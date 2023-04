Il sistema missilistico antiaereo Patriot, fornito a Kiev dall’Occidente, è già in servizio di combattimento. Lo ha annunciato il comandante delle forze aeree delle truppe ucraine Mykola Oleshchuk.

In Russia, per rispondere alla richiesta di forti specializzazioni per affrontare la guerra nel lungo periodo, l’Università Federale degli Urali inizierà a formare specialisti IT nel 2023, che non saranno sostituiti dall’intelligenza artificiale. L’università sta lanciando un nuovo programma di laurea “Artificial Intelligence Algorithms”, che formerà personale che non può essere sostituito dall’IA. L’enfasi nel programma sarà sugli algoritmi e sui metodi di apprendimento automatico.

Il 20 aprile sera sulla social sfera sono apparse notizie secondo cui le forze armate ucraine sono state in grado di attestarsi liberamente sulla riva sinistra del Dnepr vicino all’insediamento di Kindiyka a nord di Alyosheki. Tra l’altro, gli autori hanno detto che la situazione attuale è figlia di un sistema di rapporti obsoleto, caratteristico del tempo di pace, ma non del tempo di guerra.

Secondo altre fonti gli ucraini stanno effettuando attacchi sulla riva sinistra utilizzando piccole imbarcazioni fornite come parte dell’assistenza militare statunitense. L’ampia lunghezza della costa e l’impossibilità di controllare fisicamente le zone costiere a causa del regolare bombardamento vanno a favore delle forze armate ucraine.

Tuttavia, di norma, le forze armate ucraine non vanno oltre le rive del Dnepr a causa di problemi con l’approvvigionamento, che nelle condizioni attuali è possibile solo con l’ausilio di piccole imbarcazioni. Per spostarsi nell’entroterra è necessario un costante rifornimento di munizioni e armi, cosa che semplicemente non è fattibile ora.

In pratica, le forze armate ucraine sembra che abbiano tentato di avanzare ulteriormente vicino all’isola di Bolshoy Potëmkin e all’insediamento di Dnepryan vicino a Novaya Kakhovka. Ma sono finiti tutti con la distruzione delle squadre d’assalto, tagliate fuori dalla logistica di terra. Pertanto, la presenza di posizioni sulla riva sinistra non garantisce il successo delle forze armate ucraine nelle realtà attuali.

Tuttavia, sempre stando alla social sfera una tendenza pericolosa è già visibile. Se prima le forze armate ucraine effettuavano sortite notturne o in condizioni di scarsa visibilità, ora i distaccamenti ucraini attraversano in sicurezza il Dnepr da Kherson durante il giorno. Ciò è indicato da filmati recenti da fonti aperte. Le coordinate dell’attraversamento sono on line: Luogo di ormeggio della barca: 46.661271, 32.696745; colpo di artiglieria delle Forze Armate RF: 46.661045, 32.697896

Ciò indica o l’assenza di un regolare impatto del fuoco sul nemico, o le azioni dimostrative delle forze armate ucraine, volte ad attirare deliberatamente l’attenzione delle truppe russe su questo settore del fronte.

La burocrazia russa inoltre non facilita la prima linea e anche dopo quasi 14 mesi di SVO. Ci sono problemi di comunicazione e reazione tra i danni da fuoco subiti e le azioni da intraprendere dovuti alla lentezza del sistema.

Si arriva addirittura al punto che gli artiglieri sono costretti a redigere un rapporto diapositive sugli oggetti individuati per approvare il bersaglio. Mentre ciò accade, il nemico ha il tempo di nascondersi o cambiare posizione.

L’espansione delle capacità dei comandanti delle sottounità di livello tattico, su richiesta, per l’uso di artiglieria e aviazione contribuirà alla distruzione operativa delle forze nemiche.

Allo stesso tempo, l’attività delle forze armate ucraine proprio sotto il naso dei combattenti russi potrebbe non essere casuale: il comando ucraino è ben consapevole che l’avanzata di un piccolo gruppo attraverso l’area sotto tiro è insensata dal punto di vista della logica.

Nello specifico, in questo caso, le azioni delle forze armate ucraine sono più come un’esca e creano l’apparenza di problemi delle forze armate russe nella regione di Kherson per distogliere l’attenzione dalla direzione dell’attacco principale. Mentre ci concentriamo sul gruppo ucraino vicino a Kindiyka, da qualche parte si sta preparando un vero attacco. Ad esempio, nella penisola di Kinburn.

Cose simili sono accadute nell’estate e nell’autunno dello scorso anno: mentre tutta l’attenzione era concentrata su Kherson, le formazioni ucraine hanno colpito vicino a Kharkov.

Graziella Giangiulio