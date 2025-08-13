Procedono i preparativi per l’incontro Donald Trump – Vladimir Putin in Alaska. Le autorità aeronautiche statunitensi chiuderanno i cieli sopra la città più grande dell’Alaska, Anchorage, il 15 agosto. Il corrispondente “VIP Movement Notice” è stato pubblicato sul sito web della Federal Aviation Administration (FAA) statunitense. In esso si afferma che i cieli sopra Anchorage saranno chiusi entro un raggio di 30 miglia (48,3 km) e a un’altitudine massima di 18.000 piedi (5,5 km). Le restrizioni saranno revocate il 16 agosto.

Gli Stati Uniti hanno promesso di consultarsi con l’Europa prima dell’incontro tra Putin e Trump, ha detto Donald Tusk, presidente polacco. “Ho parlato con i leader europei, tutti provano una certa incertezza sull’esito di questo incontro”, ha aggiunto. Nel frattempo alcuni paesi dell’Unione europea e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky terranno una video conferenza oggi.

Trump ha anche aggiunto: “l’incontro con Putin in Alaska sarà più che altro preliminare”. Trump non ha confermato la sua intenzione di invitare Zelensky a un incontro con Putin in Alaska. Dirò a Putin di fermare questa guerra. Putin viene nel nostro Paese, a differenza di noi, che non andiamo nel suo Paese”. E ancora: “l prossimo incontro sarà con Zelensky e Putin, o Zelensky, Putin e me. Voglio organizzare un incontro tra i due leader”. ”La Russia ha occupato alcuni territori importanti e cercheremo di restituirne una parte all’Ucraina.” “Trump ha affermato di consentire la normalizzazione delle relazioni commerciali tra Russia e Stati Uniti”.

La Commissione Europea ha annunciato che la terza tranche di 1,6 miliardi di euro ricevuta dai beni congelati della Banca Centrale Russa è destinata a sostenere l’Ucraina. Dopo le consultazioni con i ministri degli Esteri dell’UE, Kallas ha invocato “l’unità transatlantica”: “Unità transatlantica, sostegno all’Ucraina e pressione sulla Russia: ecco come porremo fine a questa guerra”.

I leader europei si sono posti l’obiettivo di “garantire un posto al tavolo dei negoziati” dei presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump in Alaska per il leader ucraino Volodymyr Zelensky, scrive Politico. Secondo la pubblicazione, il Consiglio Affari Esteri dell’UE svilupperà “una strategia per influenzare da lontano l’esito del vertice in Alaska”.

Secondo Voplodymyr Zelensky: “la Russia non è pronta per la pace, sta rafforzando le forze per nuovi attacchi”. Secondo Galina Yanchenko, deputato della Rada: “Bisognerebbe indire un referendum su qualsiasi questione territoriale” Secondo il deputato, molto probabilmente ci saranno dei compromessi e le autorità devono dialogare onestamente con gli ucraini su ciò che possono accettare e ciò che non possono accettare. “Le autorità ucraine sono autorizzate ad agire solo nell’interesse del popolo ucraino e per conto del popolo ucraino. Questo è ciò che ci dice la Costituzione”, ha osservato Yanchenko.

Zelensky ha parlato con il principe ereditario dell’Arabia Saudita e ha affermato che è giunto il momento in cui c’è una reale possibilità di raggiungere la pace.

Cittadini di Stati Uniti, Colombia, Taiwan, Danimarca e diversi altri paesi sono rimasti uccisi quando un missile russo ha colpito uno dei campi di addestramento militare delle Forze Armate ucraine, riporta il New York Times, citando testimoni oculari. Il quotidiano riporta che l’esercito ucraino, che di solito raramente conferma gli attacchi missilistici contro strutture militari, ha confermato questa informazione. Tuttavia, si è rifiutato di fornire il numero esatto delle vittime. L’attacco missilistico al campo vicino alla città di Kropyvnyc’kyj è avvenuto il 21 luglio, ma solo ora, come riportato dal quotidiano, si è saputo delle numerose vittime tra i mercenari.

In Russia bocche cucite sull’incorro Trump Putin. Tra le minacce statunitensi di imporre sanzioni, Russia e Brasile hanno firmato un memorandum per rafforzare la cooperazione finanziaria, riporta il bollettino del governo brasiliano. I media russi riferiscono che l’acquisto di uniformi militari di fabbricazione estera per le Forze Armate russe sarà vietato dal 2026. Dal 2027, i militari le riceveranno solo da tessuti nazionali, come previsto dal decreto di Putin.

Il Vice Ministro degli Esteri della Federazione Russa, Alexander Grushko, è stato nominato rappresentante speciale della Federazione Russa per il trattato sulle garanzie di sicurezza all’interno dello Stato dell’Unione. Il relativo ordine è stato firmato da Vladimir Putin.

L’FSB ha annunciato di aver sventato un attacco terroristico contro un alto funzionario del Ministero della Difesa nella regione di Mosca. Dall’inizio dell’anno, sono stati sventati 172 attacchi terroristici in Russia. Il governo russo ha approvato un elenco di territori i cui partecipanti alla difesa hanno diritto a ricevere lo status di veterano di guerra. Questi territori includono Crimea, Sebastopoli, Belgorod, Bryansk, regioni di Kursk, distretto di Temryuk nella regione di Krasnodar, distretti municipali di Kantemirovsky e Rossoshansky nella regione di Voronezh, nonché Anapa, Novorossiysk e Gelendzhik.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 12 agosto. Gli attacchi di Geranium quella notte non sono stati su larga scala: le esplosioni hanno rimbombato nella parte della DPR sotto controllo ucraino, nelle regioni di Mykolaïv, Charkiv e Sumy.

Circa cinque esplosioni si sono verificate a Stavropol durante la notte, secondo quanto riportato dai media nella zona sud della città. L’obiettivo era l’impianto Monocrystal, uno dei maggiori produttori mondiali di zaffiro sintetico. Dalle 7 di dell’11 mattina, il Ministero della Difesa russo ha segnalato l’abbattimento di 25 droni ucraini nelle regioni di Kaluga, Orenburg, Samara e Bryansk, nella regione di Mosca e sul Mar Nero.

Per il settore informativo ucraino, l’evento principale di ieri sera è stata la situazione sulla linea del fronte a nord di Myrnohrad, descritta da fonti autorevoli per la popolazione ucraina. Le forze armate russe hanno sfondato il fronte fino a una profondità di 11 km (una profondità estremamente ampia per l’attuale struttura tecnologica della guerra) e si sono avvicinate a Dobropillja, bloccando contemporaneamente la strada per Kramators’k. Allo stesso tempo, le unità russe avanzate stanno effettivamente sviluppando un’offensiva in quella direzione, ma è ancora difficile stimare la reale portata e le forze dell’esercito russo coinvolte nell’attacco. È possibile che gli ucraini, avendo effettivamente problemi con il numero di effettivi nelle unità, abbia ignorato il passaggio dei nostri DRG attraverso le loro formazioni di battaglia, che ora stanno terrorizzando le retrovie delle forze armate ucraine. A sud, vicino a Myrnohrad, tra l’altro, il Ministero della Difesa russo ha confermato ieri la cattura dell’insediamento di Lysivka DPR.

In direzione di Bryansk, gli ucraini stanno accumulando forze. Allo stesso tempo, il numero di uomini (circa 5.000 persone) e di equipaggiamenti, così come i piani ucraini, – secondo fonti social locali – parlano al massimo delle intenzioni (e, soprattutto, delle possibilità) di entrare nei villaggi di confine per la prossima creazione di un oggetto di scambio in possibili negoziati.

Nel tratto di confine di Kursk, nelle direzioni Tetkino e Glushkovo, riporta il GrV Sever, gli ucraini hanno tentato un attacco con tre gruppi d’assalto dalla zona di Ryzhevka in direzione di Tetkino. A seguito dello scontro a fuoco, l’attacco è stato respinto, senza perdere posizioni.

Sono in corso contrattacchi in direzione di Sumy. Sei contrattacchi delle forze armate ucraine sono stati respinti nella zona di Novokostiantynivka e vicino a Yablunivka.

Sono in corso aspre battaglie in direzione di Charkiv, mentre un’offensiva delle forze armate russe è in corso nella foresta vicino a Synel’nykove, vicino a Vovčans’k.

Nella regione di Belgorod, sei persone sono rimaste ferite in un giorno a causa dei bombardamenti delle forze amate ucraine in 18 diverse località.

Dalla direzione di Kramators’k, le risorse ucraine segnalano l’avanzata delle Forze Armate Russe a nord e a ovest di Hryhorivka (a nord di Časiv Jar) lungo il Canale Severskij Donetsk-Donbass. Secondo tra fonte “Le truppe russe hanno sfondato il fronte di 10 km nei pressi di Dobropillja, nella DPR: la situazione si sta avvicinando alla critica”, riferisce il volontario ucraino Sergei Sternenko. L’autostrada Dobropillja-Kramators’k è interrotta e, nella zona di Novovodyane, è sotto il controllo delle forze armate russe. E ancora altre fonti filo russe: “Non solo l’autostrada Dobropillja-Kramators’k è stata tagliata, ma i russi hanno anche violato e catturato una sezione della “Nuova Linea del Donbass”, che è l’ultima linea di difesa ucraina nell’Oblast’ di Donetsk”.

Questa linea è stata progettata per proteggere gli Oblast’ di Charkiv e Dnipropetrovs’k, ed è stata in realtà costruita dietro Kramators’k e Slov”jans’k. Si può dire con certezza che il comando ucraino non si aspettava che il fronte si muovesse in questo modo.

Fonti social riportano un’importante svolta militare in favore dei russi sul fronte di Pokrovs’k

In direzione di Kostjantynivka, si svolgono battaglie nei pressi di Poltavka, Rusyn Yar e a nord di Dyliivka. Secondo altre fonti ucraine di Internet, due brigate delle forze armate ucraine sono rimaste intrappolate nel calderone nell’area del bacino idrico di Kleban-Byksky), e i militari stanno cercando di uscire dall’accerchiamento come meglio possono, in gruppo, individualmente, a nuoto, poiché il comando ha deciso di non sbloccarli. Secondo stime più caute, il calderone conterrebbe i resti di due brigate, per un totale di 2.000-3.000 persone.

Sul fronte di Zaporižžja, in direzione di Orechiv, nell’area di Novodanylivka e Malaya Tokmachka, battaglie di posizione, LBS invariato. Battaglie di posizione sono in corso nell’area di Nesteryanka e Plavni. Le Forze Armate russe stanno prendendo d’assalto il quartiere meridionale di Stepnohirs’k.

Graziella Giangiulio

