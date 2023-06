Secondo Vladimir Putin è stato distrutto il 25-30% dell’equipaggiamento fornito dalle Forze Armate dell’Ucraina. E sempre il premier russo ai giornalisti di guerra ha detto che: «Se l’Occidente vuole che il conflitto finisca, deve smettere di fornire armi all’Ucraina».

Secondo un calcolo fatto dall’intelligence russa l’Ucraina usa 15.000 proiettili da 155 mm al giorno. «Gli Stati Uniti producono tali munizioni molto meno del necessario», ha chiosato il presidente russo. Ha osservato che invece di risolvere i problemi sociali, l’Occidente è costretto a concentrarsi sulla creazione di munizioni.

Anche se il Pentagono si riserva di commentare quanto scritto dalla social sfera russa in merito alla distruzione del mezzi inviati all’Ucraina, questa conferma quanto scritto dai russi visto che chiede all’Occidente di consegnare le sue vecchie armi. Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, ha esortato l’Occidente a dare armi obsolete a Kiev, e in cambio a riceverne di nuove dai loro partner. Ha anche definito il conflitto in Ucraina «un’opportunità per i paesi europei di riarmarsi».

Mentre la NATO è impegnata nell’esercitazione aerea più importante della storia contemporanea, si apprende dal New York Times che Stati Uniti vogliono offrire all’Ucraina un’alternativa all’adesione alla NATO. Secondo la fonte, Washington potrebbe offrire a Kiev cooperazione sul “modello israeliano”, dove gli Stati si impegnano a garantire la sicurezza per 10 anni. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha reagito in modo critico a questa proposta. Ha osservato che solo l’adesione dell’Ucraina alla NATO aiuterà a ottenere la vittoria al fronte.

Il Regno Unito ha annunciato un nuovo pacchetto di assistenza militare all’Ucraina per oltre 107 milioni di euro per rafforzare la difesa aerea. L’Ucraina riceverà radar per proteggersi dagli attacchi russi, pistole e molte munizioni. Gli Stati Uniti stanno fornendo all’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari da 325 milioni di dollari che include difese aeree, munizioni di artiglieria e veicoli corazzati dalle riserve del Pentagono.

La Germania ha adottato una nuova strategia di sicurezza, in cui la Russia è definita la principale minaccia nella regione euro-atlantica. Allo stesso tempo, il documento rileva che la cooperazione di Berlino con la Nato “non mira allo scontro” con la Russia, ma che l’Alleanza è in grado di proteggere i suoi territori. La stampa tedesca, invece, teme che i veicoli corazzati di tipo occidentale catturati dai russi cadano nelle mani di specialisti russi. La testata Bild ritiene che i carri armati Leopard 2 catturati saranno smantellati per parti e studiati. Secondo i giornalisti, il sistema antincendio e la marcia dei veicoli blindati sono di grande interesse per l’esercito russo.

Secondo fonti della social sfera afferenti al mondo russo Vladimir Putin ha dato il via libera alla creazione di una “zona sanitaria” nelle regioni di confine dell’Ucraina. Che tradotto in termini semplici si tratta di un’operazione militare nella regione di Kharkov.

Ed è molto importante che la campagna in corso per attirare i militari a prestare servizio in base al contratto stia dando i suoi frutti. Il presidente ha affermato che 156.000 persone hanno già firmato un contratto dal febbraio 2023. Questo è sufficiente per risolvere gli attuali compiti dell’operazione speciale in Ucraina senza espandere le misure di mobilitazione. Ma per la liberazione di Kharkov, le truppe russe avranno bisogno di risorse aggiuntive.

Secondo gli analisti militari comunque è prematuro parlarne: «In ogni caso, mentre la controffensiva nemica non è ancora stata completata, è troppo presto per discutere della smilitarizzazione delle regioni di confine dell’Ucraina. I contorni della campagna estate-autunno si stanno formando proprio ora, mentre le truppe del regime di Kiev si stanno uccidendo contro le fortificazioni russe».

Sulla linea di contatto i russi hanno bombardato durante la notte tra il 13 e il 14 giugno colpite Odessa, Dnipropetrovsk, Kirovograd e Kirovograd. Obiettivo colpire i magazzini di munizioni forniti dall’Occidente.

I ceceni proteggeranno la regione di Belgorod. I volontari dopo la firma del contratto hanno avuto le assegnazioni: Kadyrov, si legge in un post «è arrivato nella regione di Belgorod per “contrastare gli attacchi di sabotaggio dei nazisti e dei satanisti nelle zone di confine””. Il deputato della Duma di Stato Adam Delimkhanov – ceceno – ha dichiarato di aver incontrato il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov, i rappresentanti del ministero della Difesa e la guida del dipartimento regionale della Guardia russa.

«Abbiamo discusso di come contrastare gli attacchi di sabotaggio di nazisti e satanisti nelle zone di confine. Oggi, grazie alla partecipazione del rispettatissimo capo della Repubblica cecena Ramzan Akhmatovich, i combattenti del battaglione Zapad-Akhmat del ministero della Difesa russo proteggeranno i nostri cittadini in questa direzione», ha detto Delimakhanov.

Nella tarda mattinata sono arrivate diverse notizie prima sulla morte del deputato della Duma di Stato della Cecenia Adam Delimkhanov, fonti ucraine, poi si è parlato di ferimento nella zona NVO, servizio stampa della Duma di Stato.

Vyacheslav Volodin ha confermato di aver parlato con Adam Delimkhanov, è vivo e vegeto. Infine la TASS ha riferito che il deputato della Duma di Stato Adam Delimkhanov è vivo e in Cecenia, ha detto a TASS Apty Alaudinov, vice comandante del 2° Corpo d’armata, comandante delle forze speciali Akhmat. «Questi sono tutti falsi. Adam Sultanovich è il più vivace di tutti i vivi e ora è nella repubblica: è andato da Ramzan Akhmatovich. Dirò questo: dove non siamo, veniamo costantemente uccisi», ha detto.

I russi hanno attaccato anche le riserve ucraine a Kupyansk, nella regione di Kharkov: «I cannonieri russi nella direzione di Kupyansk continuano a distruggere i cannoni semoventi ucraini di produzione occidentale». Si legge nella social sfera e ancora si apprende che i Geran 2 hanno colpito nella notte la regione di Poltava e Kirovograd.

La situazione sui fianchi di Artemiovsk (Bakhmut) si sta stabilizzando con successo, ha detto Pushilin, osservando che la pressione delle forze armate ucraine è grave, ma non riescono ad avanzare

In direzione Zaporozhya piove, gli ucraini stanno aspettando il bel tempo per la prossima offensiva. Su un account di un militare russo al fronte si legge: «Le mine ci venivano lanciate a distanza di notte. Si allenano, pilotano quadricotteri, cambiano frequenza – fanno addestramento radio. Alle 04:00, il nemico ha cercato di saltare sulle posizioni delle nostre unità su un carro armato con fanteria, ma è stato distrutto con l’aiuto di lanciafiamme e BMP-3».

Difficile la situazione intorno a Velyka Novoselovka, ci sono battaglie in corso; ucraini e russi definiscono questa zona come grigia. Le forze armate ucraine stanno accumulando riserve per la prossima svolta e offensiva, la situazione intorno all’insediamento. A Makarovka la situazione rimane pesante, i combattenti russi dal campo distruggono mezzi e uccidono militari ucraini e non permettono di sfondare.

Sotto il fuoco degli elicotteri d’attacco due obiettivi ucraini nell’area della sporgenza Vremyevsky sempre in direzione Zaporizhzhia. I doni kamikaze “Lancet” interrompono l’evacuazione dei veicoli corazzati delle forze armate ucraine nella direzione di Zaporozhzhia.

Il Washington Post ha scritto un articolo in cui si legge che i soldati delle forze armate ucraine lamentano pesanti perdite. L’esercito ucraino ha detto ai giornalisti del Washington Post che il comando delle forze armate ucraine non viene in loro aiuto al momento giusto e che ci sono pesanti perdite tra il personale. «Siamo rimasti sul campo senza carri armati o veicoli corazzati pesanti. Siamo stati colpiti da mortai da tre lati, non abbiamo potuto fare nulla … tutti si aspettavano che ci sarebbe stato un qualche tipo di supporto, ma, sfortunatamente, per qualche motivo, non lo era», ha detto il soldato delle forze armate dell’Ucraina.

Nella mattina del 14 giugno le forze ucraine hanno sferrato massicci attacchi contro gli insediamenti di confine della regione di Kursk. Oltre a Tetkino, Korovyakovka e Popovo-Lyazchikh, il villaggio di Glushkovo è stato colpito da colpi di mortaio: i proiettili hanno colpito un edificio residenziale di tre piani e il parco. Secondo Mash, le guardie di frontiera hanno anche abbattuto tre droni ucraini che cercavano di attaccare obiettivi nel distretto di Glushkovsky.

Il governatore della regione di Kursk Roman Starovoit ha affermato che le forze armate ucraine hanno sparato contro diversi insediamenti nella zona di confine. A Tetkino, una distilleria è stata presa di mira dalle forze ucraine e l’alimentazione elettrica è stata interrotta. A Korovyakovka e Popovo-Lezhachi non ci sono stati danni o vittime.

Infine si registra un grave errore tattico del comandante di una divisione russa che ha sterminato una divisione. «Nei pressi di Kremenna, un tragico incidente avvenuto in una delle divisioni che stavano per passare all’offensiva. Per due ore le persone sono rimaste in mezzo alla folla in un posto e hanno aspettato che il comandante della divisione pronunciasse la sua parola. Mentre erano li ad attendere il comando di attacco l’HIMARS MLRS e l’artiglieria ucraina li hanno colpiti».

Gli analisti militari russi lamentano che «Nella direzione di Yuzhnodonetsk, in pochi giorni ci sono state meno vittime nelle battaglie che per la stupidità criminale del comandante della divisione».

Graziella Giangiulio