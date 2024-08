Rientrati i prigionieri nei rispettivi paesi di origine, resta la polemica. Khamala Harris in prima fila con Joe Biden, Così Come Vladimir Putin, mentre del tutto assente il ministro per gli Affari Esteri della Germania, Annalena Baerbock che sembra non aver digerito il rilascio di Krasikov, agente FSB che ha commesso un omicidio in Germania. I prigionieri russi arrivati ​​a Colonia e rilasciati nell’ambito dello scambio verranno portati in ospedale per la quarantena, riferisce Meduza citando una fonte vicina a uno dei prigionieri politici. Nessuna accoglienza per loro.

Negli Stati Uniti sono rientrarti il corrispondente del Wall Street Journal Evan Gershkovich, la giornalista di Radio Liberty Alsou Kurmasheva e l’ex marine Paul Whelan atterrati, dopo il transito in Turchia, alla base aeronautica di Andrews nel Maryland. Sono stati accolti da parenti, oltre a Biden e Harris.

“Biden non ha nulla a che fare con l’organizzazione dello scambio di prigionieri tra Russia e paesi occidentali, anche se ora sta cercando di “guadagnare” la sua autorità in questo campo”. Ha affermato il presidente della Bielorussia Aljaksandr Lukashenko. Secondo lui lo scambio è stato organizzato esclusivamente tramite i servizi segreti e non sono stati coinvolti nemmeno i diplomatici. “La parte bielorussa ha fornito tutta l’assistenza possibile”.

Secondo il portavoce del Cremlino Dmtri Peskov i negoziati sugli scambi tra Russia e Occidente sono stati condotti principalmente attraverso l’FSB e la CIA. Vadim Krasikov è un ufficiale dell’FSB e ha prestato servizio nell’unità speciale Alpha, insieme a diversi membri della guardia presidenziale, ha detto.

Secondo la CNN, ci sono state anche trattative segrete condotte attraverso un canale segreto della CIA. È stato utilizzato per molti anni per condurre una delicata diplomazia con Mosca. E durante i negoziati divenne chiaro che la Germania avrebbe accettato di rinunciare a Krasikov se ci fosse stato un imperativo morale convincente.

In Russia ad attendere i prigionieri c’era il presidente russo Vladimir Putin, con tanto di onori e fiori. Le figlie di due prigionieri arrivate a Mosca con i genitori, hanno scoperto di essere russe quando l’aereo è decollato da Ankara dopo lo scambio. Queste bambine non parlano russo e Putin le ha salutati in spagnolo e non sapevano chi stavano incontrando, ha riferito Peskov.

Die Welt scrive dello scambio di prigionieri e lo definisce “la doppia vittoria di Putin”. L’articolo afferma anche direttamente che il Cremlino detta le sue condizioni all’Occidente. La CNN racconta i dettagli segreti della preparazione dello scambio tra la Federazione Russa e l’Occidente. Alla fine di giugno gli uomini dei servizi segreti russi e della CIA hanno avuto un incontro confidenziale in una città anonima del Medio Oriente, afferma l’emittente. Questa è stata l’ultima offerta che i funzionari americani hanno fatto alla Russia da diversi anni. È stato in quel momento che hanno offerto di scambiare Vadim Krasikov. “I funzionari russi sono tornati a Mosca con questa proposta. All’inizio di luglio, in una conversazione telefonica con il direttore della CIA William Burns, la parte russa ha detto agli americani che in linea di principio erano d’accordo con l’accordo”, riferisce la CNN.

L’amministrazione Biden aveva precedentemente scambiato il suo prigioniero russo più prezioso, Viktor Bout, con il rilascio della giocatrice di basket Greiner. Di conseguenza, non avevano più prigionieri russi di valore. E la Russia ha chiaramente insistito sul fatto che aveva bisogno di Krasikov. E le autorità statunitensi hanno iniziato a collaborare con la Germania su questo tema.

Secondo la social sfera russa ci sono molte ragioni per definire questa una vittoria di Putin: “Questa storia si è rivelata vantaggiosa per le autorità russe sotto tutti gli aspetti: 1. Dopo aver rimpatriato i russi dalle carceri straniere, ai cittadini patriottici è stato dimostrato ancora una volta che non stiamo abbandonando i nostri uomini. 2. Un segnale simile è stato dato alle forze di sicurezza e agli agenti dei servizi segreti. Anche se l’adempimento di un compito statale può comportare una condanna all’ergastolo in una prigione straniera: il sistema utilizzerà tutte le sue risorse per il rilascio. 3. È stato stabilito un ponte diplomatico ufficiale con il team Biden. La leadership russa si dimostra completamente soddisfatta del candidato democratico. Se Kamala Harris vince, lavoreranno con lei”.

L’Ucraina ha riferito del ritorno di 250 corpi di militari grazie alla mediazione degli Emirati Arabi Uniti.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 14:30 del 2 agosto.

Secondo la social sfera russa: “Questa notte c’è stato un attacco missilistico su Sebastopoli, che ha coinciso con i voli dell’ex F-16BM olandese da una base aerea di addestramento in Romania”. Sebastopoli è stata sottoposta a un massiccio attacco utilizzando missili e droni, ha affermato il governatore Mikhail Razvozhaev. Secondo lui, la parte ad alto potenziale esplosivo del missile ATACMS è caduta sul tetto di un grattacielo, le persone sono state evacuate. Le sottomunizioni dell’ATACMS abbattuto sono cadute sulle strade della città.

I sistemi di difesa aerea hanno distrutto durante la notte sei droni sul territorio russo. Quattro droni sono stati abbattuti sul territorio di Krasnodar, due sulla regione di Kursk, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

L’esercito russo si sta preparando per una nuova offensiva a Vovčans’k, riferisce il gruppo Kharkov delle forze armate ucraine. Fonti social riportano che “in città le forze armate russe hanno evacuato i feriti, effettuato la rotazione interna del personale e fornito munizioni e attrezzature alle postazioni avanzate. In un blocco di edifici di nove piani sono in corso le misure preparatorie per le operazioni d’assalto”.

“Durante il movimento unico, il personale viene accumulato negli scantinati per continuare ulteriori attacchi alle posizioni delle forze di difesa”, ha affermato la JTF in una nota.

In direzione Charkiv: Le battaglie di posizione continuano nel settore Lyptsi, la situazione non è cambiata in modo significativo.

Le truppe russe avanzano in diverse direzioni puntando verso Pokrovs’k. Nel nord, l’Ucraina ha perso la vitale fortificazione di Tymofiivka, quindi l’avanzata della Russia in questa direzione si prevede subirà un’accelerazione. Le truppe russe sono avanzate di 1.700 metri verso ovest, entrando a Lysyche e raggiungendo la periferia di Svyrydonivka.

I filmati geolocalizzati dei droni ucraini mostrano che le truppe russe non solo hanno preso posizione a Ivanivka, nel sud, ma si trovano anche nel centro del villaggio. Le truppe russe sono avanzate di 1.000 metri anche a nord e si avvicinarono alla 4a fortificazione di Vesele.

Nel sud, le truppe ucraine hanno perso le principali e grandi fortificazioni dell’area, ritirandosi in trincee leggermente a sud. Anche le truppe russe sono avanzate per 2.200 metri lungo la ferrovia di Prohres e hanno raggiunto le prime strade dei villaggi di Serhiivka e Zhelanne. Anche le forze armate russe hanno fatto pochi progressi nella parte orientale di Zhelanne, riconquistando un impianto industriale.

Fonti ucraine confermano che la Russia sta inviando pesanti rinforzi nella zona. Solo nella direzione Pokrovs’k, nelle ultime 12 ore le truppe russe hanno occupato un’area di 9,36 chilometri quadrati.

