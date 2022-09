UKRAINERUSSIAWAR. Gli ucraini provano a riprendere la centrale nucleare di Zaporozhye. Fallisce l’avanzata

La Russia ha messo in guardia gli Stati Uniti e la Gran Bretagna da misure avventate che potrebbero portare la situazione intorno all’Ucraina più vicino a una linea pericolosa, l’affermazione arriva dal capo della delegazione russa a Vienna.

Il consigliere del capo dell’ufficio di Zelensky Podoliak afferma che la guerra potrebbe finire dopo la caduta di Lugansk o di Donetsk. In “3-3,5 mesi [dopo la cattura di una delle città], la guerra finirà finalmente nei territori completamente liberati dell’Ucraina”. Sulla social sfera ucraina ironizzavano che Podolyak non ha specificato quando è possibile prendere le forze armate di Donetsk o Lugansk. Sempre dall’ufficio di Zelensky si apprende che saranno inseriti nella lista dei ricercati internazionali gli osservatori stranieri che hanno lavorato ai referendum nelle regioni separatiste di DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson.

Procede la mobilitazione parziale in Russia non senza difficoltà, attualmente alla Duma di Stato è in visone una legge per escludere dal servizio le madri con più di un figlio; e altre categorie, mentre ci sono intoppi di logistica in via di risoluzione come l’arrivo di mobilitati in località dove ancora non ci sono le caserme/tende.

Nei prossimi giorni sarà schierato un punto di mobilitazione al confine con il Kazakistan nella regione di Astrakhan, dove si è formato un ingorgo di molti chilometri. Lo hanno annunciato le autorità regionali punto che arriva dopo quello al confine georgiano e con la Finlandia. I punti mobili controllano i documenti e quelli che sono mobilitati vengono arruolati e riportati in Russia.

Secondo Vladimir Rogov, presidente del movimento We Are Together with Russia, della regione di Zaporozhye, l’Ucraina sta schierando più di 450 militari delle forze operative speciali (SOF) nella regione di Zaporozhye per partecipare alle ostilità e forse anche nel tentativo di impadronirsi della centrale nucleare di Zaporozhye. Notizie confermate anche da altre fonti social secondo cui il comando ucraino si prepara all’offensiva nell’area a sud di Ugledar e in direzione Zaporozhye. L’obiettivo per le forze armate ucraine è bloccare le riserve delle forze armate RF e impedire che vengano trasferite nell’area dell’attacco principale a Svatovo e all’agglomerato di Severodonetsk.

Direzione Zaporozhye: Il comando del gruppo Dnepr prevede di lanciare nei prossimi giorni un attacco alle posizioni russe nei settori Orekhovsky e Gulyai-Polye del fronte. Al fine di sondare la difesa delle Forze armate russe, le formazioni ucraine intendono condurre ancora una volta le ricognizioni in forza nell’area di Nesteryanka.

Direzione Donetsk: nell’area di Avdiivka, le Forze armate ucraine continuano a frenare l’avanzata delle forze armate russe, conducendo un massiccio fuoco di artiglieria sull’agglomerato di Donetsk.

I tentativi di sfondamento nelle direzioni di Maryinka e Pesok si concludono con un fallimento e pesanti perdite da parte delle forze armate ucraine. La maggior parte dei rinforzi trasferiti viene inviata con poca o nessuna preparazione.

Le unità della 68a brigata sono state messe in piena allerta prima di lanciare una controffensiva nelle direzioni di Prechistovka e Pavlovka al fine di sfondare le linee difensive delle forze armate russe.

Gli equipaggi UAV della 68a brigata stanno effettuando la ricognizione delle attività delle truppe russe nelle aree di Pavlovka, Yegorovka, Prechistovka. Le munizioni sono state consegnate alle formazioni ucraine.

Secondo gli analisti militari che scrivono nella social sferra: “Le attività delle Forze Armate ucraine potrebbero non essere una preparazione per una vera e propria offensiva, ma parte di una campagna di disinformazione del comando russo al fine di costringere le Forze Armate russe a mantenere riserve nelle aree e impedire loro di essere trasferiti in direzioni pericolose”.

Le forze armate russe stanno difendendo il territorio preso in direzione di Krasny Liman. Ci sono scontri nella zona del fiume Oskol. Le forze armate ucraine organizzano traversate di barche

Continuano i combattimenti nella zona di Sand e Marinka.

Nella direzione di Kherson, le forze armate russe continuano a contenere le azioni offensive delle forze armate ucraine, ci sono segni del suo rafforzamento nelle posizioni attuali, inclusa la testa di ponte vicino al fiume. Ingombri.

Sono stati effettuati attacchi missilistici su obiettivi a Zaporozhye ed è stato utilizzato anche l’ UAV Geran-2 . Le armi missilistiche hanno colpito obiettivi a Dnepropetrovsk, Krivoy Rog, Nikolaev

Gli ucraini hanno continuato a portare uomini nell’insediamento di Orekhovo e Gluaipole. Colpi di razzi sparati dagli ucraini a Kherson.

La mattina del 28 settembre, le posizioni delle forze armate russe nella regione di Belgorod sono state colpite da MLRS Nella LPR, Lisichansk e Perevalsk sono stati colpiti da HIMARS. Missili anti-radar AGM-88 HARM sono stati utilizzati contro le posizioni delle forze russe nel DPR.

Graziella Giangiulio