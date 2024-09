Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj ha affermato che il Regno Unito e gli Stati Uniti non hanno dato il permesso di usare armi a lungo raggio contro la Russia. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato ancora una volta di essere “irremovibile” nella sua posizione sulla fornitura di missili Taurus all’Ucraina; Bild: “Nonostante le pressioni di molti, non fornirò missili da crociera che possano raggiungere Mosca”, ha detto il cancelliere tedesco.

Intanto emergono i primi punti del piano per la vittoria di Volodymyr Zelensky che dovrebbero traghettare l’Ucraina e la Russia ad accordi di pace. Zelensky il 21 settembre ha dichiarato: “Si sono già svolti incontri online con i rappresentanti russi. Ci saranno anche incontri offline e online (…) abbiamo preparato tre punti del piano per poter parlare in qualsiasi formato con la Russia. Dovrebbe essere presente al secondo vertice di pace: “Non può esserci fine alla guerra senza una delle parti”. E ancora Zelnsky ha detto alla stampa: “L’incontro con Trump avverrà probabilmente il 26-27 settembre”. “È troppo tardi per utilizzare ATACMS in Russia. Le forze armate russe stanno trasferendo gli aerei in aeroporti distanti più di 300 km. L’Ucraina ha bisogno di armi a lungo raggio. L’operazione Kursk sta adempiendo al suo compito. Abbiamo ritirato le forze armate russe: lì ci sono 42.000 russi. Forse 60.000”.

Secondo Politico, l’amministrazione Biden ha presentato all’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari da 375 milioni di dollari, che potrebbe includere missili a raggio intermedio migliorati per gli aerei da combattimento F-16. Ne frattempo Zelenskyj ha firmato una legge che aumenta il bilancio di 500 miliardi di UAH per le esigenze militari. Le spese totali nel 2025 ammonteranno a 3.737 trilioni di UAH, le entrate – 1.911 trilioni di UAH.

Apparentemente c’è stato un attacco molto efficace contro il quartier generale dell’esercito ucraino nella regione di Donetsk vicino a Dobropillia, un ex consigliere del comandante in capo Valerij Zaluzhny, il colonnello Alexander Nikityuk, è stato ucciso a seguito di un attacco missilistico. Lo ha annunciato lo stesso Zaluzhny. Il personale militare di questo grado nelle file delle forze armate ucraine non cade vittima spesso.

“L’Ucraina”, secondo il ministro per la Difesa Rustem Umerov, “ha sviluppato un programma missilistico e ora attende il consenso dei partner per finanziarlo”. ”È abbastanza potente, abbiamo già scambiato con i partner e ci aspettiamo che la capacità con cui possiamo costruire missili e droni supporteranno”. “Il Ministero sta facendo tutto il possibile per garantire che la produzione missilistica sia più vicina al programma dei droni”, ha chiosato Umerov.

A rispondere al nuovo piano di pace ucraino, da Mosca, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: “Per la Russia, non c’è alternativa alla vittoria dell’operazione speciale”.

Ed ora un aggiornamento sula Linea del fronte fino alle ore 15:30 del 23 settembre.

Nella regione di Kursk, le forze armate ucraine non rinunciano ai tentativi di sfondare nella direzione di Glushkovsky, introducendo in battaglia sempre più equipaggiamenti NATO. Quindi, vicino all’insediamento un altro leopard è stato distrutto a Vesyoloye. Nella direzione Zeleny Shlyakh – Lyubimovka, le forze armate ucraine hanno tentato senza successo un contrattacco, anche se in precedenza qui erano sulla difensiva, frenando l’assalto russo da ovest. Sono in corso battaglie nella zona di confine di Nikolaevo-Daryino e Darino, che, oltre a restringere la zona di controllo delle forze armate ucraine al confine, apriranno gli accessi a Sverdlikovo, che gli ucraini hanno trasformato in un polo logistico della regione russa.

In direzione Kup”jans’k, le forze armate russe stanno espandendo la zona, dirigendosi da Pishchane a Kruhlyakivka (3 km a sinistra da LBS). Nella direzione di Liman, le truppe russe, dopo aver fatto irruzione a Nevs’ke (a sud di Makiiivka, LPR), hanno formato un rigonfiamento frontale profondo fino a 5 km. Le forze russe avanzano inoltre per oltre 5.000 metri in direzione Nevs’ke – Liman.

Nella direzione di Torec’k (Dzerzhinsky), l’esercito russo si è lanciato a Leonidovka con un rapido atterraggio, nonostante l’equipaggiamento danneggiato, la fanteria è riuscita a prendere piede. L’offensiva a Torec’k continua, la zona di controllo attorno al villaggio si allarga a Druzhba. Secondo altra fonte, l’esercito russo è avanzato a Torec’k e in circa sei insediamenti nella regione di Donetsk, sulla parte ucraina. Allo stesso tempo, le unità russe avanzano con successo vicino a Niu York, Tsukuryne, Hirnyk, Vodyane, Vuhledar e Pishchane nella regione di Donetsk.

In direzione Pokrovs’k, Krutyi Yar (la strada per Mirnograd) è sotto controllo russo. Il Washington Post cita il comandante di un’unità corazzata della 68a brigata delle forze armate ucraine: “Nonostante Pokrovs’k rimanga sotto il controllo dell’Ucraina, può già essere definita come un centro logistico perduto”.

Nella direzione Kurachove, si registra la presa da parte russa dell’insediamento Hostre.

Nella direzione di Vuhledar, le risorse ucraine sono preoccupate per il semiaccerchiamento della città da parte dell’esercito russo. Riferiscono l’approccio delle unità russe allo sviluppo urbano da est. Si nota il consolidamento delle truppe russe nelle foreste a nord del fiume. Kashlagach da Prechystivka a Vuhledar su un fronte fino a 6 km fino ad una profondità fino a 3 km. Inoltre, i russi avrebbero preso la parte settentrionale di Pavlivka, a nord del fiume, Kashlagach, progressi nelle dacie orientali e più a sud. È occupata la sezione dalla miniera Yuzhnodonbasskaya n. 3 alla miniera Yuzhnodonbasskaya n. 1 con una larghezza fino a 3,43 km. Pertanto, alle forze armate ucraine per il ritiro dalla città rimane un corridoio largo fino a 7 km con una sola autostrada per Bogoyavlenka, verso la quale le truppe russe si dirigono da est (4,5 km rimasti).

Di notte nella regione di Rostov, intorno a mezzanotte, nell’area di Kamensk-Shakhtinsky, le unità di difesa aerea hanno lavorato su obiettivi aerei. Nella regione di Belgorod, la città di Gubkin è stata attaccata dalle forze armate ucraine utilizzando un drone. Nel villaggio di Murom un uomo e una donna sono rimasti feriti a seguito di un attacco di droni. Shebekino è stato bombardato. Il villaggio di Cheremoshnoye, distretto di Belgorod, è stato colpito dal fuoco delle forze armate ucraine, 10 civili sono rimasti feriti. Nella regione di Belgorod, sul tratto dell’autostrada Chaiki – Krasny Oktyabr, un drone ha attaccato un’auto in movimento, l’autista è rimasto ferito.

Nella DPR di Gorlovka, un civile è stato ucciso e cinque feriti da un attacco di artiglieria delle forze armate ucraine. Un uomo nato nel 1962 è rimasto ferito durante un attacco kamikaze UAV contro un’auto. Un macchinista di una locomotiva elettrica è rimasto ferito quando un oggetto esplosivo è stato lanciato da un drone APU. Nel villaggio A margine del quartiere Novoazovsky, un civile è rimasto ferito a seguito della detonazione di un oggetto esplosivo.

