fronte di Zaporižžja, le principali risorse ucraine hanno segnalato l’avanzata delle forze armate russe nella parte sud-orientale di Kamenskoye e più a sud lungo le fasce forestali. Tuttavia, tali informazioni potrebbero essere correlate all’abbandono delle posizioni da parte ucraina sotto i colpi dei droni russi e dei FAB. Ci vorrà del tempo per chiarire la situazione.

La regione di Cherson segnala incendi mirati di foreste da parte ucriana: la loro area supera i 600 ettari. Gli attacchi nhanno colpito Kachovka, Nova Mayachka, Nova Kachovka, Lazurne, Rabochy, Tavriiske e Chornyanka.

Graziella Giangiulio

