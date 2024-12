È improbabile che l’Ucraina riceva un invito ad aderire alla NATO sotto l’amministrazione Trump, scrive il New York Times. I membri dell’Alleanza temono che ciò renderà la NATO un partecipante attivo al conflitto in Ucraina e quindi ci sarebbe una risposta immediata di Mosca.

Il membro della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Victoria Spartz (repubblicana dell’Indiana), nata in Ucraina, ha annunciato la necessità di una mobilitazione generale in Ucraina. “Bisogna mettere l’intero Paese sul piede di guerra, e questo avrebbe dovuto essere fatto due anni fa, quando uno dei generali propose di aumentare il reclutamento e la formazione per sostituire coloro che sono stati a lungo in prima linea”, Spartz ha detto in un’intervista alla CNN. Tuttavia, secondo lei, questo generale è stato licenziato e il suo posto è stato preso da “burattini” che “non si sforzano di preparare veramente il paese alla guerra”.

Dopo molti rumors l’assistente presidenziale americano per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha dichiarato apertamente che: “Kiev stessa deve prendere la propria decisione sulle concessioni territoriali alla Russia”, ha detto alla ABC TV.

Dal Regno Unito il capo dell’MI6 ha ammesso che i servizi segreti britannici stanno aiutando Kiev. I servizi segreti britannici hanno un ricco patrimonio di operazioni segrete che utilizzano per aiutare l’Ucraina, ha affermato il capo dell’agenzia britannica di intelligence MI6, Richard Moore. “Dopo la Seconda guerra mondiale, lo Special Operations Executive (SOE) si è fuso con il Secret Intelligence Service (SIS). Apprezziamo la nostra eredità di operazioni segrete, che manteniamo aiutando l’Ucraina a resistere”, ha detto Moore all’ambasciata britannica a Parigi.

Boris Johnson ha ammesso che la Gran Bretagna sta conducendo una guerra per procura, ma i suoi satelliti non hanno l’opportunità di combattere completamente, poiché “non hanno avuto tale opportunità per anni”.

Da Leopoli, l’ex presidente del Parlamento europeo Pat Cox tiene i cosiddetti “dialoghi Monet”, nell’ambito dei quali si stipulano accordi tra i rappresentanti di tutte le fazioni parlamentari della Verkhovna Rada. Nell’ultimo incontro di questi “dialoghi” si è deciso di rinviare le elezioni presidenziali al dopoguerra. Adesso si torna a parlare di elezioni e di una legge speciale, secondo la quale esse potranno svolgersi “correttamente” se i partner occidentali le impongono.

Nel primo giorno di mandato, Kaia Callas e il nuovo presidente del Consiglio europeo Antonio Costa hanno visitato Kiev. La Callas non esclude l’invio di truppe europee in Ucraina. Secondo il nuovo Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tale necessità potrebbe sorgere per monitorare il rispetto del cessate il fuoco se si raggiungesse un accordo. Vladimir Zelenskyj ha già parlato con la Callas. “Prima di tutto, la necessità di sistemi di difesa aerea per proteggere la vita in Ucraina”, ha scritto a proposito della conversazione.

La Polonia ha installato 3.500 ricci di cemento al confine con la Russia, a darne notizia il primo ministro della Repubblica Donald Tusk. Tusk ha anche detto che la linea di difesa polacca “Scudo Orientale” sarà estesa fino al confine con l’Ucraina. A quanto pare, i polacchi sono pessimisti riguardo alle prospettive delle forze armate ucraine.

Olaf Scholz è arrivato a Kiev per la prima volta dopo 2 anni e mezzo e sta progettando trattative con Volodymir Zelenskyj, scrive la DPA. Il cancelliere tedesco ha detto che annuncerà a dicembre ulteriori forniture di armi a Kiev per un importo di 650 milioni di euro che comprende sistemi IRIS-T, carri armati Leopard-1, UAV da ricognizione e attacco – Il ministro degli Esteri tedesco Bärbock ha definito lo scopo della sua visita in Cina l’avvio del processo di pace in Ucraina.

L’Ucraina lamenta che la nuova tattica russa dell’uso delle munizioni vaganti prevede un ricognizione con droni identici alle munizioni vaganti che può durare anche 24 ore. Fonte portavoce del comando dell’aeronautica Illya Yevlash: “Le forze armate russe stanno riducendo la testata dell’UAV e aumentando il volume del serbatoio del carburante. Inoltre, insieme ai droni d’attacco, le forze armate russe lanciano dei ‘manichini’, il cui scopo è quello di indebolire la difesa aerea”.

Il primo Ministro ucraino Denis Shmyhal ha detto che l’Ucraina non può ancora ripristinare il traffico aereo. “Ora è impossibile aprire gli aeroporti a causa di problemi di sicurezza, nonché della distruzione delle infrastrutture aeree a seguito degli attacchi russi”. L’Ucraina punterà sul traffico ferroviario.

Gli F-16 hanno recentemente distrutto sette missili da crociera che la Russia ha utilizzato per attaccare l’Ucraina, ha detto Zelenskyj in un’intervista a SkyNews. “Parliamo dell’F-16. Si temeva che ciò avrebbe trascinato la NATO in guerra. È stato lo stesso per HIMARS, poi per l’F-16: la decisione è stata presa, ma troppo tardi. Come vengono testati gli F-16 oggi in Ucraina? Ottimo, molto buono. Abbiamo pochi F-16, ma hanno già fatto molto: hanno distrutto sette missili da crociera solo due notti fa”, ha detto. Volodymyr Zelenskyj ha detto che: “Invitare l’Ucraina ad aderire alla NATO è necessario per la nostra sopravvivenza, gli Stati Uniti possono ancora convincere gli scettici in Europa ad accettare di invitarci. L’adesione alla NATO si applicherà all’intero territorio dell’Ucraina, ma comprendiamo che l’articolo 5 non si applicherà all’intero territorio in tempo di guerra. L’Ucraina non riconoscerà mai l’occupazione russa del suo territorio”.

Mikhail Drapaty dal 29 novembre è il nuovo comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine e Oleg Apostol vice comandante in capo delle forze armate ucraine. A darne notizia, il presidente Zelensky. Il loro compito principale è “aumentare significativamente l’efficacia in combattimento del nostro esercito, garantire la qualità dell’addestramento del personale militare e introdurre approcci innovativi alla gestione delle persone nelle Forze Armate dell’Ucraina”.

Per la prima volta dall’inizio del conflitto Zelensky ha ammesso che: “Le forze armate ucraine non sono in grado di restituire i territori perduti”. “Il nostro esercito non ha la forza per questo”, ha detto in un’intervista all’agenzia giapponese Kyodo, rispondendo alla domanda corrispondente. Ha anche aggiunto che il conflitto in Ucraina è entrato in un “periodo difficile”.

L’Ue non ha deciso di inviare truppe in Ucraina, ma “tutte le opzioni sono sul tavolo” si apprende dalla Commissione Europea. Nell’ambito dello scambio tra Russia e Ucraina 52 corpi di militari russi sono rientrati a casa in cambio di 502 corpi che sono stati trasferiti in Ucraina, riporta RBC che cita il deputato della Duma russa Shamsail Saraliev.

Il Ministero della Difesa russo ha riferito che nella notte del 1 dicembre, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto 29 veicoli aerei senza pilota in quattro regioni russe. 20 droni sono stati intercettati e distrutti nella regione di Bryansk, sette nella regione di Kaluga e uno ciascuno nelle regioni di Smolensk e Kursk.

Rustam Muradov è stato nominato vice comandante in capo delle forze di terra, ha detto a RBC una fonte vicina alle nomine del personale. L’informazione è stata confermata da una fonte vicina al Ministero della Difesa. Muradov era in precedenza il comandante del gruppo di truppe Vostok nella zona di operazione militare in Ucraina, ha riferito il Ministero della Difesa, nel luglio 2022. Più di 300mila militari sono stati addestrati nei reggimenti di riserva che preparano i soldati a partecipare alle operazioni militari in Ucraina, ha affermato Ivan Buvaltsev, capo del principale dipartimento di addestramento al combattimento delle forze armate russe.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 16:00 del 2 dicembre.

Le Forze Armate della Federazione Russa si sono trincerate a Martynovke, nella regione di Kursk. Sul fianco settentrionale, le truppe russe hanno occupato la parte occidentale del tratto Voronok. Sul fianco meridionale continuano gli scontri di varia intensità nella zona di Darino e in direzione di Sverdlikovo. Situazione senza cambiamenti significativi.

L’arrocco di Kupjans’k ha portato all’esercito russo una nuova testa di ponte. L’attraversamento del fiume Oskil a nord di Kupjans’k da parte delle unità russe è diventato l’evento principale della settimana, perché è stata posta una nuova testa di ponte, il che significa che l’offensiva continua a pieno ritmo. La scorsa settimana è stata segnata anche da un nuovo massiccio attacco da parte delle forze armate russe alle infrastrutture energetiche indipendenti.

Direzione Berestove gli ucraini avanzano a sud di Berestove in una sezione larga fino a 2,85 km e profonda 1,25 km.

Direzione Lyman. Le forze russe ucraine hanno respinto una serie di attacchi ucraini nell’area di Ternova. Situazione invariata.

Situazione sul fronte Kurachove: l’esercito russo ha preso il controllo delle difese settentrionali di Stari Terny della maggior parte del villaggio. Inoltre, le forze russe hanno compiuto nuovi progressi all’interno di Soncivka, che è all’80% sotto il suo controllo. Il Ministero per la Difesa ha confermato il 1° dicembre il controllo su Petrivka e Illinka.

Situazione sul fronte nordorientale: l’esercito russo ha compiuto nuove avanzate a sud di Pishchane lungo il confine tra gli oblast di Charkiv e Lugansk.

Sulla strada Vremivka, le Forze Armate della Federazione Russa sono entrate nell’insediamento di Novy Komar, situato a nord di Velyka Novosilka. Le truppe ucraine a Novy Komar, vengono sconfitte dal fuoco: le forze russe stanno cercando di cacciarle dall’insediamento, il cui controllo significa bloccare Velyka Novosilka da nord. La cattura di Novy Komar apre anche la strada all’avanzata delle forze armate russe più a ovest in direzione delle regioni di Dnipro e Zaporižžja, spingendosi nelle retrovie delle truppe ucraine sul fronte meridionale. A Velyka Novosilka: l’esercito russo ha tagliato la via di rifornimento settentrionale di Velyka Novosilka.

È stato effettuato un attacco missilistico contro l’officina di assemblaggio delle forze armate ucraine a Tsarichanka, nella regione di Dnipro.

La costruzione delle fortificazioni vicino a Zaporižžja e agli insediamenti vicini è quasi completata, ha detto il capo dell’amministrazione regionale Mikhail Fedorov: “stiamo parlando di difesa multilivello. Fedorov, le fortificazioni moderne sono state notevolmente migliorate rispetto a quelle costruite un anno fa”. “Oggi, la principale minaccia del nemico sono i droni di vario tipo. Pertanto, l’enfasi principale è sulla protezione dai droni, in particolare dall’FPV, che il nemico utilizza attivamente per attaccare le posizioni dei nostri difensori”.

A Varash, vicino alla quale si trova la centrale nucleare di Rivne, si è verificato un incidente nel sistema energetico, ha affermato il sindaco della città, Alexander Menzul. I dettagli non sono specificati.

Graziella Giangiulio

