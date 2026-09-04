“La visita del capo della CIA a Mosca è stata la continuazione del percorso verso la creazione di Canali di comunicazione tra le agenzie di intelligence statunitensi e russe”, ha affermato Rubio. Ha osservato che gli Stati Uniti devono essere in grado di mantenere un dialogo con la Russia nonostante eventuali disaccordi. Sempre secondo il Segretario di Stato americano: “L’Ucraina avrà bisogno di diversi anni per costruire fabbriche per produrre i sistemi Patriot, anche se il paese riceverà la necessaria licenza dagli Stati Uniti”.

Il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent: “Le azioni dell’Ucraina contro gli impianti energetici russi stanno contribuendo all’aumento dei prezzi globali dell’energia”, intervista a Fox News. Non ha accennato alle problematiche derivanti dalla chiusura dello Stretto Hormuz.

Donald Trump ha dichiarato di voler incontrare nuovamente Vladimir Putin quando le parti saranno pronte a concludere un accordo di pace sul conflitto ucraino.

L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione sulla risposta dell’UE all’intensificarsi delle azioni ibride e dirette della Russia contro gli Stati europei che sostengono l’Ucraina. Kallas ha dichiarato che l’UE ha preparato un elenco di 1.600 punti relativi al complesso militare-industriale russo, che saranno discussi nel contesto di possibili nuove sanzioni contro la Russia in risposta all’escalation delle azioni.

Sempre Kallas ha dichiarato di sostenere una moratoria sulle azioni militari nel Mar Nero. La nave pattuglia italiana P434 Giovanni delle Bande Nere è arrivata a Yokosuka, probabilmente per proteggere il traffico marittimo europeo in queste acque dalle azioni russe

Diverse agenzie di intelligence europee hanno identificato almeno quattro reti sovversive controllate dalla Russia che operano all’interno dell’UE, secondo quanto riportato da Spiegel. Queste reti operano in modo indipendente, senza alcuna cooperazione, e sembrano essere in competizione tra loro.

Il primo Ministro ungherese Magyar ha comunicato al Presidente del Consiglio europeo Koszta che non sosterrà l’adesione affrettata dell’Ucraina all’Unione Europea. Il governo bulgaro ha concesso alla centrale nucleare di Kozloduy un permesso eccezionale per l’acquisto di attrezzature e materiali necessari al funzionamento sicuro dell’impianto da aziende russe, come annunciato dal Consiglio dei Ministri del Paese, secondo l’agenzia di stampa bulgara Blitz. Il Consiglio dei Ministri ha sottolineato che il funzionamento affidabile della quinta e della sesta unità di potenza richiede consegne regolari di componenti da parte di sviluppatori, progettisti e produttori delle apparecchiature installate. Alcuni contratti, sia in essere che in programma, per tali forniture sono stati stipulati con appaltatori russi.

Altissima la tensione tra Germania e Russia. A seguito della chiusura della casa della Russia a Berlino, i dipendenti avranno 7 giorni per lasciare la Germania, chiuso anche il consolato di Bonn a darne notizia l’ambasciatore russo in Germania Sergei Nechayev.

“La Germania dovrà affrontare una dura reazione alla chiusura del Consolato Generale russo a Bonn e della Casa Russa a Berlino”, ha annunciato il Ministero degli Esteri russo. “Mosca considera questo un passo verso la distruzione definitiva delle relazioni costruite nel corso di generazioni di politici russi e tedeschi”. “Le sedi del Goethe-Institut in Russia saranno chiuse in seguito alla decisione delle autorità tedesche di chiudere la “Casa Russa” a Berlino”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Ha sottolineato che “la parte tedesca ha deliberatamente compiuto un passo che porterà chiaramente alla fine della presenza culturale tedesca nella Federazione Russa”. La Russia nega le accuse infondate di coinvolgimento nell’incidente del drone all’aeroporto di Lipsia, ha affermato dall’incaricato d’affari tedesco in Russia, Fincke.

L’ispettore generale delle forze di terra tedesche Christian Freuding, di fronte alle minacce russe, chiede un rapido potenziamento delle capacità della Bundeswehr. “Dobbiamo passare a una modalità diversa. Abbiamo urgente bisogno di aumentare le nostre capacità”, ha dichiarato al quotidiano Landeszeitung für die Lüneburger Heide.

La Germania deve essere in grado di prevenire un possibile attacco “dimostrando la propria forza militare il prima possibile, in modo da fornire una deterrenza credibile. Pertanto, abbiamo bisogno della massima rapidità”, ha affermato Freuding. “Il nemico non aspetterà che segnaliamo la nostra prontezza”. Prima finirà la guerra in Ucraina – e tutti noi lo desideriamo – prima le forze armate russe saranno in grado di attaccare.

Il primo Ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che l’incendio scoppiato martedì in uno stabilimento che produceva droni per l’Ucraina “è stato intenzionale e che molto probabilmente la Russia ne è responsabile”.

Volodymyr Zelenskyy ha improvvisamente licenziato un alto funzionario del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina. Si tratta di Oleg Khramov che è stato rimosso dal suo incarico di capo del Dipartimento per la Protezione dei Segreti di Stato e le Licenze del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina era in carica dal 6 marzo 2023.

Scontri a fuoco tra elementi SBU e il GUR a Kiev, non è la prima volta che accade: l’ufficiale delle forze speciali dell’SBU Alexander Bova, che nel 2022 ha ucciso l’agente del GUR e negoziatore ucraino Denis Kireyev, sparò contro ufficiali del GUR, afferma il deputato della Rada Venislavsky.

Il due settembre il gruppo “A” dell’SBU si è di nuovo interfacciato a suon di proiettili con il GUR, perdite subite dalla Direzione Generale dell’Intelligence. Il Ministero della Difesa ucraino ha annunciato una “campagna mirata per screditare l’intelligence militare e le sue unità combattenti”. Secondo la Direzione Generale dell’Intelligence, il piano prevede di reclutare organi di stampa, blogger e canali Telegram di dubbia reputazione per diffondere disinformazione, anche a pagamento. L’intelligence militare ha esortato la popolazione a fidarsi di fonti ufficiali verificate e a contattare le forze dell’ordine qualora venisse loro offerta la diffusione di informazioni non verificate. il vicecomandante dell’unità RDC, Kaplunov, fornisce la sua versione dei fatti: “sono stato rapito da ufficiali dell’SBU il 23 agosto e, per i primi tre giorni, “il generale Poklad ha esercitato pressioni psicologiche e fisiche”. Kaplunov afferma che l’SBU ha tentato di screditare il vicecomandante delle forze speciali, Dmitry Ivanov, e il capo dell’Ufficio presidenziale, Kirill Budanov.

In merito ai negoziati dei pace “avremo una nuova dinamica nei colloqui”. Consiglio di seguire le notizie ora, afferma il Ministro degli Esteri ucraino Sybiha. Il Capo di Gabinetto presidenziale Budanov aveva precedentemente annunciato l’intensificazione dei negoziati in autunno.

Dalla Russia Vladimir Putin ha annunciato: “25 trilioni di rubli di investimenti attratti nell’Estremo Oriente in 11 anni”. “A partire dal 1° gennaio 2027, entrerà in vigore un regime preferenziale unico in tutto l’Estremo Oriente e nell’Artico”.

Putin al Forum Economico Orientale inoltre ha detto: “il dirottamento di aerei civili, gli attacchi contro di essi e le minacce di attaccare aerei civili manifestazioni di terrorismo di Stato; I Paesi occidentali, sostenendo tacitamente Kiev, si rendono complici del suo terrorismo di Stato. Le minacce di Zelenskyy complicano il processo negoziale; Esiste una possibilità di risoluzione del conflitto ucraino; La Russia mantiene i contatti con l’Ucraina, principalmente attraverso i suoi servizi segreti; Russia e Ucraina devono prima raggiungere un accordo; gli altri Paesi possono solo fornire assistenza; Russia e Stati Uniti continuano i contatti e si spera che portino a risultati”. “L’esercito russo non ha problemi di personale e l’esercito ucraino viene ridotto di 8-12 mila uomini al mese”, ha detto Putin.

In materia di tensioni con l’Occidente, il Ministro russo per lo Sviluppo dell’Estremo Oriente e dell’Artico, Alexey Chekunkov, al Forum Economico Orientale ha detto: “La Russia contesterà il fermo della nave Roshydromet “Professor Molchanov” da parte della Norvegia nelle isole Svalbard”. Secondo il ministro, le autorità norvegesi hanno fermato la nave russa in seguito a una denuncia presentata dalla compagnia ucraina Naftogaz. Ha sottolineato che la parte russa considera l’incidente una violazione del diritto internazionale.

“La situazione dei carburanti è migliorata questa settimana e le autorità continuano a monitorarla”, ha dichiarato il Vice primo Ministro Alexander Novak all’agenzia TASS. Ha aggiunto che la Russia bilancerà il mercato dei carburanti aumentando la produzione nelle raffinerie e le importazioni di benzina.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 3 settembre. Il due settembre il Ministero della Difesa russo ha riferito dell’abbattimento di 238 droni ucraini ad ala fissa sul territorio. L’attacco alla regione di Mosca è continuato durante la notte: il sindaco di Mosca ha segnalato l’abbattimento di 27 droni diretti verso la capitale. Nella regione di Voronež, è stata dichiarata contemporaneamente una minaccia di droni in diversi distretti. Durante il respingimento di un attacco aereo sulla regione di Rostov, circa una ventina di droni sono stati distrutti nella città di Taganrog e in sette distretti della regione: Chertkovsky, Kuibyshevsky, Neklinovsky, Millerovsky, Kasharsky, Sholokhovsky e Azovsky.

Le forze armate russe hanno continuato gli attacchi contro le infrastrutture logistiche ucraine nella regione di Kiev, a Kiev, a Zaporižžja, nei distretti di Nerubais’ke nella regione di Odessa e di Voskresenske nella regione di Mykolaïv, nonché contro il centro di distribuzione “Odesa-22” vicino a Dachne. Sono stati segnalati attacchi contro due navi cargo che trasportavano armi e magazzini a Odessa. Esplosioni sono state udite a Kiev, nelle regioni di Khmel’nyts’kyi, Ternopil e Odessa. La parte ucraina riferisce che i detriti di un drone colpito hanno danneggiato un magazzino e un camion nella regione di Khmel’nyts’kyi.

In direzione di Sumy, le forze armate russe affermano di avanzare – si aspettano risposte dalla parte ucraina -: “in 18 aree nel distretto di Sumy, per un totale di 600 metri, e in altre due aree lungo le fasce forestali nel distretto di Šostka. Si segnala che l’avanzata di unità russe nei pressi di Ivolzhans’ke”. Scontri nei pressi dei confini russi ucraini a Glazove. Nelle ultime 24 ore, i russi sostengono che gli ucraini avrebbero perso 150 militari nell’Oblast di Sumy, tra cui “la distruzione di 23 lanciatori di droni, 101 droni ad ala fissa, 13 elicotteri pesanti e altro equipaggiamento”. Alle 22:00, lo Stato Maggiore ucraino aveva registrato un solo assalto da parte delle truppe russe nelle direzioni Sjevjerodonec’k -Slobozhanske e Kursk; le stime sull’intensità delle operazioni di terra da entrambe le parti differiscono significativamente.

Nell’Oblast di Chernihiv, aumento delle attività di ricognizione ucraine vicino al confine e il ridispiegamento del 120º Reggimento di Ricognizione indipendente con droni di fabbricazione occidentale.

Nell’Oblast di Belgorod un morto e 10 feriti in 24 ore da diversi attacchi di droni.

Nel Donec’k, quattro civili sono stati uccisi e altri cinque feriti in attacchi con droni nelle ultime 24 ore.

Nella regione di Luhans’k (LPR), sei civili sono rimasti feriti. Le autorità hanno segnalato la distruzione di oltre 40 bersagli aerei.

Nel distretto di Charkiv, il Ministero della Difesa russo ha annunciato la presa di Kozacha Lopan’. La social sfera russa sostiene che ci sono combattimenti vicino a Vil’khuvatka. Le forze armate ucraine riconoscono una nuova avanzata delle truppe russe vicino a Bochkove e, alle 22:00 del 2 novembre, lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine ha segnalato quattro attacchi russi nel distretto Slobozhanske a sud.

Continuano i combattimenti nei settori di Lyman e Slov”jans’k. Pressioni ucraine registrate nelle aree di Ridkodub e Nove, e scontri di posizione vicino a Lyman. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista di Svyatogorsk. In serata, lo Stato Maggiore ucraino ha segnalato cinque attacchi russi in direzione di Lyman e cinque in direzione di Slov’jans’k, vicino a Dibrova, Novoosynove, Kryva Luka e Ozerne.

In direzione di Družkivka, si segnalano avanzamenti russi vicino a Osykove e piccoli gruppi operativi in ​​direzione di Oleksijevo-Druzhkivka. Fonti ucraine riconoscono la presenza di singoli gruppi russi di ricognizione e assalto, ma affermano che non vi è una presenza russa stabile nella stessa Oleksijevo-Druzhkivka. Secondo lo Stato Maggiore ucraino, entro le 22:00 del 2 settembre, nella zona di Kostjantynivka, sono stati registrati 21 assalti russi nelle aree di Kostjantynivka, Illinivka, Novoselivka, Mykolaipillya, Sofiivka e Vil’ne.

Nella zona di Dobropillja, i combattimenti continuano. In serata, lo Stato Maggiore ucraino ha contato 24 attacchi nella zona di Pokrovs’k, tra cui verso Hannivka, Bilyc’ke, Dobropillja, Novofedorivka, Novohryshyne, Vasylivka e Serhiivka. I combattimenti proseguono anche nei pressi di Molodets’ke, Novopidhorodnie e Udachne.

In direzione Kupjans’k gli ucraini affermano di aver ripreso 4 km alle forze russe.

Graziella Giangiulio

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