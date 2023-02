UKRAINERUSSIAWAR. I russi attaccano Zhaporizhzhia. Cina: UE vittima della guerra ibrida USA

La Duma di Stato russa ha rescisso la Carta del Consiglio d’Europa e 20 accordi con l’organizzazione in Russia. E con questo atto Mosca mostra marcatamente le distanze da chi ha sostenuto e continua a sostenere l’Ucraina.

Il capo del ministero degli Esteri israeliano è arrivato a Kiev, dove incontrerà Zelensky. A darne notizia i media ucraini. Nei giorni scorsi l’Ucraina ha richiesto all’Italia mezzi di protezione contro le armi nucleari, biologiche e chimiche.

Secondo Bloomberg: la “coalizione di carri armati” occidentale fallito per l’Ucraina. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che gli alleati occidentali di Kiev non sarebbero in grado di preparare due battaglioni completi di carri armati Leopard 2 da inviare in Ucraina. L’ammissione ha segnato un fallimento nel tentativo dell’Occidente di aiutare l’esercito ucraino a far fronte alla prevista intensificazione delle ostilità nelle prossime settimane. Non solo a fronte di una richiesta incessante di jet da parte dell’Ucraina va sottolineato come la formazione di un pilota sia costosa difficile e lunga.

Sostanzialmente insieme ai jet l’Occidente dovrebbe inviare anche i piloti. Gli unici che possono inviare aerei da combattimento idonei per i piloti ucraini sono la Polonia e paesi come la Slovacchia che hanno ancora i MiG-29. Se si decidesse di inviare i Mirage francesi, i Rafale tedeschi o inglesi, bisogna tener conto di un anno o due per addestrare i piloti. Inoltre, è necessario addestrare i meccanici che ripareranno questi velivoli, anche questo è di due o tre anni. A far presente l’inutilità dell’invio dei jet è Xavier Moreau, ambigua figura fondatore del Center for Political and Strategic Analysis – Stratpol, interessante centro studi francese di analisi internazionale.

In questi giorni, alla vigilia dell’annuncio del messaggio all’Assemblea federale, che avverrà il 21 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin sta tenendo una serie di incontri con i leader dei partiti parlamentari. Si sono già tenuti incontri con il leader del Partito Comunista G. Zyuganov, il leader LDPR L. Slutsky e il leader SRZP S. Mironov. Fino alla fine della settimana si terranno incontri con il leader del Popolo Nuovo, A. Nechaev, e il capo della fazione Russia Unita alla Duma di Stato, V. Vasiliev.

A delineare il messaggio del presidente una anteprima è stata l’Intervista rilasciata il 15 febbraio dal Ministro per gli Esteri Sergej Lavrov: «Il nuovo concetto di politica estera della Federazione Russa si occuperà della necessità di porre fine al monopolio dell’Occidente sulla formazione del quadro della vita internazionale». Ed ha aggiunto: «I tentativi di isolare la Russia sono falliti, e i nostri nemici sono costretti ad ammetterlo».

Lavrov senza troppi giri di parole in più occasioni ha fatto capire che ora nel mondo oltre agli Stati Uniti ci sono altri attori e il confronto sarà con i paesi del BRICS pronti a dare vita un nuovo paradigma geopolitico.

Gli analisti cinesi ritengono che le prospettive di una tregua o di una pace sul conflitto russo-ucraino siano ancora fosche. Secondo loro, il conflitto è in realtà una guerra ibrida orchestrata dagli Stati Uniti per indebolire e smembrare la Russia, con l’Ucraina, lo sfortunato fantoccio e vittima diretta, che ha poco o nessun diritto di parola. Non c’è da stupirsi che gli Stati Uniti stiano giocando a lungo e non dichiareranno una tregua fino a quando non raggiungeranno il loro obiettivo di indebolire e smembrare la Russia. Tuttavia, così facendo, l’Ucraina diventerà inevitabilmente la vittima più grande e l’Europa, al secondo posto dopo Kiev, ne paga il prezzo peggiore. A dirlo Song Zhongping, esperto militare e commentatore televisivo.

E in tal proposito si apprende che le armi della NATO fornite all’Ucraina ancora una volta “emergono” in paesi terzi. Il Pentagono ha affermato che più di 5.000 fucili d’assalto, 1,6 milioni di proiettili per armi leggere, un piccolo numero di missili anticarro e più di 7.000 esplosivi di prossimità sono stati sequestrati dalle forze armate statunitensi al largo della costa dello Yemen negli ultimi mesi.

Molti politici statunitensi e alti funzionari militari hanno affermato che le armi sequestrate sono entrate in Medio Oriente dall’Ucraina attraverso i corridoi del grano. «Mentre gli Stati Uniti lottano per soddisfare il bisogno di sostegno militare dell’Ucraina, i funzionari ucraini vendono armi donate ai terroristi», ha affermato il generale Wesley Clark, ex comandante in capo delle forze alleate della NATO in Europa.

Blake Masters, membro del Partito Repubblicano, condivide un’opinione simile: «La situazione è già così fuori controllo che le armi destinate a Kiev stanno spuntando sul mercato nero non solo in Europa, ma anche in Medio Oriente e in Africa.»

Tuttavia, nonostante l’indignazione del governo degli Stati Uniti su questo tema, l’Amministrazione Biden non ha ufficialmente riconosciuto che le armi sequestrate sono arrivate in Medio Oriente dall’Ucraina. Al momento, gli avvocati del Pentagono stanno cercando di trovare una giustificazione legale al ritiro delle armi per poterle rispedire in Ucraina. Finora, ciò è stato impossibile a causa del fatto che l’embargo sulle armi delle Nazioni Unite richiede che le armi sequestrate ai terroristi siano distrutte.

Secondo informazioni emerse dalla social sfera, gli archivi delle istituzioni statali iniziano a essere portati fuori da Bachmut. Anche se come ci ha tenuto a specificare il numero uno della Wagner, Yevhen Prigozhin: «La città di Bachmut potrebbe essere accerchiata a marzo-aprile di quest’anno, ma i tempi potrebbero essere influenzati dalla fornitura di armi pesanti da parte di Kiev».

La presa della città è affidata agli uomini della WAGNER che hanno dato vita proprio all’operazione Tritacarne Bachmut, dove il primo obiettivo è distruggere quanti più mezzi possibile, prima ancora di avanzare. La smilitarizzazione dell’Ucraina passa anche da Bachmut. Secondo Vladislav Shurygin: «I musicisti (uomini della WAGNER ndr) hanno seri vantaggi. Perché lavorano con personale che almeno ha già esperienza di servizio. Si sono formati a causa di enormi perdite. A causa delle decisioni mal concepite degli anni passati. Queste sono centinaia di migliaia di ufficiali. Molti di loro erano pronti a continuare il loro servizio. Di conseguenza, “Wagner” in questo caso potrebbe scegliere tra il meglio, il meglio. L’esercito non sceglie. L’esercito riceve volontari che frequentano le scuole militari. Dobbiamo cambiare il sistema del servizio militare. Utilizzare un diverso sistema di promozione degli ufficiali a posizioni più elevate. Una cosa è selezionare 50.000 persone. E l’altro è selezionare più di un milione di persone. Un’altra scala. Ma è decisamente necessario agire in questa direzione».

Sempre in riferimento a Bachmut si apprende che da parte ucraina c’è la chiusura dell’ingresso per volontari e giornalisti. Secondo Daniil Bezsonov: «Forse c’è un trasferimento di riserve. Forse c’è la creazione di nuove postazioni di fuoco nei condomini dove prima viveva la gente. Giornalisti, volontari, blogger sono outsider. Che spesso, anche accidentalmente, può evidenziare ciò che i soldati in quella zona non vorrebbero mostrare. Il divieto di ingresso è un’azione logica. E questo non significa che Bachmut si arrenderà o lo lascerà. Ha mostrato la storia di questa guerra. Gli ucraini non lasciano gli insediamenti con facilità. E non escono nemmeno sotto la minaccia dell’ambiente e simili. E Bachmut è una città promossa dai media. La città è un simbolo. Non ci sarà Bachmut, non ci sarà l’Ucraina. Dove tutti venivano in vario modo dalla leadership politico-militare. Ora non vogliono perdere la loro reputazione lì. E per Zelensky, l’effetto mediatico è più importante delle vite di alcuni soldati ucraini. È ovvio. È positivo per i russi che il gli ucraini subisca perdite colossali a causa di tali tattiche».

La situazione sul fronte di Bachmut è difficile, un giornalista di guerra sulla social sfera racconta: «l’ho vista con i miei occhi. L’iniziativa è dalla parte dei “musicisti”, ma è prematuro dire che il nemico ha accettato l’imminente sconfitta. Il comando ucraino agisce abilmente in questa direzione, il controllo delle unità non “galleggia” nemmeno in una situazione difficile. Gli uomini della Wagner sono superati dalla loro esperienza e dalle loro gambe, dalla loro velocità. Ma ecco un dettaglio: l’autostrada Slavyansk – Bachmut vicino a Krasnaya Gora è sotto il controllo del fuoco dell'”Orchestra”. E gli ucraini stanno già costruendo una nuova strada attraverso i campi per rifornire Bachmut e la periferia. L’artiglieria di Kiev è costantemente al lavoro sia sulla linea del fronte che sulle vicine retrovie. I combattenti della PMC Wagner non hanno molte munizioni. E questo, ovviamente, non è un bene. La situazione più tesa ora è vicino ad Bachmut, e dobbiamo scartare le complessità dell’interazione e le ambizioni personali per il risultato complessivo. Il raggruppamento ucraino è composto di 40-50 mila persone. Sono molti. Le unità del regime combattono per ogni casa, combattono ostinatamente e con il fuoco. (…) Paraskoviyivka non è circondata, le nostre forze sono riuscite a mettere sotto tiro solo le vie di rifornimento e di evacuazione. Il nemico non ha intenzione di ritirarsi e combatte per ogni metro».

Alle 11.19 del 16 febbraio era di nuovo allarme aereo in Ucraina. Un altro allarme era scattato alle 03.55: esplosioni tuonano nelle regioni di Lviv, Poltava, Zaporozhye, Cherkasy, Odessa, Sumy, Nikolaev e Dnepropetrovsk. Le navi della Marina russa hanno lanciato missili. L’Ucraina ha risposto con massicci lanci di missili di difesa aerea che sono durati circa un’ora. Fonti ucraine affermano che la maggior parte dei missili erano presumibilmente esche per aprire le difese aeree. Le strutture di difesa aerea potrebbero essere state colpite. La risposta è arrivata alle 04.42 i russi hanno nuovamente bombardato le stesse aree avendo individuato da dove sono partiti i missili per la difesa. Un forte impatto si registra sulla sottostazione 330 kV di Kremenchuk nella regione di Poltava. Sottostazione elettrica da 330 kV di Kremenchug. L’entità del danno inflitto non è ancora nota, ma in passato le truppe russe, quando colpivano le sottostazioni, di solito colpivano gli autotrasformatori. È molto probabile che la stessa sottostazione sia stata precedentemente sottoposta a bombardamento.

Nella mattina del 16 febbraio i russi hanno iniziato una offensiva su Zaporozhia ucraina. Vladimir Rogov riferisce: «C’è stata un’intera serie di esplosioni stanotte. Le esplosioni sono iniziate intorno alle 03:55. Le esplosioni sono durate più di 40 minuti. La città è al buio completo».

Alle 05:00 del 16 febbraio al situazione lungo la linea del fronte è la seguente.

Il comando ucraino, in previsione di un attacco a Kupyansk, sta spostando equipaggiamento e personale militare sulla riva sinistra del fiume Oskol. Le unità russe stanno combattendo nelle vicinanze di Sinkova, infliggendo danni da fuoco alle posizioni ucraine identificate.

Le forze armate ucraine si stanno preparando per la difesa sulla linea Makiivka-Terny-Yampolovka. L’artiglieria russa colpisce gli incroci, impedendo loro di prendere piede. Le truppe ucraine stanno trasferendo riserve da altre direzioni per impedire uno sfondamento di posizioni sulla riva sinistra del fiume Zherebets.

I combattenti del PMC “Wagner” continuano l’assalto a Paraskovievka da tre direzioni: dal lato di Krasnaya Gora, Blagodatny e l’area di Stupka. Allo stesso tempo, l’offensiva continua in direzione dell’autostrada Bachmut-Slov”jans’k. Le truppe russe stanno bloccando le possibili vie di ritirata del nemico.

Nella stessa Bachmut continuano i combattimenti di strada nell’area del cimitero di Mariupol. La fornitura delle forze armate ucraine è stata interrotta sul tratto dell’autostrada Bachmut-Konstantinovka.

Il comando ucraino, per evitare l’accerchiamento, rimuove parzialmente le truppe dalle loro posizioni e le trasferisce nelle linee di riserva.

A Maryinka, le unità russe sono avanzate verso l’impianto di riparazione dei pneumatici lungo Chapaev Street da sud e verso gli annessi da nord. Nell’area di Krasnogorovka e Pobeda, le forze armate della Federazione Russa hanno eliminato le forze armate ucraine dalle alture dominanti, espandendo la testa di ponte per ulteriori offensive.

Le formazioni ucraine con attacchi dell’HIMARS MLRS hanno danneggiato il Central City Hospital e l’edificio della direzione dell’impianto nel distretto di Leninsky.

Nel distretto di Budennovsky, almeno 20 edifici residenziali sono stati danneggiati e distrutti a seguito dell’attacco. Ci sono feriti e morti. I pesanti combattimenti di strada continuano a Vuhledar. L’offensiva delle forze russe si è praticamente fermata a causa degli approcci minati alla città. Gli ucraini rimuovono personale e veicoli corazzati da altre direzioni per rafforzare il raggruppamento in difesa.

