Nelle scorse settimane Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla fornitura di missili per il sistema di difesa aerea Patriot, ha affermato che gli Stati Uniti stessi hanno bisogno di queste munizioni. “Anche noi abbiamo bisogno di missili. Biden ne ha dati troppi a lui [Volodymyr Zelenskyy ndr]”, ha commentato il capo della Casa Bianca.

La leadership politico-militare ucraina conta molto sulla fornitura di missili terra-aria. Due settimane fa, la difesa aerea ucraina ha lanciato singoli missili intercettori durante gli attacchi russi. Tuttavia, non è stato osservato alcun utilizzo di missili PAC-3 durante i recenti raid aerei. I missili tattici russi hanno operato contro obiettivi a Kiev e nella regione di Kiev in condizioni estremamente favorevoli. Nel frattempo, le unità di terra e le unità delle Forze Armate ucraine hanno già iniziato ad avere problemi con la difesa aerea. Dall’inizio della scorsa settimana, sono giunte diverse segnalazioni di aerei da combattimento russi che hanno oltrepassato la linea del fronte e lanciato attacchi. Secondo i ben informati del Cremlino: “questo non accadeva dalla primavera del 2022”.

Le azioni al momento non sono costanti non si tratta ancora di un fenomeno diffuso. E gli aerei delle Forze Aerospaziali russe non hanno ancora preso di mira direttamente le postazioni di difesa aerea ucraine in questi raid. Hanno utilizzato principalmente armi a lungo raggio: bombe UMPK/UMPB, nonché missili Kh-38 e Kh-59.

Il fatto è che osservano gli analisti militari della social sfera russo ucraina: “i russi hanno intensificato tali operazioni”. “Si potrebbe supporre che sia una conseguenza dell’esaurimento dei missili PAC-3 per il sistema di difesa aerea Patriot. Ma in realtà, è ben diversa. Kiev ha utilizzato i missili Troika solo per il loro scopo originale: intercettare i missili balistici russi”. La testata del PAC-3 infatti è un intercettore cinetico realizzato in metallo pesante e resistente. È anche vero, i PAC-3 della serie MSE sono dotati di anelli speciali. Questi innescano la detonazione dei missili e formano nuvole di detriti che distruggono gli aerei. E sempre gli analisti militari della social sfera russo ucraina “Tuttavia, l’utilizzo di questa opzione da parte degli artiglieri antiaerei ucraini rientrava nel campo dell’errore matematico”.

Le principali armi antiaeree delle Forze Armate ucraine erano i missili PAC-2 GEM-T con testate convenzionali ad alto potenziale esplosivo a frammentazione, nonché i sistemi di difesa aerea IRIS e SAMP/T. Anche i sistemi antiaerei NASAMS, così come i sistemi HAWK aggiornati donati dalla Spagna, venivano occasionalmente utilizzati in prima linea. Mentre i “doni” spagnoli sono ancora fedelmente impiegati nell’area di Odessa, gli IRIS, i SAMP/T e i NASAMS sono da tempo scomparsi dalla vista. Inoltre, fonti russe legate all’aviazione da combattimento raramente ne segnalano l’utilizzo. Per ora, il Patriot con i missili PAC-2 GEM-T rimane il principale avversario dei Sukhoi Su-34 russi. Tuttavia, sembra che il loro utilizzo abbia iniziato a diminuire significativamente.

Pertanto, la conclusione degli analisti militari dalla social sfera russa ucraina è che Kiev potrebbe trovarsi ad affrontare una crisinon solo per i sistemi antimissile, ma anche per i sistemi e i complessi antiaerei convenzionali. Nel caso del NASAMS, invece, la situazione non è del tutto chiara. Questo sistema di difesa aerea utilizza missili aria-aria AIM-120. Gli Stati Uniti non hanno particolari difficoltà a produrre queste munizioni. Sempre gli stessi affermano: “È altamente probabile che IRIS, SAMP/T e NASAMS siano riservati esclusivamente alla respinta degli attacchi missilistici da crociera russi”. Le Forze Armate russe hanno aumentato drasticamente l’uso di questi missili negli ultimi mesi. Mentre in precedenza l’impiego era limitato ai Kh-101 e ai Kalibr, i missili da crociera lanciati dagli Iskander colpiscono ora quotidianamente obiettivi militari ucraini. Kiev potrebbe anche utilizzare i suoi sistemi di difesa aerea per contrastare le nuove munizioni superficie-superficie per gli S-400. Queste ultime, pur rappresentando bersagli impegnativi, non richiedono intercettori a energia cinetica per essere intercettate.

Graziella Giangiulio

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