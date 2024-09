Il conflitto russo-ucraino ha sempre più l’aspetto di una guerra di logoramento con gli Stati Uniti in piena campagna elettorale e pronti a dire sì a quelle cose “efficaci per la campagna elettorale”. Dall’altra parte i paesi europei e orientali che chiedono di intavolare una discussione per avviare un processo di pace che porterebbe al congelamento del conflitto.

Sulla base dei risultati dei negoziati tra Biden e il Primo Ministro britannico, gli Stati Uniti non sono pronti ad annunciare la revoca delle restrizioni agli attacchi da parte delle forze armate ucraine a lungo termine portare armi in profondità nella Russia, fanno sapere dal Dipartimento di Stato americano.

Dall’inizio delle ostilità l’UE ha fornito all’Ucraina aiuti per 118 miliardi di euro, di cui 43,5 miliardi di euro per esigenze militari, a darne notizia il Vice capo della Commissione europea Dombrovskis

Il primo Ministro ungherese Viktor Orban ritiene che dopo la sua iniziativa di pace sull’Ucraina in Europa sia iniziato un dibattito sulla pace e che sempre più paesi dell’UE stiano pensando di passare “al campo della pace”, inclusa la Germania, come dimostrano le dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz .

“A causa della posizione dei leader dell’UE, l’Europa è diventata bellicosa. Dobbiamo uscire da questa situazione se iniziamo seriamente a parlare del fatto che è ora di uscire dalle trincee e a capirlo; non è la nostra guerra… Non esiste una soluzione al conflitto sul campo di battaglia. Questa idea è stata lanciata dalla nostra missione di pace, quindi abbiamo avviato un enorme dibattito in Europa”, ha detto Orbán alla radio Kossuth.

Secondo il tedesco Bild: “Il piano di Volodymyr Zelenskyj per porre fine alla guerra, che presenterà negli Stati Uniti, prevede il cessate il fuoco in alcuni settori del fronte”. Secondo i tedeschi, la strategia di Kiev prevede sia la richiesta di consentire l’uso di armi occidentali a lungo raggio all’interno della Russia, sia la volontà dell’Ucraina di accettare un cessate il fuoco locale in alcuni settori del fronte. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che considera un problema per le forze armate ucraine lanciare attacchi in profondità nella Federazione Russa e ha assicurato che non lo permetterà.

A smentire le parole della testata Bild che riporta quelle del cancelliere Sholz, il consigliere per le comunicazioni di Volodymyr Zelenskyj, Dmitry Lytvyn, che ha smentito le affermazioni secondo cui il cosiddetto “piano di vittoria” dell’Ucraina, che Kiev intende consegnare ai rappresentanti degli Stati Uniti, conterrebbe una clausola sulla disponibilità delle forze armate ucraine per un cessate il fuoco in alcune sezioni della linea di contatto del combattimento.

“Bild ha diffuso un falso. Bild non ha visto il “Piano della Vittoria” e delle poche persone attualmente coinvolte nella preparazione del “Piano della Vittoria” da parte di Zelenskyj, nessuno ha parlato con Bild”, ha detto Lytvyn in un commento all’Ukrayinska Pravda.

Lytvyn ha inoltre affermato che l’Ucraina continua a opporsi a qualsiasi congelamento del conflitto, e ha ricordato che il “piano della vittoria” deve prima essere presentato agli Stati Uniti, da cui, secondo Lytvyn, dipende “la realizzazione del suo completamento”.

L’Ucraina è contraria a qualsiasi congelamento della guerra fanno sapere dall’Ufficio del Presidente dell’Ucraina.

Nella tarda serata del 17 settembre si apprendere la deputata Mariana Bezuhla, deputata del popolo dell’Ucraina, si dimette. Bezhula è stato un importante critica di Oleksandr Syrskyi, comandante in capo ucraino. Nella giornata del 18 settembre fonti siriane confermano che 250 esperti militari ucraini sono arrivati ​​a Idlib, in Siria, per addestrare i ribelli anti-Assad, molto probabilmente riferendosi all’unità Timur del GUR ucraino.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 18 settembre.

Nella regione di Kursk secondo il ministero per la Difesa russo, “le unità del gruppo di forze Nord hanno continuato a condurre operazioni offensive, durante le quali hanno sconfitto le formazioni della 22a, 4a e 115a meccanizzata, 17a brigata di carri armati, 82a brigata d’assalto aereo e 1a brigata della Guardia Nazionale, nonché la 129a Brigata Territoriale Brigata di difesa delle forze armate ucraine nelle aree degli insediamenti di Lyubimovka, Darino, Nikolo-Daryino, Tolsty Lug e Plekhovo. Nelle ultime 24 ore, le unità del gruppo hanno respinto quattro contrattacchi nemici in direzione degli insediamenti di Bolshaya Obukhovka, Malaya Loknya e Lyubimovka, e hanno anche contrastato i tentativi di attacco nemico in direzione degli insediamenti di Olgovka e Borki”.

Con l’appoggio dell’aviazione dell’esercito e del fuoco dell’artiglieria, sono stati respinti quattro tentativi delle forze armate ucraine di sfondare il confine della Federazione Russa in direzione degli insediamenti di Veseloe e Medvezhye.

Gli attacchi dell’aviazione, il fuoco dell’artiglieria e le azioni delle truppe hanno sconfitto le concentrazioni di militari e attrezzature della 22a, 41a e 115a meccanizzata, 17a carri armati, 80a, 82a e 95a brigata d’assalto aereo e 1004a brigata di sicurezza, nonché della 112a e 129a brigata di difesa territoriale nelle aree degli insediamenti di Guevo, Darino, Kurilovka, Kruglenkoye, Lyubimovka, Mirny, Martynovka, Malaya Loknya, Nikolo-Daryino, Novy Put, Novaya Sorochina, Novoivanovka , Orlovka, Plekhovo, Russkoye Porechnoye, Serdlikovo, Tolsty Lug e Yuzhny.

Le forze aeree e missilistiche operativo-tattiche russe hanno attaccato le aree di assembramento militare ucraino nella regione di Sumy e le riserve della 21a, 22a, 41a e 115a brigata meccanizzata, 82a brigata d’assalto aereo delle forze armate ucraine, 1a brigata della Guardia nazionale, nonché 103a, 106a, 107a e 129a brigata di difesa territoriale delle forze armate ucraine nelle aree di Belovody, Glukhov, Kondratovka, Katerynovka, Malushino, Mogritsa, Mazevka, Novoivanovka, Obody, Pavlovka, Rechki, Rudnevo, Sumy, Stepnoe, Shalygino, Khoten e Yunakovka.

Di notte, le formazioni ucraine hanno lanciato un massiccio attacco UAV su vari obiettivi sul territorio russo. La difesa aerea operava nelle regioni di Bryansk, Kursk, Oryol e Smolensk. Uno degli obiettivi era l’arsenale nella città di Toropets, nella regione di Tver. Gli ucraini potrebbero aver colpito un magazzino per lo stoccaggio dei missili.

Le forze russe hanno catturato un’area di 6,2 kmq, avanzando verso la direzione Terni-Liman.

Le forze russe hanno chiuso la sacca di resistenza ucraina tra Pishchane e Kyslivka – direzione Kupjans’k. Una sconfitta importante per le truppe ucraine in questo settore, poiché le forze russe hanno catturato entrambe le linee di trincea a nord di Pishchane, prendendo un’area di 16,6 kmq.

Le forze russe dal 18 di settembre controllano la direzione Ukraïns’k-Kurachove. Fonti ucraine confermano il ritiro dalla città verso le loro fortificazioni appena a ovest.

Altre fonti ucraine riportano che riprese di un UAV ucraino confermano la presenza russa al centro di Zhelanne Pershe, 48.07826, 37.42594. Le forze ucraine hanno catturato l’impianto di aggregazione in direzione Volchans’k-Volchans’k-Charkiv. I combattimenti per l’unico impianto in città sono durati 3 mesi. Ma difficilmente riusciranno a tenerne il controllo.

Graziella Giangiulio

