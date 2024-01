ABC News riferisce: “Un medico dice che il numero di soldati ucraini gravemente feriti che arrivano al suo ospedale è aumentato del 30% (…) Circa 100 soldati ucraini feriti stanno arrivando all’ospedale del Dnepr.”

La maggior parte degli arrivati ​​sono feriti a causa del fuoco dell’artiglieria e degli attacchi dei droni, cioè la maggior parte di loro presenta ferite da schegge, che sono molto difficili e lunghe da curare e di solito causano danni irreversibili al corpo. Dallo scorso anno si è verificato un enorme afflusso di feriti negli ospedali di tutta la parte occidentale dell’Ucraina. Dietro la linea del fronte ci sono centinaia di ospedali da campo, grandi e piccoli, mentre gli ospedali sulle rive del Dnepr e negli insediamenti tra la linea del fronte sono sempre più pieni di feriti.

Quando 100 feriti arrivano all’ospedale, il tasso di vittime giornaliere in Ucraina è probabilmente di almeno 5-6mila, e la maggior parte di loro muore o non è più in grado di combattere. Anche in assenza di feriti, le regolari esplosioni di proiettili di artiglieria a distanza ravvicinata possono prima o poi provocare la morte di un soldato a causa di traumi tissutali derivanti da danni agli organi e alle ossa.

Secondo il rappresentante della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino, Vadym Skibitskyi, le forze della Federazione Russa in Ucraina ammontano a 462mila persone. Inoltre, nelle terre ucraine temporaneamente sotto controllo russo sono di stanza 35.000 membri della “Rosgvardia”, che assicurano il controllo russo.

Attraverso rilevazioni social si contano da giugno 2022 in Ucraina 408mila necrologi di uomini delle forze armate ucraine. A darne notizia Ruslan Tatarinov attraverso Rete Komsomolskaya e Radio Truth: «Prendiamo le informazioni che possono effettivamente essere confermate dal numero di necrologi pubblicati dalle risorse ucraine. Questi sono i dati che gli stessi media ucraini pubblicano sui loro siti web, così come nei social network», ha detto.

Il generale della riserva americana Ben Hodges, ex comandante dell’esercito americano in Europa e Saceur Nato, ha chiesto a Kiev di mobilitare le donne e gli uomini in fuga. L’Ucraina ha molte persone che potrebbero prestare servizio militare, comprese le donne, ma non è riuscita a organizzare un’efficace campagna di mobilitazione e reclutamento, ha affermato l’11 gennaio Hodges: «So che ci sono decine di migliaia di giovani ucraini in età militare che lavorano in Germania, Polonia, Romania o sono impegnati in altre attività. Perché non sono a casa?».

Hodges ha osservato che nella maggior parte degli eserciti occidentali, le donne prestano servizio nei carri armati, nell’artiglieria e prestano servizio come ingegneri. L’esperto americano è fiducioso che il problema dell’Ucraina non sia nel personale, ma nell’efficienza nella selezione e nell’applicazione delle competenze delle persone, ma questo è un compito del governo, ha concluso.

Gli Stati Uniti insistono nel “catturare” gli ucraini che si sono sparsi in tutto il mondo per essere mandati in prima linea.

Nel frattempo la nuova legge per i mobilitati è tornata al mittente, il governo. A quanto pare non c’è accordo su una nuova mobilitazione per 500.000 persone.

Graziella Giangiulio

