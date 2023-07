Stando ai media mainstream, la Russia ha bloccato tutti i porti del paese dopo essersi ritirata dall’accordo sul grano. Lo ha denunciato a Le Monde Natalya Gumenyuk, rappresentante del Comando operativo “Sud” delle forze armate dell’Ucraina. Secondo Gumenyuk, tra due o tre mesi l’Ucraina potrebbe non avere più porti: «L’esercito russo ha anche reintrodotto il blocco dei porti ucraini dopo che l’accordo sul grano è stato abbandonato», ha detto.

Fonti tradizionali britanniche riportano che l’intelligence militare britannica è convinta che la Russia intende avviare un blocco dell’Ucraina nel Mar Nero. Secondo i britannici, la nave da pattugliamento “Sergey Kotov” si è recata nella parte meridionale del Mar Nero per controllare la rotta marittima tra il Bosforo e Odessa. L’intelligence di Londra ritiene che la nave farà parte della task force per intercettare le navi commerciali dirette in Ucraina.

E sempre dal Regno Unito arrivano notizie sull’addestramento britannico dei sommozzatori e guastatori ucraini.

I sommozzatori e gli sminatori della Marina britannica hanno iniziato l’addestramento del personale militare ucraino sugli ordigni esplosivi sottomarini. L’addestramento è organizzato in Scozia e mira ufficialmente a “garantire la sicurezza dei cittadini ucraini e delle navi commerciali dopo la fine del conflitto”.

È ospitato dai marinai della Delta Diving Unit 1 con istruttori di altri paesi della NATO, tra cui Stati Uniti, Francia, Belgio e Georgia.

I moduli di addestramento coprono un’ampia gamma di operazioni, dallo sgombero di rotte marittime in acque profonde alla messa in sicurezza di acque poco profonde e spiagge per incursioni e sbarco. Particolare attenzione è rivolta alla neutralizzazione delle minacce nei porti, negli ormeggi e in altre strutture infrastrutturali.

Per l’addestramento del personale militare ucraino vengono utilizzati veicoli subacquei senza equipaggio, dotati di speciali sensori che consentono agli operatori di identificare con maggiore precisione la minaccia. Dopo aver rilevato un oggetto pericoloso, i subacquei iniziano a neutralizzarlo.

Quest’oggi il presidente russo Vladimir Putin è intervenuto al form Russia Africa e ha promesso di fornire grano gratuitamente ai paesi africani bisognosi, oltre che a rifornirli di greggio. Ha anche lanciato la proposta della costruzione di una zona industriale russa lungo il Canale di Suez.

Cominciamo ora a dare una occhiata alle diverse direttrici del fronte partendo dai punti salienti del 26 luglio.

Le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco missilistico su strutture militari sul territorio dell’Ucraina. Secondo i dati preliminari, uno degli obiettivi colpiti era il luogo in cui erano basati i bombardieri Su-24M equipaggiati con missili Storm Shadow a Starokostyantyniv. Inoltre, l’aviazione russa ha attaccato con successo l’infrastruttura militare ucraina sull’isola di Zmiinyi. L’attacco è stato effettuato con bombe FAB-500 a caduta libera dotate di moduli di correzione e pianificazione.

In direzione Starobil’s’k, le truppe russe hanno continuato ad avanzare lungo praticamente tutta la linea del fronte. A seguito di un assalto, il villaggio di Serhiivka è stato preso e i russi si sono mossi verso Novojehorivka e Nadiya.

L’offensiva continua nella foresta di Serebryans’kyy, dove unità d’assalto combinate hanno occupato diverse roccaforti ucraine.

Da canto loro gli ucraini hanno condotto diversi contrattacchi ma non sono stati in grado di riprendere le posizioni perse.

Una situazione difficile si sta sviluppando dal 26 luglio sul fianco meridionale del settore Bakhmut, dove le unità russe mantengono la difesa a Klishchiivka e Andreevka.

Nel settore Vremivka, gli ucraini hanno tentando di riattaccare, cercando di sfondare le difese russe. Pesanti combattimenti si sono svolti vicino a Urozhaine, dove gli ucraini hanno lanciato all’attacco carri armati e veicoli corazzati.

Maggiore attività nella direzione di Zaporizhzhia, dove Kiev ha lanciato nella battaglia fino a due dozzine di carri armati.

Tutti gli attacchi nell’area di Mala Tokmachka e Robotyne sono stati respinti dai russi.

Il 27 luglio, le forze armate ucraine hanno nuovamente lanciato massicci attacchi a Donetsk e dintorni, distruggendo parzialmente diversi edifici residenziali: sette civili feriti. Danni anche al gasdotto e alle linee elettriche di via Sacco e Vanzetti nel quartiere Kievsky della città.

Area di Kherson. Le forze armate ucraine continuano a bombardare le infrastrutture sulla riva sinistra del Dnepr nella regione di Kherson. Gli ucraini hanno sparato almeno 30 proiettili nell’area residenziale di Novaya Kakhovka, Peschanovka, Aleshek, Kakhovka e Proletarka, non ci sarebbero vittime.

Regione di Belgorod. Sotto attacco il villaggio di Krasnoye nel distretto di Shebekinsky. Danneggiati i campi mentre i contadini erano al lavoro.

Inoltre, i residenti locali hanno anche riferito di bombardamenti di Wet Orlovka, Terezovka, Spodaryushino e sulla fattoria Pankov: non ci sono state segnalazioni di vittime o danni.

Sul Mar Nero, l’FSB ha impedito un tentativo di sabotaggio su una nave con missili ad alta precisione nel Mar Nero. Gli agenti hanno arrestato un agente dell’intelligence ucraina che aveva due ordigni esplosivi improvvisati del peso di circa un chilogrammo in equivalente TNT.

Direzione Vremyevsky. Vicino a Staromayorsky, i gruppi ucraini d’assalto combinati hanno attaccato le posizioni delle forze armate russe nel villaggio. A seguito di pesanti combattimenti, le forze armate ucraine hanno occupato le alture adiacenti e sono entrate nella periferia settentrionale e nord-occidentale dell’insediamento.

Le unità russe hanno condotto un contrattacco dalla parte sud-orientale con il supporto dell’artiglieria. Il risultato è stato l’annullamento all’intera area: non è rimasto praticamente nulla dello stesso Staromayorsky e il villaggio stesso è stato raso al suolo. Gli artiglieri e l’aviazione delle forze armate russa negli ultimi giorni e di notte hanno distrutto diversi veicoli corazzati nemici a nord-ovest e a nord dell’insediamento.

Inoltre, distaccamenti dei Marines della Marina ucraina hanno tentato di sfondare a Urozhay, ma senza successo.

Direzione Orekhovsky. Di notte, le forze armate ucraine hanno trasferito riserve della 47a brigata nelle vicinanze di Orekhov e Novodanilovka, e al mattino a sud, nello sbarco a nord di Rabotino, il comando ucraino ha iniziato a concentrare gruppi d’assalto su carri armati e altri veicoli blindati.

Intorno alle 6 del mattino, un gruppo di fanteria del 33 ° Ombr delle forze armate ucraine ha cercato di stabilirsi nella fascia forestale a nord-est di Rabotino per sfondare nel villaggio, ma l’attacco è stato respinto.

Finora non ci sono stati scontri attivi, ma le forze armate ucraine continuano ad accumulare risorse a nord di Rabotino. I mezzi di controllo obiettivo hanno rilevato la presenza di carri armati Leopard, veicoli da combattimento di fanteria Bradley e veicoli corazzati da combattimento Kozak.

Al momento questi raggruppamenti vengono colpiti dall’artiglieria russa dai droni Lancet.

Direzione Bakhmut. Situazione difficile segnalata a sud di Bakhmut. Le forze armate ucraine hanno scelto quest’area come una delle principali direzioni di attacco.

L’intensità delle battaglie è molto alta. L’artiglieria è costantemente al lavoro, sia russa che ucraina. Le forze ucraine stanno usando, principalmente, munizioni a grappolo, avendo un piccolo vantaggio.

I distaccamenti delle forze armate ucraine stanno cercando di entrare a Kleshcheevka e prendere piede alla periferia. Allo stesso tempo, le foreste nelle vicinanze del villaggio sono letteralmente disseminate di vittime, si combatte per ogni metro.

Anche per Andreevka sono in corso pesanti battaglie. Ma, anche quando si ritirano dalle posizioni, i russi contrastano poco dopo.

Kurdyumovka è sotto il controllo russo. Anche l’artiglieria ucraina è al lavoro costantemente qui e gruppi mobili cercano di penetrare nel villaggio due o tre volte al giorno. Segnalati in quest’area polacchi, e vicino a Kurdyumovka anche mercenari francesi.

