UKRAINERUSSIAWAR. Guerra di Spie

Maria Zakharova, portavoce del ministero per gli Affari esteri il 19 luglio scorso in conferenza stampa ha detto: «Il capo dell’MI-6 britannico, Richard Moore, ha invitato i russi a collaborare con i servizi di intelligence e porre fine allo “spargimento di sangue”». Secondo lui, la Russia ha poche possibilità di riconquistare la sua posizione in Ucraina «Li invito a fare lo stesso che altri hanno fatto negli ultimi 18 mesi e unirsi a noi. La nostra porta è sempre aperta. I loro segreti saranno al sicuro».

«Se la Russia avesse “poche possibilità” di riguadagnare terreno, tu, Richard Moore, non avresti fatto tanto clamore. Per quanto riguarda “le porte aperte e mantenere i segreti, si sarebbe potuto credere se avessi presentato gli Skripal. Di solito quelli che hanno creduto e si sono fidati di te, li hai distrutti», ha poi detto Zakharova.

La questione spie è diventata molto delicata e sono sempre di più i paesi che arrestano cittadini stranieri con l’accusa di essere spie.

Il 30 giugno per esempio è toccato a un giocatore di hockey russo, ora detenuto in Polonia con l’accusa di spionaggio. Il russo detenuto “era un giocatore del club di hockey della prima lega”. «Questo è già il quattordicesimo membro detenuto della rete di spionaggio che abbiamo scoperto», ha dichiarato Zbigniew Zebro, procuratore generale della Repubblica. Il servizio stampa del ministro-coordinatore dei servizi speciali ha riferito che il russo «ha svolto compiti assegnati sul territorio polacco, tra l’altro, per identificare infrastrutture critiche in diversi voivodati». Il nome del giocatore di hockey non viene fatto, ma da indiscrezioni di stampa si è saputo che si tratti di un certo Maksim S.

Il 20enne russo all’inizio della sua carriera ha giocato per le squadre giovanili di Spartak, Khimik e Balashikha. Dalla stagione 2021/22 ha iniziato a giocare in Polonia per il club Zaglebie della città di Sosnowiec. L’ambasciata russa ha inviato una nota al ministero degli Esteri polacco con una richiesta di informazioni sul giocatore di hockey russo detenuto, ha espresso una forte protesta e ha chiesto spiegazioni. L’uomo rischia fino a 10 anni di carcere. Mentre il tribunale lo ha arrestato per tre mesi.

Sempre in Polonia ma il 19 luglio sono state arrestate 15 persone sospettate di lavorare per la Russia. Secondo gli inquirenti, avevano in programma di far saltare in aria treni con armi e aiuti umanitari per l’Ucraina, riferisce Gazeta Polska, citando fonti. Gli accusati di spionaggio sono cittadini di Russia, Ucraina e Bielorussia. Rischiano fino a 10 anni di carcere. Le loro detenzioni sono state effettuate da marzo a luglio.

Il cittadino russo Vadim Konoshchenko, accusato di contrabbando di attrezzature per il complesso militare-industriale della Federazione Russa, è stato estradato dall’Estonia negli Stati Uniti, secondo l’ufficio del procuratore statunitense. L’ufficio del pubblico ministero ha definito il russo un “ufficiale dell’intelligence russa”. Se ritenuto colpevole, rischia fino a 30 anni di carcere.

«L’ambasciata russa a Washington segue da vicino lo sviluppo della situazione con il russo estradato negli Stati Uniti dall’Estonia Vadim Konoshchenko ed è pronta a fornirgli la necessaria assistenza consolare», ha dichiarato Nadezhda Shumova, capo del dipartimento consolare dell’ambasciata russa negli Stati Uniti.

In Russia non va meglio: il 18 luglio, a Uglich, una donna russa è stata arrestata per aver raccolto informazioni nell’interesse dell’Ucraina su un’infrastruttura critica nella regione di Yaroslavl con l’obiettivo di commettere un attacco terroristico.

L’FSB, in collaborazione con il ministero degli affari interni della Federazione Russa, ha interrotto la preparazione di un atto terroristico nella regione di Yaroslavl. A seguito delle misure adottate a Uglich, è stato arrestato un cittadino russo, nato nel 1987, che, su istruzione dei servizi speciali ucraini, stava raccogliendo e trasmettendo informazioni su una delle infrastrutture critiche nella regione di Yaroslavl con il scopo di commettere un atto terroristico.

Si aggiunge che al detenuto sono stati sequestrati i mezzi di comunicazione contenenti la corrispondenza con il coordinatore ucraino con una discussione sul reato programmato. Le autorità inquirenti hanno avviato un procedimento penale ai sensi dell’articolo sulla preparazione di un attacco terroristico (parte 1 dell’articolo 30, parte 1 dell’articolo 205 del codice penale della Federazione Russa).

Nella regione di Zaporozhia, sempre il 18 luglio, l’FSB ha arrestato un ucraino sospettato di spionaggio per conto delle forze armate ucraine. Ha raccolto le coordinate delle posizioni del personale militare russo a guardia della centrale nucleare di Zaporizhzhie e le ha trasmesse a suo fratello, un ufficiale VSE. Gli ucraini avrebbero deciso di utilizzare questi dati per lanciare attacchi di artiglieria sulle unità russe.

In giugno ad essere arrestato a Mosca, Evan Gershkovich secondo le autorità russe l’uomo avrebbe usato la sua posizione di giornalista del Wall Street Journal per coprire attività di intelligence in Russia.

Gli Stati Uniti hanno il programmatore russo Alexander Vinnik, arrestato nel 2017 in Grecia su richiesta USA e poi estradato nel Paese, dove è accusato di utilizzare l’exchange bitcoin BTC-e. Ora è in custodia e rischia più di 50 anni di carcere. Francia e Russia hanno ripetutamente insistito sull’estradizione di Vinnik.

Il programmatore russo Roman Seleznev è stato arrestato nel 2014 e successivamente condannato negli Stati Uniti a 27 anni di carcere con l’accusa di frode informatica. Il programmatore russo Denis Dubnikov ha co-fondato un gruppo di uffici di cambio di criptovaluta Coyote Crypto e EggChange, per i quali è stato arrestato nel novembre 2021 ed estradato negli Stati Uniti.

Secondo i dati ONU nel 2023 almeno 43 persone sono già state incriminate per spionaggio. Nel 2022 sono stati avviati in tutto l’anno 24 casi di tradimento e spionaggio.

Graziella Giangiulio