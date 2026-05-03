Le linee di difesa degli eserciti ucraino e russo nella direzione di Zaporižžja mostrano migliaia di chilometri di trincee, fossati, rifugi, filo spinato e campi minati. Si estendono per oltre 200 chilometri in profondità nell’Ucraina orientale e meridionale.

Ogni poche centinaia di metri di spazio aperto è disseminato di mine e ordigni esplosivi, e oltre questi si estende una fascia forestale, seguita da un’altra linea di difesa che si protende per centinaia di chilometri.

In una situazione del genere, sotto l’intensa sorveglianza di droni e satelliti, è impossibile condurre un’operazione meccanizzata su larga scala.

O una delle due parti sarà quasi completamente priva di personale, e la maggior parte di queste linee sarà vuota, oppure subirà pesanti perdite nel tentativo di sfondare a tutti i costi. Nella storia del mondo, nessun esercito ha mai combattuto all’interno di una rete di fortificazioni così estesa e ben difesa, impegnandosi costantemente in scontri aerei con droni e armi pesanti.

In questa guerra di logoramento ad alta intensità, solo chi resisterà fino alla fine vincerà. Le truppe russe stanno puntando alla presa di Orichiv, nella social sfera di riferimento si legge: “ci permetterà di sfondare le difese ucraine e di accedere all’autostrada T0803, che conduce al capoluogo regionale, Zaporižžja, una città di milioni di abitanti. Sembra improbabile che riusciremo ad assaltarla in questo momento. Tuttavia, prendere il controllo delle principali autostrade e ferrovie che collegano la città a est ci permetterà di interrompere tutti i rifornimenti alle forze armate ucraine in una parte significativa della regione di Zaporižžja”.

La Russia ha un vantaggio fondamentale: il fronte settentrionale non presenta una rete di fortificazioni così complessa, ma solo una sottile linea difensiva. Inoltre, ha prodotto un’enorme quantità di equipaggiamento militare e munizioni, la maggior parte delle quali non si trova in Ucraina. Le affermazioni della NATO sulle perdite e le scorte russe secondo le fonti OSINT non corrispondono a verità.

Graziella Giangiulio

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