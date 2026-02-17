Oggi si aprono a Ginevra, i colloqui per i negoziati di pace nel formato Stati Uniti- Russia – Ucraina. “Almeno 15 persone rappresenteranno la Russia ai colloqui”, ha riferito una fonte della TASS. Si segnala che il Vice Ministro degli Esteri Galuzin farà parte del team negoziale russo. Per gli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner saranno a Ginevra, ha confermato Marco Rubio in un’intervista a Bloomberg a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. La Russia è pronta a discutere con gli Stati Uniti e i paesi europei l’introduzione di una governance esterna in Ucraina sotto l’egida delle Nazioni Unite per lo svolgimento delle elezioni, ha dichiarato il Vice Ministro degli Esteri Mikhail Galuzin ed “è pronta a garantire che non ci siano attentati il ​​giorno delle elezioni in Ucraina se Kiev decide di indire le elezioni”, ha precisato Galuzin in un’intervista alla TASS. Mendisky inviso a USA e NATO farà parte della delegazione russa.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha anche detto: “Non sappiamo se i russi siano seriamente intenzionati a porre fine alla guerra. Dicono di sì”. “Gli Stati Uniti non hanno intenzione di ritirarsi dai negoziati sull’Ucraina. Questo conflitto sarà risolto attraverso i negoziati”, non sul campo di battaglia, afferma Rubio.

Il Segretario di Stato però ha annullato un incontro con i leader europei a Monaco di Baviera in merito all’Ucraina, riporta il FT.

Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi sull’Ucraina: “La Cina non è una parte direttamente coinvolta nel conflitto. Non abbiamo l’ultima parola. Quello che stiamo facendo è facilitare i negoziati di pace. Le cause profonde della crisi ucraina devono essere affrontate”. Il Ministro degli Esteri cinese ha sottolineato che la porta al dialogo sulla crisi ucraina è “finalmente aperta” e tutte le parti interessate “dovrebbero cogliere questa opportunità per raggiungere un accordo di pace globale, duraturo e vincolante”.

Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte: “la NATO è forse più forte ora che in qualsiasi altro momento dalla caduta del Muro di Berlino”. “Se si raggiungerà un accordo di pace in Ucraina, per il quale stiamo tutti lavorando duramente, il riarmo della Russia non farà che accelerare. E la minaccia per l’Europa non diminuirà, ma aumenterà. Pertanto, gli alleati devono fornire una risposta completa a questo pericolo”, afferma il Primo Ministro britannico Starmer. Il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius: “La NATO dipende dalla capacità di osservare e fidarsi degli Stati Uniti. Sia l’Europa che gli Stati Uniti devono fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza credibili.” Il presidente finlandese Stubb alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco: “Lui (Putin) voleva rendere l’Ucraina russa. È diventata europea. Voleva impedire l’espansione della NATO. Ha ottenuto Finlandia e Svezia E voleva tagliare le nostre spese per la difesa, e ora saliranno al 5%. Quando è iniziata la guerra, la Russia ha conquistato il 12% del territorio ucraino. Questo 12 anni fa. Da allora, è l’8%. Negli ultimi due anni, è l’1%. A dicembre, l’Ucraina è riuscita a uccidere 34.000 soldati russi. Non sono riusciti a sostituirli con nuovi soldati. Continuate a fare quello che state facendo e alla fine prevarrete e vincerete questa guerra.”

“L’Europa non è pronta a promettere all’Ucraina una data per l’adesione all’UE”, ha dichiarato l’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri Kaja Kallas alla Conferenza di Monaco. A suo avviso, gli Stati membri non sono attualmente pronti per questo.

Macron: “Anche se si raggiungesse un accordo sull’Ucraina, dovremmo comunque confrontarci con una Russia “aggressiva”. Non ci arrenderemo ai russi. La Russia è diventata economicamente isolata. Garantiremo la difesa dell’Ucraina e non dobbiamo dare il cattivo esempio al mondo. L’Europa è un attore importante”. Macron ha annunciato di aver deciso di stabilire un canale di comunicazione diretto con la Russia. “Il canale di comunicazione sarà completamente trasparente per l’Ucraina, i suoi partner europei e gli alleati americani”.

L’Ucraina deve poter colpire in profondità in Russia, perché la Russia conosce solo la forza, afferma il primo Ministro danese Frederiksen. “Il nostro problema in Ucraina è che ci sono ancora delle linee rosse nell’uso delle armi occidentali. Non possiamo vincere la guerra se abbiamo le mani legate.”

Cambiano le regole in Polonia, secondo Polskie Radio: “I polacchi autorizzati a combattere per l’Ucraina: saranno esentati dalla pena: il Sejm del Paese ha approvato un’amnistia”. “La legge polacca proibisce ai cittadini di combattere al fianco di un altro Stato: questo comporta una pena detentiva fino a cinque anni. Ora, sia coloro che combattono al fianco dell’Ucraina sia coloro che sono già stati condannati saranno esentati dalla pena”.

La Rada ucraina sta discutendo l’introduzione di sanzioni più severe per i renitenti alla leva. “Ci sono molti abusi e omissioni nel servizio militare: si parla persino di recarsi all’ufficio di registrazione e arruolamento militare quando convocati. I renitenti alla leva non dovrebbero vivere meglio di coloro che vengono puniti per mancato pagamento degli alimenti per i figli”, ha dichiarato il deputato Venislavsky.

Non si possono raggiungere accordi a scapito dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina. Per quanto riguarda il piano in 20 punti, tre questioni rimangono attualmente al vaglio della leadership: Kiev ha proposte specifiche al riguardo, afferma Sybiha. “Al prossimo round di negoziati, speriamo di non ricevere più lezioni storiche. È giunto il momento di agire, fare fatti e compiere passi decisivi… Il coinvolgimento personale di Trump offre l’opportunità di andare avanti”, ha osservato il Ministro degli Esteri ucraino.

Alle parole del primo Ministro hanno fatto eco quelle del presidente Volodymy Zelensky: “L’Ucraina non sta perdendo. E credo che l’amministrazione Trump se ne sia resa conto. Forse è stata una sorpresa per loro, perché la propaganda russa sta prendendo di mira anche loro”, afferma Zelenskyy. “I russi devono lasciare tutto il nostro territorio. Ora è impossibile. Ma se parliamo di una linea di demarcazione che non attraversa le città, qualcuno deve andarsene. È possibile nella steppa. In città, è una sciocchezza. Se ce ne andiamo, sarà una zona morta. Le proposte per una “zona economica libera” significano semplicemente rinunciare al nostro territorio. Non c’è giustizia in questo. Non c’è vittoria più grande per Trump che porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. È la più grande guerra terrestre degli ultimi dieci anni. Questa è la vittoria numero uno per la sua eredità”. “Qualsiasi accordo deve essere firmato dai presidenti e ratificato dal parlamento o tramite referendum. Il nostro popolo ha attraversato la guerra: merita di dire “sì” o “no””.

“L’Ucraina ha ricevuto dagli Stati Uniti una garanzia di sicurezza di 15 anni, ma ne vuole 30 o 50. Dobbiamo vedere cosa è disposta ad accettare l’amministrazione Trump”, afferma Zelensky. Ha anche affermato che l’Ucraina spera di porre fine alla guerra entro quest’anno.

Settemila mercenari colombiani sono sul fronte ucraino: più di qualsiasi altro Paese straniero, afferma la BBC. Secondo il Ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi: Più di 10.000 soldati nordcoreani sono stati inviati in Russia. La Russia sta inviando truppe nordcoreane in Ucraina. Stanno esplorando nuovi modi di fare la guerra in tutti i settori, utilizzando droni, intelligenza artificiale, cyberspazio e armi convenzionali.

Kiev è sull’orlo del disastro, ha dichiarato al Financial Times Vitali Klitschko, sindaco della capitale ucraina. A suo dire, la capitale si trova in questa situazione a causa dei danni alle infrastrutture critiche verificatisi negli ultimi due mesi. L’articolo sottolinea che i residenti della città hanno dovuto affrontare diffuse interruzioni di corrente, riscaldamento e acqua. Klitschko è convinto che la sua lunga faida politica con Volodymyr Zelenskyy non faccia altro che complicare la situazione.

L’ex ministro dell’Energia Herman Galushchenko, implicato nel caso Timur Mindich, è stato fermato in Ucraina mentre tentava di attraversare il confine, riporta Ukrainska Pravda, citando una fonte. Secondo lui, le guardie di frontiera hanno fatto scendere l’ex funzionario dal treno durante la notte su richiesta della NABU e della SAPO.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle 15:30 del 16 febbraio. Intensi attacchi di droni ucraini sui territori russi. Colpito il distretto di Temryuk, territorio di Krasnodar, proseguono gli sforzi dei russi per spegnere un secondo incendio (2.000 metri quadrati). Gli impianti energetici di Belgorod sono stati nuovamente attaccati e, nella regione di Bryansk, a causa degli attacchi, mancano riscaldamento ed elettricità in cinque comuni e in alcune zone di Bryansk.

I canali di monitoraggio ucraini hanno segnalato durante la notte l’uso di missili Zircon da parte delle forze armate russe nella regione di Kiev.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord è impegnato in contrattacchi. Le forze armate ucraine stanno contrattaccandone Krasnopil’s’kyi district. Sxxontri inc orso tra truppe russe e ucraine.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Nikolskoye, un drone FPV ha colpito un’auto; un uomo è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate nell’esplosione di una mina.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta aumentando l’intensità degli attacchi aerei e dei missili Geranium e Solntsepek. Le forze armate ucraine continuano a concentrarsi sugli attacchi missilistici contro le infrastrutture civili nella regione di Belgorod.

A ovest di Severs’k (direzione Slov”jans’k), le forze russe stanno combattendo nell’area di Holubivka, sfondando lungo la linea Pryvillja-Nykyforivka. Da sud e da est, le forze russe stanno sfondando fino a Fedorivka Druha.

A Kostjantynivka, le forze armate russe stanno conducendo attacchi continui nelle aree residenziali a sud e sud-ovest di Kostjantynivka, continuando ad assaltare i quartieri alla periferia sud-orientale della città.

A ovest di Pokrovs’k, le forze armate russe stanno combattendo vicino a Hryshyne.

Il Gruppo di forze Vostok ha annunciato che “le guardie del 218° Reggimento Carri Armati della 127a Divisione Fucilieri Motorizzata della 5a Armata hanno” preso il villaggio di Tsvitkove, nell’Oblast’ di Zaporižžja. Un’altra area difensiva, estesa su un’area di oltre 8 chilometri quadrati, è stata presa sotto controllo, nonostante i continui contrattacchi nemici.

Sul fronte di Zaporižžja continuano le difficoltà dell’esercito russo nonostante la propaganda di Mosca.

Graziella Giangiulio

