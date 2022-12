«Gli attacchi agli aeroporti militari nelle regioni di Kursk, Ryazan e Saratov sono stati condotti dall’Ucraina», ha dichiarato al Washington Post un alto funzionario ucraino senza nome. Un aeroporto nella regione di Kursk è stato bombardato ieri, 6 dicembre, mentre gli altri due sono stati bombardati il 5 dicembre. «Si trattava di droni ucraini, molto efficaci e di successo», ha dichiarato il funzionario ucraino. Non ha fornito alcun dettaglio. Ufficialmente, Kiev non ha ammesso il proprio coinvolgimento.

Il cinque dicembre la stessa notizia era trapelata dal New York Times che a sua volta aveva citato un “funzionario ucraino” per dire che i droni “sono stati lanciati dal territorio ucraino”.

Il sei dicembre c’è stato un’ allarme antiaereo a Engels: la gente del posto pubblica il suono della sirena vicino al campo d’aviazione. I residenti di Engels pubblicano un video di una sirena antiaerea che suona vicino al campo di aviazione, che è stato oggetto di un attacco di droni. Presumibilmente, l’allarme aereo è stato lanciato per testare i sistemi. Perché secondo gli analisti russi quello che è successo in merito agli attacchi dei droni ucraini non è stata l’efficacia dei droni ma il buco nella visualizzazione russa.

In foto, si possono osservare, i resti dei droni che avrebbero attaccato gli aeroporti russi, dove ricordiamo, vengono stoccate anche le armi tattiche nucleari. Come si è scoperto, questi droni hanno sorvegliato i confini russo/ucraini almeno dal 20 novembre. Sono stati lanciati da Zaporizhzhya verso le postazioni delle unità delle Forze Armate russe a Melitopol, praticando l’uso dei nuovi UAV kamikaze nelle “zone di confine”.

Questi UAV sono stati utilizzati specificamente dagli ucraini per cercare di colpire strutture in Crimea ed ora in Russia.

Sulla linea del fronte gli uomini della PMC WAGNER hanno preso il villaggio di Yakovlevka, a nord di Soledar, dopo combattimenti casa per casa con i militari ucraini. Al momento, i combattimenti continuano nella zona di Yakovlevka. Dopo essersi consolidate a Yakovlevka, le truppe russe potranno aumentare la pressione sul raggruppamento Soledar delle forze ucraine.

Continuano i combattimenti in direzione di Bachmut per il villaggio di Opytne, la cosiddetta chiave della città di Bachmut, e alla periferia orientale della città.

Il raggruppamento occidentale della Wagner si dirige ora verso il villaggio di Kleshcheyevka. L’esercito ucraino si sta rafforzando nell’aerea, aspettandosi un forte attacco da parte dei Wagner dopo aver conquistato le posizioni nel villaggio lasciato libero la settimana scorsa.

Il passaggio da sud-ovest di Bachmut è importante perché i soldati non avanzano di fronte, ma aggirano le principali posizioni difensive alla periferia sud della città.

Secondo la social sfera il metodo di combattimento della Wagner chiosato “tritacarne Bakhmut” innescato produce da 500 a 800 perdite di personale nemico tra morti e feriti. Tuttavia, il comando ucraino non sta risparmiando risorse e sta ridispiegando nuove forze a Bachmut per non cedere una città importante.

Nella sera del 6 dicembre sono stati pesantemente colpiti impianti per la produzione e riparazione di mezzi e armi a Dnipropetrovsk, sette esplosioni. Ricordiamo che in precedenza a Kryvyi Rih l’esercito russo ha colpito un impianto infrastrutturale sul territorio di una zona industriale.

Washington a seguito degli attacchi contro l’Ucraina da parte della Russia ha riferito che “non intende impedire a Kiev di sviluppare armi per attacchi a lungo raggio”, fonte capo del Pentagono Lloyd Austin

Secondo Mosca il regime di Kiev sta optando per l’escalation. Ed ora uno sguardo alla situazione sulla linea del fronte che ricordiamo essere di circa 1200 km.

Direzione Svatove-Kreminna

L’esercito russo ha condotto un’offensiva nel settore Liman. Le forze ucraine hanno subito pesanti perdite in termini di uomini e attrezzature. Gli ucraini hanno anche tentato di attaccare le posizioni russe in direzione di Kuzemivka LNR, ma sono stati respinti dal fuoco preventivo dell’artiglieria.

Direzione Donetsk

Le unità dell’esercito russo stanno avanzando con successo, sventando tutti i tentativi di contrattacco delle forze armate ucraine. Dopo attacchi falliti nelle aree di Sporniye, Kurdyumivka e Marinka, secondo i russi gli ucraini hanno perso 60 combattenti volontari e cinque veicoli blindati.

Direzione Vuhledar

Nelle aree della DPR di Vladimirovka e Novodovarivka, nella regione di Zaporizhia, i colpi degli aerei d’attacco hanno respinto i militanti delle Forze armate ucraine nelle loro posizioni iniziali. Un MiG-29 ucraino è stato abbattuto da un caccia dell’aviazione russa vicino a Yasenovoye.

Un dispiegamento temporaneo di mercenari stranieri è stato colpito vicino a Illichivka, nella regione di Kharkiv, e un radar di difesa aerea ucraino S-300 è stato distrutto vicino ad Andriivka, nella DPR.

Nella giornata del 7 dicembre si apprende che i droni ucraini hanno nuovamente tentato senza successo di attaccare l’aeroporto di Belbek, stando a Readovka. Secondo Readovka, i voli UAV ucraini sopra l’aeroporto di Belbek a Sebastopoli sono continuati anche oggi, e sono stati intercettati respinti con successo. Secondo una fonte social, le difese aeree russe hanno respinto tutti i tentativi di attacco alla struttura.

Dalla mattina, le forze armate ucraine hanno bombardato Makiivka. Secondo la corrispondente di Readovka Daria Guzeva, è iniziato uno scontro diretto. Si sentono esplosioni a Makiivka nell’area del mercato, nell’area residenziale Cheryomushki e Zeleny. C’è un alto rischio che la città rimanga senza comunicazioni per un po’. Anche Donetsk è irrequieto: testimoni oculari notano che si sentono suoni forti nell’area della stazione ferroviaria, dell’ospedale Kalinin e del microdistretto di Vostochny. Il giorno prima, strutture civili a Donetsk e Makiivka sono state prese di mira dagli ucraini, provocando la morte di 12 persone.

Graziella Giangiulio

