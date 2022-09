A partire dalle ore 18 del 12 settembre sul fronte ucraino-russo, che ricordiamo è lungo 1.000 km, mentre i confini tra Russia e Ucraina sono solo di 600 km, si sono riscontrati una serie di spostamenti di truppe ucraine verso Zaporozhya. Rogov, membro dell’amministrazione della regione di Zaporozhya sulla social sfera scriveva: «Le forze armate ucraine stanno preparando una grande offensiva nell’area della centrale nucleare di Zaporozhya e dei valichi, le installazioni di artiglieria vengono trasferite». Nella mattina del 13 settembre alle 09:58 sempre lo stesso, che è presidente del movimento “Siamo insieme alla Russia” diceva: «A Zaporozhya la situazione è sotto controllo, l’esercito è pronto».

Da 5 giorni ormai le forze armate ucraine cercano di sfondare la linea difensiva delle forze russe in direzione di Liman. Kiev ha lanciato in battaglia unità meccanizzate, che operano con il supporto di carri armati. È stato costruito un passaggio attraverso il Seversky Donets vicino a Yapol, le formazioni di Kiev stanno cercando di attraversare il fiume, ma sono sotto il costante fuoco dell’artiglieria delle forze russe. Yampol e Krasny Lyman sono sotto il pieno controllo delle forze russe. Anche le unità ucraine stanno aumentando la pressione nell’area di Belogorovka non lontano da Seversk per ritirare parte delle forze del 2° Corpo della LPR da Soledar, dove russi dell’esercito del Donbass stanno operando con successo. Lo stato di Svyatogorsk non è ancora chiaro. Ma a quanto pare gli ucraini sono riusciti a prendere il controllo di parte della città. Va notato qui che anche prima della controffensiva, Svyatogorsk era difficile da mantenere, poiché gli ucraini controllavano le altezze sulla riva sinistra del fiume.

La prima linea si è stabilizzata anche nel nord-est della zona NVO. Parti e formazioni dell’esercito russo, quelle sfuggite all’accerchiamento di Izyum e le riserve trasferite dal ministero della Difesa russo formano una linea di difesa lungo la riva destra del fiume Oskol e lungo il confine con la regione di Belgorod. Kupyansk è divisa in due parti, la parte occidentale è controllata dalle forze di Kiev, la parte orientale è controllata dall’esercito russo. Qui, per ora, gli ucraini usano l’artiglieria, razzi e cannoni. Ma non tenta di attaccare.

Ma vediamo nel dettaglio la situazione lungo la linea del fronte:

Per quanto concerne i territori di confine della Federazione Russa: si registrano formazioni ucraine che sparano proiettili di grosso calibro contro il villaggio di Logachevka nella regione di Belgorod, a seguito dei quali una donna è rimasta uccisa e diverse persone sono rimaste ferite. Gli ucraini hanno attaccato anche il villaggio di Tetkino nella regione di Kursk, danneggiando leggermente diversi edifici residenziali. Nella giornata del 13 settembre è iniziata l’evacuazione di due villaggi.

Regione di Kharkiv. Le Forze Armate di RF, dopo essersi ritirate nella regione di Kharkiv, sono riuscite a livellare il fronte lungo la sponda sinistra del fiume Oskol. Le truppe missilistiche e l’artiglieria russe hanno lanciato massicci attacchi sugli obiettivi ucraini a Kharkiv: uno degli attacchi ha colpito l’edificio della Polizia Nazionale.

In direzione Liman: le forze ucraine stanno avanzando per il terzo giorno nelle vicinanze della città di Liman, la cui difesa è detenuta da un piccolo presidio delle forze armate russe e della milizia popolare della LPR. La città è strategicamente importante per le forze armate ucraine, poiché si trova sulla sponda settentrionale del Seversky Donets e può diventare un potenziale trampolino di lancio per un’ulteriore offensiva verso gli agglomerati di Kremennaya e Severodonetsk. Secondo alcuni rapporti, gli ucraini sono stati in grado di occupare parte di Svyatogorsk nel nord di Slavyansk, cosa che in futuro consentirà di attaccare Liman da nord-ovest.

In direzione Bachmut (Artemovsky): le forze armate dell’Ucraina stanno prendendo d’assalto Belogorovka a ovest di Lysychansk, aumentando la pressione sul raggruppamento delle forze alleate in questa direzione. La cattura dell’insediamento darà agli ucraini un ulteriore trampolino di lancio per sviluppare un’offensiva verso l’agglomerato di Severodonetsk. I distaccamenti della PMC Wagner continuano a controllare le singole strade a est di Bachumut (Artemovsk), colpendo postazioni di tiro e roccaforti delle forze armate ucraine nella stessa città e nei suoi dintorni. Allo stesso tempo, unità delle forze alleate stanno combattendo per la sottostazione elettrica di Donbasskaya e stanno anche sviluppando un’offensiva nei confronti di Nikolaevka Vtoroy e Otradovka.

A Soledar continuano le battaglie posizionali nel sud della città nei pressi dello stabilimento Knauf GIPS.

In direzione Donetsk: In direzione di Donetsk, formazioni ucraine stanno bombardando la periferia di Donetsk e gli insediamenti circostanti. Continuano le battaglie posizionali nei pressi di Peski e Pervomaisky. Uccisi 40 soldati ucraini che il 12 settembre hanno cercato di prende l’aeroporto di Donetsk.

In direzione Ugledar: le Forze Armate dell’Ucraina stanno concentrando le forze nelle vicinanze di Ugledar. Questa può essere sia una preparazione per un’offensiva che un’imitazione per costringere i russi a trasferire rinforzi ed esporre altri settori. Le forze armate russe nella notte hanno bombardato postazioni ucraine.

In direzione Zaporozhya: le forze armate ucraine hanno trasferito unità in prima linea nella regione di Orekhov e potrebbero tentare di colpire in direzione del sud della regione di Zaporozhya. Continuano i duelli di artiglieria diventati regolari attraverso il Dnepr: le forze ucraine stanno bombardando la centrale ZNPP dalle posizioni sulla sponda settentrionale del fiume a Nikopol e Marganets, a cui le forze armate russe rispondono con il fuoco.

In direzione Krivoy Rog: le battaglie di posizione continuano a sud di Vysokopole, Olgino e nelle vicinanze di Novovoznesensky. Alle 13:00 del 13 settembre la prima linea è rimasta invariata. Le forze armate dell’Ucraina sono fisse su linee precedentemente occupate e stanno raggruppando le forze prima di un altro tentativo di attaccare le posizioni russe. Sul settore Andriivsky, il comando ucraino sta rafforzando la difesa a Lozovoe in preparazione di un altro attacco alle postazioni delle Forze armate russe. La direzione principale dell’attacco è Bruskinskoe e Kostromka per bloccare la comunicazione stradale di Davydov Brod e Novaya Kakhovka.

Obici ucraini e MLRS stanno sparando contro Belogorka, trasferendo contemporaneamente rinforzi in questo settore del fronte. Più di 50 unità di equipaggiamento militare sono state dispiegate nelle vicinanze di Lozovoye attraverso i valichi di Veliky Artakovo, Belaya Krinitsa e Ternovka. Le unità del 46° Opmbr delle forze armate ucraine stanno ruotando il personale militare e rimuovendo i loro campi minati nell’area di un chilometro a sud di Andriivka per avanzare nelle vicinanze di Sukhoi Stavka.

Sulla sezione Posad-Pokrovsky, una compagnia del 10° battaglione del 59° Ompbr, rinforzata da due unità di mezzi corazzati, ha cercato di attaccare Ternovye Pody. Tuttavia, l’artiglieria delle forze armate della Federazione Russa ha effettuato un massiccio bombardamento delle truppe ucraine, dopo di che le forze armate dell’Ucraina si sono ritirate nelle loro posizioni originali. Per ripristinare la prontezza al combattimento delle unità della brigata russa a Ternovye Pody, il personale viene ruotato e un plotone meccanizzato è stato trasferito a Zarya. Inoltre, cinque colonne di equipaggiamento militare sono avanzate dall’area di Kulbakino in direzione della linea di contatto.

Nelle prossime 24 ore, l’offensiva su Ternovye Pody e Petrovsky dovrebbe essere proseguita dalla 59a brigata BTGr e dalla 28a brigata delle forze armate ucraine. Nonostante le informazioni sui social network, le dichiarazioni sul trasferimento di Kiselevka sotto il controllo delle forze armate ucraine non sono vere. Lì, le unità delle forze armate russe mantengono ancora le stesse posizioni.

Il settore Snigirevsky è relativamente calmo: le Forze armate ucraine non tentano di attaccare.

Non ci sono grandi cambiamenti nella sezione Olginsky. Le unità delle forze armate ucraine stanno rafforzando le linee di difesa occupate e si stanno preparando per un’ulteriore avanzata verso Lyubimovka. Il comando ucraino utilizza artiglieri avanzati a Novovoznesenskoye per prendere di mira le posizioni russe. L’artiglieria e l’MLRS delle forze armate ucraine stanno sparando dall’area di Topolinoye a Chereshneve, Novovoskresensky, Mirolyubovka e Kreshchenivka.

Una compagnia del 97° battaglione della 60a brigata ha scavato nella cintura forestale a nord-ovest di Novovoznesensky con l’ulteriore obiettivo di assicurarsi nell’area di Novopetrovka.

Si apprende – da fonti social filo russe non verificabili – che rappresentanti dei media britannici sono arrivati ​​​​nelle roccaforti ucraine in questo settore del fronte per girare scene sulla “offensiva di successo” delle forze armate ucraine.

Nel frattempo la social sfera russa, e Kadyrov in modo particolare si sono espressi su quanto sta accedendo al fronte e sono giunti alla medesima conclusione: È stato un grave errore seguire il principio della riduzione dell’escalation nelle operazioni militari, e quindi militari ucraini con equipaggiamento della NATO occidentale si sono avvicinati alla periferia di Kharkov, senza dimenticare il ruolo dell’intelligence statunitense, il principale partecipante a questo processo.

La Russia ha usato la tattica di attacchi aerei, missilistici e di artiglieria per contrastare l’esercito ucraino e ha dovuto fare una ritirata tattica per proteggere i soldati russi. Qui possiamo supporre che il passo russo sia stato un errore. La nuova tattica russa potrebbe aver portato alla vittoria delle forze ucraine nelle aree settentrionali vicino a Kharkov, indebolendo il fronte meridionale e lasciandolo aperto all’avanzata delle truppe russe per tagliare i rifornimenti, bombardare i valichi e le ferrovie per mettere le truppe ucraine tra una roccia e un posto difficile.

Adesso ci si aspetta un’alta offensiva ucraina che però non sta tenendo conto delle perdite umane, nelle fila del suo esercito. Mentre i russi non ne stanno avendo. Non solo, i russi ora aumenteranno il numero degli attacchi aerei alle infrastrutture critiche lasciando gli ucraini al gelo e la freddo. L’inverno è molto vicino e il flusso di armi per l’Ucraina per forza di cose sarà minore. I magazzini europei sono oramai vuoti e le nuove armi ordinate arriveranno in Europa tra qualche anno e non saranno destinate all’Ucraina.

La Russia nel frattempo ha dato vita a due fabbriche per la riparazione del mezzi danneggiati in guerra, per la produzione di pezzi di ricambio, notizia recente e notizia già nota da febbraio ha avviato turnazioni h24 per la produzione di armi. Tra le novità belliche di oggi l’utilizzo di droni iraniani kamikaze.

Graziella Giangiulio