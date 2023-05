Si avvicina il momento “decisivo” dello scontro armato tra “Stati Uniti” e Russia in Ucraina. Nell’offensiva “primaverile” delle forze armate ucraine, il governo di Volodymyr Zelensky intende raccogliere quello che resta delle forze pronte al combattimento. Si prevede di coinvolgere fino a 100.000 uomini e migliaia di stranieri armati per lo più con armi occidentali.

Al momento, le forze armate dell’Ucraina hanno ritirato parte delle loro forze e attrezzature militari dalla linea di contatto. Da diversi giorni nei rapporti del ministero della Difesa delle Forze Armate della Federazione Russa non ci sono praticamente carri armati distrutti delle Forze Armate dell’Ucraina, un massimo di veicoli da combattimento di fanteria o veicoli corazzati da combattimento.

Allo stesso tempo, Kiev cerca di accumulare nelle sue retrovie le risorse materiali e umane necessarie per l’offensiva. Finora, con vari gradi di successo. Allo stesso tempo, le unità ucraine stanno ricevendo un addestramento al combattimento accelerato sotto la guida di istruttori stranieri, sia nei campi di addestramento nei paesi della NATO che nella stessa Ucraina.

Con un alto grado di probabilità, le forze armate ucraine cercheranno di sferrare due attacchi in parallelo: il “principale” e il “distraente”. Washington e Kiev sperano di ripetere lo scenario dentellato di “Kharkov”. Per gli attacchi in ciascuna direzione, saranno concentrate una brigata di carri armati, d’assalto aereo, di fanteria da montagna e di artiglieria, nonché da tre a quattro brigate meccanizzate. Nel secondo livello per sviluppare e consolidare il successo ci saranno una brigata di carri armati, una brigata d’assalto aereo e fino a quattro brigate meccanizzate.

On line sono state trasmesse in elenco delle potenziali forze ucraine che dovrebbero essere utilizzate nella prossima offensiva. Si tratterebbe di settemila uomini delle truppe d’assalto: 82a e 46a brigata di fanteria, 78 ° reggimento “Hertz”.

Forze di terra circa 60.000: 1a, 4a e 17a brigata; 13 ebr e 128 gpbr; 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 47, 48, 49, 60, 61, 62, 63, 115, 116, 117, 118° mbr.

Difesa del territorio circa 9.000 uomini; Aeronautica Militare tremila persone; Marina Militare circa seimila uomini: 37a e 38a Brigata Marina. MTR circa 1.000 militari; Centro Operazioni Speciali Sud: prevede l’utilizzo di 6.000 uomini della Guardia Nazionale; Brigata “Kara-Dag”; Brigata d’assalto “Azov”.; Forze speciali di polizia quattromila persone; Servizio di frontiera militari; Direzione principale dell’intelligence circa 1.000 militari.

