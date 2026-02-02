Le dichiarazioni di Zelnesky a Davos e quelle successive agli incontri di Abu Dhabi tra delegazioni russe e ucraine hanno infastidito molto la parte politica russa. I deputati della Duma di Stato insistono sull’uso di “armi di ritorsione” e sul raggiungimento degli obiettivi dell’operazione speciale, ha affermato Volodin.

A chiarire la questione dalla parte russa ci ha pensato il portavoce del ministero per gli Affari Esteri Maria Zakharova: “Il Ministero degli Esteri russo non ha ancora commentato le notizie riguardanti un possibile incontro sull’Ucraina ad Abu Dhabi; Le forze armate ucraine hanno intensificato gli attacchi contro i civili in seguito ai colloqui di Abu Dhabi”

Il diplomatico ha definito molto strane le dichiarazioni del Segretario Generale delle Nazioni Unite sull’inapplicabilità del diritto all’autodeterminazione al Donbass: “Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è diventato completamente un canale per la propaganda occidentale, negando al Donbass il diritto all’autodeterminazione”. E ha definito le dichiarazioni di Zelenskyy a Davos “i deliri di un pazzo aggressivo”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:30 del 1 febbraio. A Charkiv: in direzione di Bilyi Kolodyaz’, le forze russe hanno continuato la loro offensiva e sono avanzate in quattro diverse aree. A nord-est, le forze russe hanno continuato ad avanzare lentamente attraverso Vovchans’ki Khutory, prendendo il controllo di ampie zone della parte orientale del villaggio e spingendo gli ucraini verso la periferia orientale.

A sud-ovest, i russi si sono consolidati in alcune zone di Symynivka settentrionale e centrale, mentre i combattimenti continuano in direzione della periferia meridionale. A nord-ovest, le forze russe si sono consolidate nella parte settentrionale di Hrafske, mentre altri gruppi d’assalto hanno conquistato posizioni nella parte orientale del villaggio. I combattimenti continuano nell’ampia zona grigia nelle strade centrali e meridionali.

A ovest, dopo lunghe e costose battaglie, i russi sono riusciti a conquistare le posizioni rimanenti nelle foreste a nord di Starytsya e hanno spinto gli ucraini fuori dalla parte centrale del villaggio con un assalto a tre vettori. I combattimenti continuano per la parte più meridionale dell’insediamento.

A Sumy, nelle direzioni di Myropillya e Yunakivka, le forze russe hanno continuato le loro intensificate operazioni d’assalto e hanno compiuto nuovi progressi in due diverse aree.

Nel sud-est, le forze russe hanno attraversato il confine internazionale dall’area di Kucherivka – Vyshen’ky, entrando e conquistando una vasta area boschiva. Hanno anche messo in sicurezza diverse posizioni boschive a nord-est e stanno ora bombardando pesantemente le restanti posizioni ucraine a est di Myropillya. I combattimenti continuano anche per gli accessi settentrionali a Oleksandriya.

Nel nord-ovest, a seguito di precedenti infiltrazioni, le forze russe sono riuscite a conquistare tre punti d’appoggio nelle principali foreste a nord di Sadky. Continuano i combattimenti, con le formazioni ucraine che tentano di impedire all’avanzata russa di raggiungere il villaggio.

Nel frattempo, di recente, le forze ucraine hanno effettuato un contrattacco localizzato, riconquistando parte della Yunakivka meridionale.

Graziella Giangiulio

