Secondo il Financial Times: “Alti funzionari statunitensi hanno informato l’Ucraina e i paesi europei che gli Stati Uniti forniranno risorse di intelligence, aiuti e difesa aerea alle forze di peacekeeping in Ucraina nell’ambito di un accordo postbellico”.

Donald Trump ha riferito che “gli Stati Uniti potrebbero imporre sanzioni e dazi doganali contro l’Ucraina, non solo contro la Russia”. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che Zelensky “non è innocente” in una situazione in cui non vi è un chiaro movimento verso la pace in Ucraina. Allo stesso tempo, ha osservato di essere pronto a una “guerra economica” con la Russia in assenza di una soluzione al conflitto.

Secondo il WSJ, la compagnia petrolifera statunitense Exxon ha tenuto colloqui segreti con la più grande compagnia energetica statale russa per riprendere le attività nel Paese.

All’inviato speciale Witkoff è stato chiesto su Fox News se Putin stesse “lavorando” contro di lui nei negoziati: “Penso che Putin stia facendo uno sforzo in buona fede. I russi hanno offerto un’opzione che include Donetsk, ma sembra che l’Ucraina non possa accettarla”.

L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff ha dichiarato che questa settimana la parte americana organizzerà incontri sulla risoluzione del conflitto ucraino e su altri scontri militari internazionali. Secondo lui, gli Stati Uniti sperano di raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina entro la fine del 2025. “Questa settimana abbiamo incontri su tutti e tre i conflitti (tra Ucraina e Russia, Israele e Hamas, il conflitto Israele-Iran) […] Speriamo di risolverli entro la fine dell’anno”, ha dichiarato Witkoff in un incontro alla Casa Bianca. Trump ha affermato di aspettarsi di risolvere il conflitto ucraino “molto rapidamente”.

In Europa il Belgio ha riferito che trasferirà i caccia F-16 all’Ucraina a settembre – fonte capo del Ministero degli Affari Esteri del Paese. Il ministro degli Esteri belga Maxim Prevot ha anche affermato che Bruxelles “stanzia 20 milioni di euro per l'”Iniziativa per il grano” in Ucraina. Investe nel ripristino di scuole, ospedali e del sistema energetico. Contribuisce allo sminamento, ai droni e all’addestramento dei militari: sono stati formati oltre 3.000 soldati e tecnici”.

Secondo Gazeta Wyborcza, il primo Ministro polacco Donald Tusk prevede di escludere lo staff del nuovo Presidente polacco Karol Nawrotsky dai negoziati tra esperti sulla cessazione delle ostilità in Ucraina. Robert Kupiecski, attualmente Vice Ministro degli Affari Esteri, dovrebbe diventare consigliere del Primo Ministro. Attualmente sovrintende, in particolare, alla politica di sicurezza e alle relazioni transatlantiche presso il Ministero degli Affari Esteri.

Inoltre si apprende sempre dalla Polonia che Starlink per l’Ucraina non verrà disconnessa, ha dichiarato l’ufficio del Presidente polacco Nawrocki. Il suo capo, Zbigniew Bogucki, ha smentito le parole del Ministro della Digitalizzazione Gawkowski. Il veto del Presidente non disconnetterà Internet Starlink per l’Ucraina, poiché i costi di questa connessione sono finanziati sulla base delle disposizioni della legge vigente e il progetto presentato dal Presidente al Sejm rispetta tale disposizione. È sufficiente approvare rapidamente l’iniziativa presidenziale al Parlamento polacco a settembre. Lo stesso vale per il supporto all’archiviazione dei dati dell’amministrazione ucraina in un luogo sicuro.

Due caccia Eurofighter tedeschi sono stati fatti decollare il 27 agosto mattina. Il motivo è stata la comparsa di un aereo da ricognizione russo Il-20M sul Mar Baltico, afferma un rappresentante dell’Aeronautica Militare tedesca. I caccia sono decollati dalla base aerea di Laage per identificare l’Il-20M russo. Il rappresentante dell’Aeronautica Militare ha affermato che l’aereo ha volato ed è rimasto nello spazio aereo internazionale senza preavviso.

Un drone militare, presumibilmente ucraino, si è schiantato in Estonia, secondo quanto riportato da ERR, citando il capo della Polizia di sicurezza estone (KaPo) Margo Palloson e il Ministro della Difesa del Paese Hanno Pevkur.

Volodymyr Zelensky ha riferito che: “Turchia, Stati del Golfo o Paesi dell’UE potrebbero ospitare un vertice con Putin”. Sempre il premier ucraino ha detto: “Ora i russi stanno dando segnali negativi sugli incontri e sugli ulteriori sviluppi. Gli attacchi alle nostre città e ai nostri villaggi continuano”.

Dopo un colloquio con il Presidente della Finlandia, Zelensky ha affermato che i team stavano attivamente preparando l’architettura di solide garanzie di sicurezza multilaterali per l’Ucraina. “Tutti sono coinvolti: europei, americani, gli altri nostri partner nella coalizione dei volenterosi. Comandanti militari, ministri della Difesa, consiglieri per la sicurezza: a diversi livelli stiamo preparando le componenti della sicurezza futura. Stiamo accelerando nella definizione dei dettagli. È tempo di organizzare un format per un dialogo tra i leader per definire i punti chiave e le scadenze.”

La Russia nella notte ha attaccato le infrastrutture per il trasporto di energia e gas in sei regioni, ha spiegato il Ministero dell’Energia ucraino Stiamo parlando delle regioni di Sumy, Poltava, Donetsk, Černihiv, Kharkiv e Zaporižžja. “La valutazione dei danni è in corso. I servizi di emergenza e soccorso stanno lavorando sul luogo degli attacchi. Gli operatori del settore elettrico e del gas stanno lavorando per ripristinare rapidamente le forniture di energia e gas”, si legge nel rapporto.

Secondo gli ucraini un oleodotto importante per Mosca è esploso in Russia. Come riportato da fonti di RBC-Ucraina, si tratta dell’oleodotto Ryazan-Mosca. Il 26 agosto si è verificata una violenta esplosione sull’oleodotto principale, che rappresenta una delle principali fonti di approvvigionamento di prodotti petroliferi per la capitale russa. In seguito è scoppiato un grave incendio, attualmente in fase di spegnimento.

Fonti ucraine segnalano che dal 2018 questa autostrada è stata riconvertita per la fornitura di benzina da parte di Transneft, che rifornisce l’esercito della Federazione Russa. Attualmente, a causa dell’esplosione presso l’impianto, il trasporto di prodotti petroliferi verso Mosca è stato sospeso a tempo indeterminato.

Un drone americano RQ-4B Global Hawk ha monitorato l’intero confine occidentale tra Russia e Bielorussia. Da fonti stampa russe si apprende che Kalashnikov metterà a disposizione le sue capacità al Complesso Industriale della Difesa Popolare di Arkhangelsk per la produzione di droni.

Dimitrj Peskov, portavoce del Cremlino ha riferito che i capi dei gruppi negoziali della Federazione Russa e dell’Ucraina sono in contatto, il Cremlino non può ancora stabilire le date esatte del nuovo round. La Russia negativamente si riferisce alle discussioni in Europa sulla possibile presenza di truppe europee sul territorio ucraino

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 27 agosto. Di notte, le forze armate ucraine hanno attaccato Rostov sul Don con dei droni e lo schianto del drone ha causato un’esplosione e un incendio sul tetto di un condominio di 4 piani in Khalturinsky Lane. La difesa aerea ha distrutto e neutralizzato i droni nei distretti di Rostov, Taganrog, Novoshakhtinsk, Neklinovsky, Myasnikovsky, Millerovsky e Chertkovsky. A Novobessergenevka e nel villaggio di Botsmanovo, nel distretto di Neklinovsky, diverse facciate, tetti e portoni di abitazioni private e un’auto sono stati danneggiati dalle schegge. A Novoshakhtinsk, frammenti di droni sono caduti nel cortile di un’abitazione privata e sono stati danneggiati anche il tetto e le coperture di diverse abitazioni vicine. Sono state reintrodotte restrizioni negli aeroporti civili.

Le forze armate russe hanno bombardato Sumy, Pokrovs’k e Dobropillja nelle regioni di Dnipropetrovs’k, Charkiv, Poltava, Odessa, Čerkasy e Chernihiv con Geranium.

In direzione Sumy, a Yunakivka, le unità d’assalto delle forze armate russe hanno compiuto progressi significativi, occupando circa 20 edifici e consolidando le loro posizioni. L’avanzata totale è stata di 800 metri, scrive GrV Sever. Le forze armate ucraine hanno effettuato due contrattacchi nei pressi di Oleksiivka e Andriivka con gruppi d’assalto del 225° reggimento distaccato e della 71a brigata distaccata.

In direzione Charkiv, a Vovčans’k, le forze russe continuano ad espandere la testa di ponte sulla riva sinistra del fiume Vovča. Combattimenti nella foresta vicino a Synel’nykove. Il comando delle forze armate ucraine sta trasferendo rinforzi nella sezione Khatnje.

Nella notte, Belgorod è stata attaccata da un drone ucraino. In via preliminare, non si registrano vittime. Durante il giorno, gli attacchi hanno colpito Shebekino, Cerkovnoe, Ryabiki, Dubrovka, Dvuluchny, Leonovka, Dolgy, Kaznacheyevka, Khotmyzhsk.

In direzione Lyman – combattimenti vicino a Novomykhailivka, dove le forze armate ucraine hanno contrattaccato, così come vicino a Ridkodub.

In direzione Kostjantynivka – combattimenti vicino ad Oleksandro-Shul’tyne, i militari ucraini stanno conducendo una difesa organizzata.

In direzione Pokrovs’k le forze armate ucraine stanno contrattaccando nella zona di Leontovychi. In questa sezione del fronte sono in corso pesanti combattimenti, le forze armate ucraine sta non trasferendo rinforzi. A nord lungo Dobropillja, le forze armate russe stanno utilizzando bombe aeree pesanti.

Sul fronte di Zaporižžja, in direzione di Orichiv, nella zona di Novodanylivka e Mala Tokmachka, sono in corso battaglie di posizione, con la LBS invariata. I russi stanno combattendo vicino a Plavni, mentre sono in corso pesanti combattimenti nella zona di Stepnohirs’k.

Graziella Giangiulio

