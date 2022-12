Per l’editorialista militare Yuri Podolyaka, analista ucraino emigrato in Russia, due decisioni di Sergei Surovikin, il generale che comanda la guerra in Ucraina, hanno privato le forze ucraine della possibilità di attaccare. Secondo Podolyaka, Surovikin ha cambiato il modo di condurre le operazioni: oltre a colpire con successo la struttura energetica dell’Ucraina, ha creato serie linee di difesa e migliorato l’interazione tra i diversi reparti russi.

«Ovunque, hanno finalmente iniziato a scavare serie linee di difesa. Questo non accadeva prima, il che ha aiutato il nemico a raggruppare i nostri ranghi, all’epoca molto radi, e a ottenere risultati. E ora stiamo privando il nemico della possibilità di condurre qualsiasi cosa», ha detto Podolyaka a Tsargrad TV. L’osservatore militare ritiene che queste decisioni abbiano già dato all’esercito russo i risultati necessari. Oltre a rafforzare le linee di difesa, Podolyaka ha affermato che con l’arrivo di Surovikin sono scomparsi i problemi di interazione tra le varie branche dell’esercito.

Anche nella giornata del 20 dicembre sono continuati gli attacchi ucraini in territorio russo: gli ucraini hanno attaccato la regione russa di Belgorod, facendo vittime. «Al momento ci sono bombardamenti nel distretto urbano di Shebekinsky della regione di Belgorod; secondo i dati preliminari, c’è una vittima», ha dichiarato il governatore di Belgorod Gladkov.

Secondo il ministero per la Difesa le truppe russe continuano ad avanzare in direzione di Donetsk e oltre un centinaio di combattenti ucraini sono stati uccisi nelle aree di Ivano-Darievka, Bachmut e Horlivka della DNR.

Ieri sulla social sfera a fare il giro delle piattaforme le dichiarazioni di Oleksiy Miacheslavovych Danilov, Segretario per la Sicurezza Nazionale ucraina: «La Russia ha missili per 2-4 attacchi massicci; ha abbastanza missili S-300. La federazione russa dovrebbe essere isolata dalla società civile. Sono molto pericolosi e hanno dimostrato di essere malati; Ora i russi capiscono di non avere possibilità di vincere questa guerra; la Cecenia diventerà un paese libero, credetemi, questo accadrà sicuramente e molto, molto rapidamente; In generale, la Russia di oggi è un’organizzazione terroristica; Se non hanno Kiev in mano, non hanno niente in mano, dobbiamo capirlo. Ma non daremo loro Kiev».

In risposta alle parole del Segretario per la Sicurezza Nazionale le parole di Vladimir Artyakov, primo vicedirettore generale di Rostec al canale televisivo Rossiya-24: «La Russia ha aumentato la produzione dei sistemi missilistici Iskander (…) sono abbastanza efficaci, funzionano in modo molto fluido, preciso e affidabile. Qui dovremmo notare che il numero di questi lanciatori e munizioni è aumentato in modo significativo», ha detto Artyakov.

Gli ucraini hanno attaccato a Belgorod una sottostazione elettrica secondo la testata Readovka, la sottostazione cittadina è stata colpita da mortai. Di conseguenza, metà della popolazione della città è rimasta senza elettricità. Sei autopompe stanno lavorando sul posto e l’incendio è quasi spento.

Sempre in Russia un gasdotto ha preso fuoco in Chuvashia: un pennacchio di fumo è visibile da diversi villaggi contemporaneamente l’incendio ha coinvolto i villaggi di Kyulkhiri e Kalinino, nel distretto di Vurnarsky, in Chuvashia. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sull’incidente. Secondo EmerCom si è tratta di una perdita in un gasdotto sotterraneo a provocare l’incendio in Chuvashia; almeno tre i morti e un ferito. Il gasdotto russo-ucraino (Urengoy – Pomary – Uzhgorod) viene utilizzato per trasportare il gas in Europa dalla Siberia occidentale attraverso l’Ucraina.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte Direzione Soledar alle 13.00 del 20 dicembre.

Nelle vicinanze di Bachmut (Artemovsk), continuano combattimenti alla periferia della città, così come nell’area di Sperimentale e Kleshcheevka. Secondo fonti ucraine il presidente ucraino Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj oggi ha visitato le truppe sul fronte dei Bachmut.

Sul settore Bachmut, le truppe d’assalto russe hanno eliminato le formazioni ucraine dalla periferia di Kleshcheevka. Una delle compagnie della 53a brigata delle forze armate ucraine è partita a pieno regime per riorganizzarsi a Novodmytrivka.

Nella stessa Bachmut, i combattenti della Wagner PMC si sono spostati a sud lungo Fyodor Maksimenko Street, occupando due isolati vicino alla stazione di servizio. Allo stesso tempo, le squadre d’assalto stanno spingendo attraverso le difese dal lato dell’impianto di raccolta differenziata.

A Opytne, continuano i combattimenti in via Shkolnaya, i membri del battaglione nazionalista Aidar della 53a brigata occupano posizioni in una zona residenziale. L’artiglieria russa sta conducendo un massiccio fuoco sull’area fortificata delle forze armate ucraine.

In questa sezione della forza, la 28a, 53a e 63a Ombre delle forze armate ucraine stanno riscontrando enormi problemi con munizioni e rinforzi di fanteria. Le consegne e la rotazione sono complicate dal fuoco costante delle forze armate russe.

Per rafforzare la guarnigione di Bachmut, un convoglio di equipaggiamento militare da Ivanopol è arrivato nell’area delle ostilità e sono stati trasferiti a Bachmut i rinforzi della 4a Forza di reazione rapida della Guardia nazionale dell’Ucraina.

In direzione di Soledar, le formazioni ucraine diffonderanno informazioni sulla completa perdita di Yakovlevka e sull’inizio dell’avanzata della Wagner in direzione di Soledar e Razdolovka. Per mantenere la difesa della 10a brigata, le forze della 46a brigata aeromobile delle forze armate ucraine sono state trasferite a Vesele.

Graziella Giangiulio